Тюкавин: «Такие тренеры, как Сандро, улучшают чемпионат России»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Сандро Шварц — тогда и сейчас. В чем главное его отличие?

— Прям какого-то большого отличия я не заметил. Он все тот же, что и раньше. Такой же энергичный, требовательный. На теории всегда интересно, скучно не бывает. Все его внимательно слушают, но самое главное — его все понимают. И это показывает наша игра. Да, где-то хуже или лучше, но все его требования понятны.

— Следил за ним после ухода из «Динамо»?

— Да, старался. И в целом мы с ним всегда оставались на связи. Когда я получил травму, он сразу же записал мне видеообращение. И до назначения в «Динамо» летом мы с ним списались, обсудили какие-то моменты.

— Как считаешь, такие тренеры, как Шварц, делают РПЛ сильнее?

— Конечно, сто процентов. Такие тренеры, как Сандро, улучшают чемпионат России, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо» в мае 2026 года, подписав контракт до лета 2029-го. Ранее немец возглавлял бело-голубых с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали РПЛ в сезоне-2021/22 и дошла до финала Кубка России. После ухода из «Динамо» специалист работал в берлинской «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллз».