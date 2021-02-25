Сергей Чепчугов, бывший дублер Игоря Акинфеева, — о возвращении в ЦСКА Ильи Помазуна, лучших вратарях РПЛ, своих «страшных» постах в Instagram и перспективах.

— Желаю Илюхе только удачи! Думаю, у него получится в ЦСКА. Он же и в «Урале» хорошо «стрельнул», — говорит Чепчугов. — Потенциал у него большой. Здорово, что его в аренду отдали в этом сезоне, он набрался опыта. В дальнейшем поможет армейцам, заменит на какое-то время Игоря Акинфеева. Пусть у него все сложится!

— Но одно дело — здорово играть в «Урале», а другое — в ЦСКА. Уровень давления, согласитесь, разный.

— Пресс действительно серьезный. Но он же не чужой человек для ЦСКА. У него уже были матчи за основу армейцев. Болельщики его знают. Я так же начинал. Сначала выбирал команды послабее, где можно себя проявить, чаще спасать и выручать партнеров.

— В чем «козыри» Помазуна?

— Он обрел уверенность. Стал более хладнокровным. Для РПЛ это важно. Понимаете, чувствуется его уверенность в своих силах.

— Когда вы вместе с ним тренировались в ЦСКА, видели в нем задатки?

— Думаю, он еще вырастет в серьезного вратаря. Все впереди. По сути, футбольная жизнь у него еще только начинается (смеется).

— Не боялись, что он пересидит на скамейке запасных ЦСКА?

— Руководство клуба поступило мудро, отдав его на время в аренду в «Урал». Естественно, для молодого парня нужно развиваться и играть. Вы же помните мою историю в ЦСКА? (Cмеется.) В данном случае с Илюхой получилось все верно.

— Но смотрите, какая может сложиться ситуация. Помазун, ярко проявив себя в «Урале», вернулся в ЦСКА, проведет, наверное, две-три игры и, скорее всего, до конца сезона вновь станет дублером Акинфеева.

— Прежде всего, желаю крепкого здоровья Игорю. А Илюха? Он пришел на помощь своему основному клубу. Здесь по-другому и быть не могло.

— Признайтесь, вы ему сейчас по-хорошему завидуете?

— Нет! Я только буду рад за него, если он будет прибавлять и прогрессировать. Какая зависть? Думаю, у Ильи все должно получиться. Тренеры подскажут. Настроят психологически на дерби с «Локомотивом». Да он и сам готов. В «Урале» был в порядке!

— Допускаете, что в будущем он станет наследником Акинфеева?

— А почему бы и нет? Только «да» и еще раз «да»! Игорь еще в игре. Но когда он закончит, желаю Илюхе занять его место в ЦСКА.

— Можете назвать тройку лучших на сегодняшний день голкиперов РПЛ?

— Тройку? Так... Акинфеева же можно включать?

— Конечно.

— Тогда Игорь, естественно, на первом месте. Потом я бы отметил Шунина. Он уже опытный, и думаю, именно он будет основным голкипером сборной в начале этого года.

— А третий?

— Либо Максименко из «Спартака», либо Сафонов из Краснодара". Наверное, выберу все же Максименко. Хотя обоим еще нужно обрести стабильность. Пару лет надо выступать на серьезном уровне, чтобы в дальнейшем избежать помарок. В любом случае всем желаю удачи!

— Как сейчас ваши дела? Последний пост в Инстаграме получился довольно трогательным: «Я видел НАДПИСЬ на трибуне! Я встал на колени и плакал, как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь!» Не ожидали, что на матче с Хабаровском болельщики ЦСКА посвятят вам баннер?

— Нет. Поэтому вот так и отреагировал. Реально заплакал, как ребенок.

— Многие люди в команде и клубе были всерьез обеспокоены вашими последними сообщениями в социальных сетях, постами. Вам пытались дозвониться, но вы не отвечали... В итоге с кем-то удалось поговорить? Звали ли вас поработать в системе ЦСКА?

— Действительно, многие мне писали, поддерживали. И Вася Березуцкий, и Дзага. Игорь Акинфеев? Надо посмотреть ватсап. Да многие откликнулись. Все были в шоке...

— Но вы, надо признать, всех поставили на уши. Что это было?

— Все хорошо, справимся.

— Все позади? Это было временное помутнение?

— Помните такую песенку «Было, было, было и прошло!»? (Смеется.) Справимся. Спасибо за поддержку!

— Почему не удалили видео с окурками?

— Да я удалю некоторые посты, которые всех трогают. Чуть позже.

— Сами-то еще хотите вернуться в большой футбол, продолжить игровую карьеру?

— Не загадываю. Посмотрим, подождем еще до лета. Если не получится, то и мучиться не буду.

— Желаем вам здоровья и удачи. Приходите на игры ЦСКА, болельщики вас ждут.

— Спасибо!