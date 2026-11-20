«Ростов» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в 15-м туре РПЛ в пятницу, 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

20 ноября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи в России покажет платный телеканал «Матч Премьер». В сетке онлайн-трансляций на сайте matchtv.ru эфир запланирован с 19.00 мск — за полчаса до стартового свистка.

В 14-м туре «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а «Крылья Советов» дома победили «Оренбург» (2:0). После 14 матчей ростовчане набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. У самарской команды 18 очков и седьмая строчка.