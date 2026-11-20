Посещаемость РПЛ достигла 14 тысяч зрителей. Какой клуб растет, какой падает и какое место у России в Европе?
Цели РПЛ
«В РПЛ посещаемость была больной темой. Но ситуацию удалось изменить», — заявил недавно президент Премьер-лиги Александр Алаев на форуме «Россия — спортивная держава».
По словам руководителя, в нынешнем сезоне чемпионат рассчитывает достичь средней посещаемости 14 600 зрителей на матче, а к 2030 году — 18 тысяч. И войти в десятку самых популярных футбольных лиг Европы.
Еще несколько лет назад перспективы выглядели тревожными. Пик посещаемости пришелся на сезон-2018/19, но потом сначала пандемия опустошила трибуны, а затем введение Fan-ID усложнило поход на стадион, плюс часть аудитории принципиально не приняла новую систему. К тому же российские клубы лишились еврокубков, а болельщики — встреч с сильнейшими европейскими командами.
И все-таки зрители возвращаются на футбол. Давайте проследим динамику.
Начнем с того, что по итогам 14 туров нынешнего чемпионата на 112 матчах побывали 1 581 252 человека — в среднем 14 118 на одной игре.
Много это или мало? Какая тенденция? Кто обеспечивает прибавку? И что потребуется для достижения цели в 18 тысяч?
К рекордному показателю конца 2010-х российский чемпионат пока не вернулся. Но направление движения обнадеживает, нынешний показатель — второй в истории российского футбола.
Больше было только в сезоне-2018/19. Тогда лиге помогали новые стадионы и большой интерес к их открытию. Сейчас такого внешнего импульса нет, а сдерживающий фактор в виде карты болельщика есть — тем ценнее постепенное восстановление аудитории. И рекорд уже не выглядит недосягаемым.
Три лидера — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак»
Лидеры по посещаемости — клубы с большими стадионами, многочисленной аудиторией, которые стараются активно завлекать на трибуны новых зрителей.
Впереди «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Больше всех в этом сезоне, если не считать поднявшуюся из ФНЛ «Родину», прибавили красно-белые (+21,4%), а самое серьезное падение — у «Ростова» (-21,6%). Впрочем, это пока промежуточные показатели, на которые влияет в том числе уровень тех соперников, которые принимали клубы — на топ-оппонентов идут гораздо охотнее.
При этом у восьми команд средняя посещаемость — менее 10 тысяч зрителей. Здесь, пожалуй, основной резерв для роста. И если «Факелу» с его 10-тысячной ареной прибавить сложно, то остальным при грамотной работе с болельщиками — вполне.
Европейская десятка
Что касается заявления Алаева о желании войти в европейский топ-10, то вообще-то эта цель уже достигнута, если не брать вторые дивизионы Англии и Германии. РПЛ в Европе на десятой строчке, а ближайшие конкуренты — Шотландия, Турция и Польша. Еще чуть дальше Нидерланды, а потом европейская топ-5, с которой соревноваться пока объективно сложно.
Реальны ли 18 тысяч к 2030 году?
Алаев ставит амбициозную цель — 18 тысяч к 2030 году. Достичь ее будет проблематично. Возможно, в РПЛ просто экстраполировали показатели последних трех сезонов, когда шла прибавка по тысяче-полторы. Такими темпами через четыре года будет как раз 18 тысяч, вот только сохранить скорость крайне сложно. Вероятно, дальше показатели прироста будут постепенно снижаться, что связано и с вместимостью стадионов, и с общим уровнем интереса к футболу в стране. Но важно, что и в текущем сезоне цифры увеличиваются, пусть и всего на 500 человек.
При нынешней средней посещаемости (14 118 человек) на всех 240 играх сезонная аудитория составит 3,39 миллиона болельщиков. При желаемой в 18 000 человек — 4,32 миллиона. До целевого уровня придется привлечь почти миллион дополнительных посещений за сезон. Это много, но возможно.
Очевидно, что болельщику нужно предложить качественный продукт. И если поднять уровень футбола — проблема, с которой лучшие умы бьются десятилетиями, быстро ее не решить, то в плане организации сделать шаг вперед вполне возможно в сжатые сроки. Вопрос с Fan-ID не в компетенции клубов, но предложить зрителям понятную билетную политику, комфортную логистику, интересную программу на стадионе, возможность провести там время всей семьей — посильная задача. От решения которой будет зависеть успех всей РПЛ, ведь полные трибуны — это и красивая картинка, и мотивация как для футболистов, так и для спонсоров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3