Карасев получил 300-е назначение судьей в РПЛ. До рекорда Безбородова — шесть матчей

Матч «Рубин» — «Зенит», который пройдет в субботу, 21 ноября, станет для 47-летнего Сергея Карасева 300-м в чемпионате России в качестве судьи. Больше игр только у Владислава Безбородова, который уже завершил карьеру, — 306.

Карасев может установить новый рекорд турнира еще в этом сезоне.

Чтобы набрать три сотни матчей, ему потребовалось свыше 18 лет: он дебютировал в РПЛ 6 апреля 2008 года в игре «Крылья Советов» — «Луч» (2:1).

Столичный рефери начал заниматься судейством в 1995 году. Карасев — арбитр всероссийской категории, рефери ФИФА с 2010-го, входит в элитную группу судей УЕФА.