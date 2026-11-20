Тюкавин — о «Динамо»: «Смотреть в таблицу сейчас приятно, но еще ничего не решено»
Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» оценил выступление команды в первой части сезона-2026/27.
— Как оценишь эти 14 туров для «Динамо»? Разное было...
— Сезон начали не прям хорошо — нас даже уже списывали со счетов, все приговорили (смеется). Но нам нужно было вкатиться и привыкнуть к тренерскому штабу, идеям Шварца. Понятно, что человек пять-шесть уже работали с этим тренером, и нам были знакомы требования Сандро, но все же. Для многих это было в новинку. Но Шварц — молодец, он нас всех поддерживал, даже когда были неудачи. Сейчас, можно сказать, выровняли ситуацию, вышли на свой пик.
— Но приятно ведь сейчас смотреть в таблицу?
— Ну, гораздо приятнее было бы, если бы сейчас был 27-й или 28-й тур. Именно сейчас ничего не решается. Но все равно приятно смотреть, конечно (улыбается).
— Когда на старте был кризис, много критики вокруг, проскакивала мысль, что все — сезон завален?
— Честно, на себе такого не ощущал. Шварц в нас верил, от него исходили правильные эмоции, и думаю, это помогло команде. На каждом собрании или установке Сандро делится всем, что у него внутри, ничего не скрывает от нас. Это приносило нужную энергию и эмоцию всем нам, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».
После 14 туров «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 31 очко. Столько же у лидирующего «Зенита», который опережает москвичей по дополнительным показателям. В следующем туре команда Сандро Шварца 22 ноября примет «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3