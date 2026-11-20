Тюкавин допустил переход в Турцию: «Почему бы и нет?»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о желании попробовать свои силы в зарубежном чемпионате и допустил возможность перехода в турецкий клуб.

— Мы с тобой немного затронули тему с Батраковым. У тебя есть такое, когда смотришь за его игрой в Турции, думаешь: «Вот бы и мне туда»?

— Конечно, посещают такие мысли. Смотришь и понимаешь, что вот только что с ним играл в РПЛ, а сейчас он выходит в Лиге чемпионов против «Барселоны», хорошо проявляет себя в чемпионате Турции. Леша и в РПЛ всегда выделялся в целом. Сижу и думаю: «А почему я так не могу?» Батраков — огромный молодец. Мы с ним в постоянном контакте. Сейчас у Осимхена травма же, и я недавно пишу Батраку: «Брат, вам не нужен там нападающий новый?» Я думаю, что просто нужно туда попасть и там уже все будет зависеть от тебя.

— Допускаешь, что и ты тоже можешь уехать именно в Турцию? Как-то поменял свою позицию?

— Наверное, можно сказать, что пересматриваю свою позицию насчет этого. Но у меня нет же отступных в контракте. Если и будет какое-то предложение из Турции, то, возможно, руководство «Динамо» его рассмотрит. Сейчас такого нет.

— То есть рассмотришь турецкий чемпионат как транзитный вариант?

— Почему бы и нет? Смотря на Батракова, да, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. В мае 2025-го нападающий продлил контракт с московским клубом до лета 2030 года. В сезоне-2023/24 он был признан лучшим футболистом РПЛ.