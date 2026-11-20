Тюкавин о шансах «Динамо» на чемпионство: «Все возможно»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» оценил шансы команды побороться за победу в чемпионате России сезона-2026/27.

— Есть понимание, что это «Динамо» готово бороться до конца? Внутри обсуждаете это?

— Когда ты выдаешь такие серии, побеждаешь и идешь вверху таблицы, то, во-первых, это придает уверенности, а во-вторых, конечно, тебя посещают мысли, что все возможно. Главное — идти вперед. Впереди три тура до паузы, не нужно думать об отпуске или еще чем-то, наоборот — продолжать и дальше так. Нужно держаться там, где и сейчас мы находимся.

— Твой гол в ворота «Факела» стал юбилейным, 70-м для тебя и при этом решающим в той встрече. Это чемпионский фарт?

— Не знаю даже. Можно просто и предыдущие наши матчи посмотреть, где мы забивали в концовках или где-то нам не забивали. Я всегда говорю так: везение просто так не бывает — его нужно заслужить. Значит, мы его заслужили. Либо же, наоборот, в первых играх сезона нам его не хватало, а сейчас оно нам возвращается, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

7 ноября «Динамо» обыграло «Факел» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Тюкавин забил победный мяч на 90+1-й минуте. Этот гол стал для 24-летнего нападающего 70-м в составе бело-голубых. Московская команда занимает второе место в чемпионате России с 31 очком, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.