Тюкавин назвал «Акрон» самым тяжелым соперником для себя в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» назвал самого тяжелого соперника для себя в чемпионате России, а также выделил защитников, против которых ему сложнее всего играть.

— Самый тяжелый соперник в РПЛ для тебя?

— «Акрон».

— Неожиданно.

— Ну, честно. Мы готовились к нему, разобрали, но в первом тайме они нас полностью переиграли. У нас особо и моментов-то не было. Во втором тайме уже мы играли с позиции силы, были моменты, подходы, но вот можно сказать, что фарт в той встрече от нас отвернулся.

— А защитник, против которого сложно играть?

— Не то чтобы тяжело, но неприятно играть против защитников «Спартака». Они постоянно толкают, провоцируют, выводят на эмоции. А если взять отдельного футболиста, то тяжело играть против Мелехина из «Ростова». Он прям как настоящий защитник — может вместе с твоей ногой выбить мяч, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

24 октября «Акрон» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ в Самаре. У москвичей единственный гол забил Ярослав Гладышев. Виктор Мелехин выступает за «Ростов» и в ноябре получил вызов в сборную России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.