Тюкавин — о «Динамо»: «Смотреть в таблицу сейчас приятно, но еще ничего не решено»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» оценил выступление команды в первой части сезона-2026/27.

— Как оценишь эти 14 туров для «Динамо»? Разное было...

— Сезон начали не прям хорошо — нас даже уже списывали со счетов, все приговорили (смеется). Но нам нужно было вкатиться и привыкнуть к тренерскому штабу, идеям Шварца. Понятно, что человек пять-шесть уже работали с этим тренером, и нам были знакомы требования Сандро, но все же. Для многих это было в новинку. Но Шварц — молодец, он нас всех поддерживал, даже когда были неудачи. Сейчас, можно сказать, выровняли ситуацию, вышли на свой пик.

— Но приятно ведь сейчас смотреть в таблицу?

— Ну, гораздо приятнее было бы, если бы сейчас был 27-й или 28-й тур. Именно сейчас ничего не решается. Но все равно приятно смотреть, конечно (улыбается).

— Когда на старте был кризис, много критики вокруг, проскакивала мысль, что все — сезон завален?

— Честно, на себе такого не ощущал. Шварц в нас верил, от него исходили правильные эмоции, и думаю, это помогло команде. На каждом собрании или установке Сандро делится всем, что у него внутри, ничего не скрывает от нас. Это приносило нужную энергию и эмоцию всем нам, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

После 14 туров «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 31 очко. Столько же у лидирующего «Зенита», который опережает москвичей по дополнительным показателям. В следующем туре команда Сандро Шварца 22 ноября примет «Краснодар».