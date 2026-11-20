РПЛ: расписание матчей и трансляций 15-го тура

Матчи 15-го тура РПЛ сезона-2026/27 пройдут с 20 по 22 ноября. В пятницу состоится одна встреча, в субботу — четыре, в воскресенье — три. Тур откроет игра «Ростов» — «Крылья Советов», среди центральных противостояний — «Рубин» — «Зенит» и московское «Динамо» — «Краснодар».

«СЭ» публикует расписание матчей 15-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 15-го тура РПЛ-2026/27

20 ноября, пятница

19.30. «Ростов» — «Крылья Советов». «Матч Премьер».

21 ноября, суббота

13.00. «Оренбург» — «Балтика». «Матч Премьер».

15.15. «Акрон» — «Факел». «Матч Премьер».

17.30. «Рубин» — «Зенит». «Матч Премьер».

19.45. ЦСКА — «Ахмат». «Матч Премьер».

22 ноября, воскресенье

14.00. «Динамо» Москва — «Краснодар». «Матч ТВ», «Матч Премьер».

16.30. «Динамо» Махачкала — «Спартак». «Матч Премьер».

19.00. «Родина» — «Локомотив». «Матч Премьер».

Какие матчи 15-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» покажут встречу «Динамо» — «Краснодар». Игра состоится в воскресенье, 22 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. Начало телевизионного эфира — в 13.30 мск.

Ключевые события матчей 15-го тура, результаты игр, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».