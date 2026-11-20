Тюкавин — о возможном уходе из «Динамо» зимой: «Это будет очень тяжелое решение»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, готов ли рассмотреть предложение из европейского клуба в зимнее трансферное окно.

— Если зимой в «Динамо» придет конкретное предложение из Европы, ты будешь готов уйти?

— Если прям конкретика, то будет очень обидно уходить сейчас. Скажу, что это будет очень тяжелое решение. Тяжелое имею в виду по отношению к «Динамо», тренеру. В меня верят и доверяют. Понятно, что сперва мы обговорим все с семьей, а затем уже с Сандро и клубом, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

24-летний нападающий является воспитанником «Динамо» и выступает за основную команду с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что клуб не рассматривает возможность продажи Тюкавина другим российским командам. В июле 2026 года он подчеркнул, что руководство рассчитывает выиграть трофей с нападающим в составе.