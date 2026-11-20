Посещаемость РПЛ достигла 14 тысяч зрителей. Какой клуб растет, какой падает и какое место у России в Европе?

Исследование «СЭ».

Цели РПЛ

«В РПЛ посещаемость была больной темой. Но ситуацию удалось изменить», — заявил недавно президент Премьер-лиги Александр Алаев на форуме «Россия — спортивная держава».

По словам руководителя, в нынешнем сезоне чемпионат рассчитывает достичь средней посещаемости 14 600 зрителей на матче, а к 2030 году — 18 тысяч. И войти в десятку самых популярных футбольных лиг Европы.

Еще несколько лет назад перспективы выглядели тревожными. Пик посещаемости пришелся на сезон-2018/19, но потом сначала пандемия опустошила трибуны, а затем введение Fan-ID усложнило поход на стадион, плюс часть аудитории принципиально не приняла новую систему. К тому же российские клубы лишились еврокубков, а болельщики — встреч с сильнейшими европейскими командами.

И все-таки зрители возвращаются на футбол. Давайте проследим динамику.

Начнем с того, что по итогам 14 туров нынешнего чемпионата на 112 матчах побывали 1 581 252 человека — в среднем 14 118 на одной игре.

Много это или мало? Какая тенденция? Кто обеспечивает прибавку? И что потребуется для достижения цели в 18 тысяч?

К рекордному показателю конца 2010-х российский чемпионат пока не вернулся. Но направление движения обнадеживает, нынешний показатель — второй в истории российского футбола.

Больше было только в сезоне-2018/19. Тогда лиге помогали новые стадионы и большой интерес к их открытию. Сейчас такого внешнего импульса нет, а сдерживающий фактор в виде карты болельщика есть — тем ценнее постепенное восстановление аудитории. И рекорд уже не выглядит недосягаемым.

Фото ФК «Краснодар»

Три лидера — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак»

Лидеры по посещаемости — клубы с большими стадионами, многочисленной аудиторией, которые стараются активно завлекать на трибуны новых зрителей.

Впереди «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Больше всех в этом сезоне, если не считать поднявшуюся из ФНЛ «Родину», прибавили красно-белые (+21,4%), а самое серьезное падение — у «Ростова» (-21,6%). Впрочем, это пока промежуточные показатели, на которые влияет в том числе уровень тех соперников, которые принимали клубы — на топ-оппонентов идут гораздо охотнее.

При этом у восьми команд средняя посещаемость — менее 10 тысяч зрителей. Здесь, пожалуй, основной резерв для роста. И если «Факелу» с его 10-тысячной ареной прибавить сложно, то остальным при грамотной работе с болельщиками — вполне.

Европейская десятка

Что касается заявления Алаева о желании войти в европейский топ-10, то вообще-то эта цель уже достигнута, если не брать вторые дивизионы Англии и Германии. РПЛ в Европе на десятой строчке, а ближайшие конкуренты — Шотландия, Турция и Польша. Еще чуть дальше Нидерланды, а потом европейская топ-5, с которой соревноваться пока объективно сложно.

Реальны ли 18 тысяч к 2030 году?

Алаев ставит амбициозную цель — 18 тысяч к 2030 году. Достичь ее будет проблематично. Возможно, в РПЛ просто экстраполировали показатели последних трех сезонов, когда шла прибавка по тысяче-полторы. Такими темпами через четыре года будет как раз 18 тысяч, вот только сохранить скорость крайне сложно. Вероятно, дальше показатели прироста будут постепенно снижаться, что связано и с вместимостью стадионов, и с общим уровнем интереса к футболу в стране. Но важно, что и в текущем сезоне цифры увеличиваются, пусть и всего на 500 человек.

При нынешней средней посещаемости (14 118 человек) на всех 240 играх сезонная аудитория составит 3,39 миллиона болельщиков. При желаемой в 18 000 человек — 4,32 миллиона. До целевого уровня придется привлечь почти миллион дополнительных посещений за сезон. Это много, но возможно.

Очевидно, что болельщику нужно предложить качественный продукт. И если поднять уровень футбола — проблема, с которой лучшие умы бьются десятилетиями, быстро ее не решить, то в плане организации сделать шаг вперед вполне возможно в сжатые сроки. Вопрос с Fan-ID не в компетенции клубов, но предложить зрителям понятную билетную политику, комфортную логистику, интересную программу на стадионе, возможность провести там время всей семьей — посильная задача. От решения которой будет зависеть успех всей РПЛ, ведь полные трибуны — это и красивая картинка, и мотивация как для футболистов, так и для спонсоров.