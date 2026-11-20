Вратарь «Краснодара» Агкацев стал обладателем премии «Джентльмен года»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев стал обладателем премии «Джентльмен года» — 2026, сообщает «Комсомольская правда».

24-летний голкипер победил в финальном голосовании, опередив защитника ЦСКА Данила Кругового и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. Агкацев набрал 37 баллов, Круговой — 29, Литвинов занял третье место.

Сначала тройку претендентов определили болельщики, затем победителя выбрало экспертное жюри. В голосовании участвовали в том числе Валерий Газзаев, Юрий Семин, Руслан Нигматуллин и Игорь Семшов.

Агкацев стал первым представителем «Краснодара», выигравшим эту награду. Ранее среди вратарей ее получали Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Андрей Дикань, Игорь Акинфеев и Артем Ребров.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова и вручается с 1994 года. На торжественной церемонии в Министерстве спорта Агкацеву по традиции вручат черный смокинг. В 2025 году победителем стал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.