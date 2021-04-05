Дебютный фан-выезд дочки Черенкова завершился для «Спартака» первой победой в Ростове за восемь лет

Репортаж обозревателя «СЭ» из Ростова о матче «Ростов» — «Спартак» (2:3).

«Ну что Соболев сделал?»

«Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?»

Тренерская профессия полна стрессов, и только этим могу объяснить более чем странные слова Валерия Карпина на послематчевой пресс-конференции об авторе дубля в матче «Ростов» — «Спартак».

Что сделал Соболев? А что, собственно, должен в первую очередь делать центрфорвард? Извините, Валерий Георгиевич, — забивать, и иногда, представьте, в ваши ворота.

Чтобы Александр забил в раздевалку после рикошета, он должен был, во-первых, оказаться в той самой точке, куда неловко выбил мяч защитник Алеесами, которого вы, тренер Карпин, предпочли в центре обороны штатному игроку этой позиции Хаджикадуничу, объяснив это большей свежестью норвежца. А во-вторых, опередить вратаря Песьякова, у которого есть возможность, в отличие от Соболева, играть руками. И то и другое спартаковский форвард сделал.

Чтобы Соболев «на стандарте воспользовался ростом», он должен был подстроиться под навес с углового Промеса, выиграть единоборство у Осипенко, рост которого и вправду на пять сантиметров ниже — 190 против 195 сантиметров. Но не на двадцать же! И почему же в таком случае не «воспользовался ростом» в 191 сантиметр ваш, Валерий Георгиевич, форвард Али Соу, который не раз за матч оказывался против Георгия Джикии, который на три сантиметра ниже?

«Что-то видели еще?» Видел. Вот только навскидку. 18-я минута. Соболев шведкой разгоняет атаку классным пасом на Квинси, после чего Зобнин простреливает из пределов штрафной и Алеесами из вратарской голеностопом выбивает мяч на угловой. Если бы в аналогичной ситуации мяч коснулся ноги несчастного Павла Маслова — не миновать автогола. У «Ростова» обошлось, и острую фазу этой атаки начал Соболев.

43-я минута. Соболев получает мяч на границе второй и верхней трети поля, протаскивает его метров 20 и отлично бьет издали в левый нижний угол. Песьяков вытягивается и с трудом выбивает мяч на угловой. Это — часть штурма, который спустя минуту завершится тем самым рикошетом от Алеесами и своевременно ввинченной перед Песьяковым головой того же Соболева.

66-я минута. Соболев метрах в 25 от ворот «Ростова» чисто выигрывает верховое единоборство у Козлова и скидывает мяч на ход Ларссону, который врывается в штрафную, перебрасывает Песьякова. Мяч мог влететь в ворота сам по себе либо его имел все шансы добить на дальней штанге Промес, но, на большую удачу ростовчан, не произошло ни того, ни другого. В этой ситуации Соболев должен был стать автором голевой передачи.

Достаточно? Я привел три важнейших атакующих действия Соболева ПОМИМО двух его голов. Хотя, в принципе, мог этого и не делать, потому что дублем форвард сказал о своей игре главное. Причем каким дублем — гол перед самым перерывом при счете 1:2, перевернувший и игру, и настроение обеих команд, и победный мяч.

Над 90 процентами тренеров после таких слов на пресс-конференции все бы смеялись. Но к Карпину многие относятся с симпатией или, как это называлось спартаковскими болельщиками в первой половине 2010-х, «валерят». Любят его и в Ростове, где он работает с декабря 2017 года и с тремя с без малого половиной годами занимает первое место в списке «долгожителей» среди нынешних тренеров клубов РПЛ. Поэтому наверняка улыбнутся, пожмут плечами — ну, нервы, ну бывает.

Но ведь это прокатывает в «Ростове», где давление на Карпина минимально. Если произойдет то, что хотят видеть многие (в частности, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, с которым мы делали большое интервью на днях), и уже не молодой-горячий, а опытный 52-летний специалист вернется после ухода Доменико Тедеско в «Спартак», Карпин должен понимать, что такой фразы позволить себе не сможет. Потому что там, в «Спартаке», ты постоянно находишься под дулом общественного пистолета. И та непосредственность, которой на свежачка умилялись в 2009 году, 12-13 лет спустя уже будет вызывать много вопросов.

И гораздо более предметных, чем «Ну что Соболев сделал?».

Победители — не только «Спартак», но и агрономы стадиона

Так вышло, что я впервые попал на «Ростов-Арену», расположенную на знаменитом левом берегу Дона. На ЧМ-2018 мои маршруты пролегли мимо прекрасного южного города, а в прежние времена они заводили меня только на старый «Олимп-2», где когда-то команда Курбана Бердыева обыгрывала «Аякс» и «Баварию», а сейчас играют дублеры «Ростова».

Сам же левый берег, он же Левбердон, популярен развлекательными заведениями, но не в это время года и точно не при той погоде, которая установилась в Ростове. С полудня в день игры полил дождь, причем экономить расход водоснабжения в небесной канцелярии никто в этот день не собирался. Ходить по улицам стало невозможно — они не справлялись со всеми этими безбрежными потоками.

Аборигены ругались, что ни один матч в последнее время не могут сыграть при более или менее нормальной погоде. То мороз, то снег в лицо, то вот теперь дождь. Я же думал больше о том, как выдержит испытание дренаж «Ростов Арены». Проверочка была на максимуме.

Выдержал — и блестяще! Наряду со «Спартаком» победителями этой встречи я назову агрономов стадиона. Никакой грязи и выбоин. Никаких брызг из-под бутс. Никакого болота и кусков вылетающего дерна. Сочный зеленый цвет травы. Не поскальзывавшиеся игроки. И все это — несмотря на то, что дождь продолжал идти всю игру!

Недавно специалист по уходу за футбольными полями из Сочи Глеб Гутиев рассказал мне в деталях, чего стоило его команде подготовить хорошее поле для работы на сборе в Сочи сборной России. С момента этого повествования я начал относиться к этой теме не как к чему-то само собой разумеющемуся. Особенно после чудовищной картинки на арене в Казани (тоже на стадионе ЧМ-2018, между прочим) во время матча «Рубин» — «Зенит», после чего казанцам пришлось переехать на старый добрый Центральный стадион, где они выиграли два чемпионата России.

После матча, если чего-то не пропустил, никем не было сказано ни одного плохого слова про газон «Ростов Арены», сохранивший лучшие качества в сложнейших обстоятельствах. Это и позволило командам играть быстро, агрессивно и много забивать.

Все это происходило на великолепной арене, принимавшей чемпионат мира, в присутствии 32 888 зрителей. По-моему, пока это рекорд пандемийного чемпионата. В Ростовской области на днях разрешили 75-процентную заполняемость, чем местные болельщики охотно и воспользовались, а заодно подъехало и около семи тысяч «спартачей».

При этом — никакой злости. Между активными фанатами двух команд — мир и дружба, по случаю чего они устроили перекличку в адрес общего недруга — ЦСКА, а затем сами себе и друг другу поаплодировали. И весь оставшийся матч только поддерживали своих, не ругая чужих.

Словом, атмосфера была какая-то совершенно волшебная. Таким и должен быть футбол! Мы от него уже отвыкли, а Ростов — напомнил. Спасибо ему за это.

«Вы играете с фактами, а я играю в футбол»

«Спартак» не выигрывал вообще у «Ростова» с весны 2018 года, а в Ростове — с 2013-го, когда победный мяч забил уже напрочь забытый многими болельщиками Маджид Уорис. Ганец грезил стать звездой нападения красно-белых, а стал очередным мелькнувшим персонажем, гол «Ростову» для которого стал единственным за красно-белых. Страшно представить — тогда их болельщики еще не знали, кто такой Квинси Промес.

Теперь это их бог, и нет предела гневу, с которым они восприняли «наезд» на Квинси в фильме «Матч ТВ». Сам же голландец тоже не стал делать вид, что ничего не происходит, и на интервью в перерыве матча вышел в майке с красноречивой надписью на английском: «Вы играете с фактами, а я играю в футбол».

Отвлекло ли это Антоху, как его называют болельщики «Спартака», от основного дела? Ничуть. Да, он не забил, но поучаствовал (пусть и не решающим пасом или маневром, а передачей в касание на Айртона) в атаке на второй гол «Спартака», навесил на голову Соболеву при третьем и вообще был свеж, бодр, порхал как бабочка и жалил как пчела.

Последнее, правда, было не всегда — когда мяч отскочил от Песьякова прямо на Квинси после мощного удара Мозеса уже при 3:2, тот неловко поставил ногу, и мяч полетел параллельно воротам. Но в целом на новой, но симпатичной ему позиции «десятки» Промес играл остро и стягивал на себя большое внимание соперников — а это, в свою очередь, высвобождало партнеров.

Линия атаки у «Спартака» сейчас такова, что неудачная игра одного из ее игроков может вообще никак не сказаться на эффективности в целом. Воскресенье не задалось у Джордана Ларссона, хотя, по идее, не будучи вызванным в сборную Швеции (как и Промес — Нидерландов), он должен был сберечь силы, здорово подготовиться и рвать и метать. Не вышло, хотя Ларссон — лидер команды по системе «гол плюс пас». Но «Спартак» все равно забил три, а запросто мог и все пять.

Соболев, кстати, входил в игру тяжело. Сам он после матча тоже это признает. Поначалу выглядел каким-то заторможенным, дольше обычного работал с мячом и, соответственно, терял его. Но в итоге раскочегарился, забил — и полетел. Два гола делают его награду лучшему игроку матча абсолютно заслуженной.

Хотя, если бы ее вручили Мозесу, удивления у меня это бы тоже не вызвало. Весь матч он нагнетал давление со своего правого края, не давая свободно дышать Пояркову, накрутив его в обе стороны, забил первый гол и запутывал защитников еще в куче ситуаций. Нигериец явно поймал, наконец, тот ритм, которого раньше ему не хватало, а может, сказалась работа тренера по физподготовке Владимира Чепзановича, которого накануне в интервью «СЭ» так хвалил капитан «Спартака» Георгий Джикия. Так или иначе, в Ростове Мозес успешно «челночил» в обе стороны, не забывая — что ранее ему было свойственно — и об обороне.

И глядя на это, никто уже не помнил, что участие Виктора в матче было из-за травмы под вопросом до последнего момента. Так же как и Романа Зобнина, и Алекса Крала. Последний в итоге не попал в заявку, как и еще один травмированный, Эсекиэль Понсе, который на Дон вообще не полетел. А вот Мозес и Зобнин вышли в основе. Если бы не было обоих, с трудом представляю, кого бы Тедеско выпустил с первых минут на правом фланге. Сам он на соответствующий вопрос назвал фамилию Ещенко. Ветеран вышел в концовке на замену, но представить его сейчас проводящим на поле 90 минут довольно сложно.

Очередная сильная игра Мозеса заставляет вспомнить о том, что его аренда истекает в конце этого сезона, и теперь очевидно, что «Спартаку» он нужен — как, собственно, и Тедеско. Да, справа может сыграть Зобнин, но ведь всегда хорошо, когда есть хотя бы пара равноценных вариантов.

Так, как это происходит в центре поля. В отсутствие Крала рядом с Зобниным вышел Наиль Умяров и провел отличный матч. Не только из-за вертушки и своевременного паса Мозесу, который в результате индивидуальных действий последнего стал голевым. Все его действия были уверенными, быстрыми и четкими. И подумалось: может, не стоило Михаилу Галактионову на молодежном Евро закцикливаться на инертном капитане Иване Облякове, и с Умяровым в центре поля все было бы гораздо эффективнее?

«Спартаку», конечно, сильно облегчило действия в середине поля отсутствие из-за травмы Маттиаса Норманна, который за несколько дней до игры вроде бы начал тренироваться, но к игре здоровым так и не подошел. Может, поэтому «Ростов» предпочитал мяч не разыгрывать, а действовать длинными передачами.

Так же поступал и «Спартак», прекрасно помнивший ростовский прессинг, «сожравший» красно-белых на их поле осенью. Розыгрыши мяча на своей половине поля спартаковцы исключили. Карпин на пресс-конференции применил на этот счет незатертое слово «невычурно». Но ведь ровно так же играла и его команда.

В первом тайме длинная передача приходилась на ее аналог, обострение — на обострение, ошибка — на ошибку. В голе Мозеса не особо удачно действовал Песьяков. Не нужно кивать на рикошет от все того же Алеесами, поскольку он если и был, то минимальным. Но все равно вратарь был дезориентирован, и от его ноги мяч влетел в ближний угол.

Дальше настала новая минута досады Павла Маслова. Сначала он попыткой выноса в единоборстве с Алмквистом зажег «свечку» над штрафной; мяч приземлился к Соу, тот ловко прокинул мяч между Жиго и Джикией под прострел Полоза. И — под замыкание того же Маслова в свои ворота, откровенно раздосадовавшего Александра Максименко. Ведь совсем только что было два пенальти в матче молодежек России и Франции...

Но обратите внимание, как после игры вступились за Маслова партнеры -в частности Соболев. Там есть коллектив! В очередной раз повторяю мантру про ошибки, через которые должен пройти защитник, прежде чем стать мастером. И искренне надеюсь, что это именно так.

Когда «Ростов» повел — 2:1, набедокурил Айртон. После диагонали Пояркова он каким-то образом пропустил мяч между ногами, и Полоз сначала не пробил Максименко, а потом катнул мяч под искусный удар Махатадзе из-под Зобнина от штанги в ворота. Не думаю, что в этом мяче виноват Максименко (которого скорее надо хвалить за сейв в самом начале второго тайма, когда он успел бросить в ноги Соу и выбить мяч из-под них прежде, чем тот вышел бы один на один). Да, ближний угол, но небольшая дистанция, хитрая траектория и удар из-под игрока, момент которого голкипер вряд ли видел.

Четвертый гол — результат кикса Алеесами, которым воспользовался Соболев. Но ведь все эти ошибки не на ровном месте взялись, они — результат обострений, резких выпадов атакующих сторон! В данном случае — стремившегося исправиться Айртона, который после паса вперед Жиго на 20 метров и передачи в одно касание Промеса пробежал по краю метров 35, сменил направление и навесил в сторону ворот с неожиданной для себя правой.

И только решающий гол «Спартака» не стал результатом грубой ошибки или неуклюжего действия. Красно-белые в очередной раз придавили «Ростов» к своей штрафной, Песьяков с трудом справился с сильным ударом Мозеса, отбив мяч на угловой. Промес навесил, Соболев забил. Намного легче, чем хотелось бы это видеть Карпину? Это да. Но тут уж вопросы точно не к спартаковскому форварду.

Дочка Черенкова просит Тедеско остаться в «Спартаке». И таких людей все больше!

Когда на 24-й минуте ты открываешь счет, а на 32-й уже проигрываешь — 1:2, нетрудно морально сломаться — тем более при той самой длиннющей безвыигрышной серии «Спартака» в Ростове и менее длинной, но тоже внушительной — с «Ростовом» вообще.

Но с нынешним крепким духом «Спартаком» этого не происходит. Нежданный поворот событий только раззадорил гостей, которых с до конца непонятной мне убежденностью перед игрой мне называли фаворитами самые разные футбольные люди. И даже из «Ростова» доносились весточки сомнений в том, что серия может продолжаться вечно.

Так все и вышло. Если первый тайм был равным, то во втором «Спартак» предстал явно сильнее соперника и убивать интригу должен был раньше и легче. С другой стороны, и после незабитых моментов Ларссона и Промеса «Ростов» не соорудил у ворот Максименко особых угроз. Были какие-то полуподходы Гиговича и Байрамяна, но с очень незамысловатыми ударами. Редко бывает, чтобы «Спартак», ведя в один мяч, в концовке матча не заставил своих поклонников хвататься за сердце, но тут было именно так. Красно-белые спокойно довели игру до победы.

Как же радовалась этому дочка Федора Черенкова Анастасия, «пробившая» первый в жизни выезд с болельщиками «Спартака»! Он стал победным, а наследница легенды красно-белых- как говорят футболисты, фартовой.

За полчаса до игры мы с коллегой по программе «На троих с Рабинером» Станиславом Жатиковым записали видео, где Анастасия обратилась к Доменико Тедеско с просьбой переменить свое решение и остаться в должности главного тренера команды. С каждым туром той же позиции придерживается все больше людей, и ажиотаж нарастает.

А тедесковский «Спартак», выиграв четыре последних матча с общим счетом 16-5, тем временем уже всего в одном очке от «Зенита». Да, у последнего — игра в запасе, но приближающееся за спиной дыхание еще никого в этой жизни не делало спокойнее.