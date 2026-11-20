Овечкин побил еще один рекорд, но при этом установил антирекорд: как такое возможно?

Историческое достижение капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Баффало

Удивительно, но уже на второй матч подряд Александр Овечкин вышел в четвертом звене — тренерский штаб «Вашингтона» продолжает искать пути выхода из кризиса. Но пока у Спенсера Карбери это совсем не получается — игра с «Баффало» стала четвертой подряд, в которой «Столичные» не смогли набрать очки.

Единственное, что хоть немного скрасило поражение — новый рекорд Овечкина, который он установил в середине третьего периода. После его передачи в средней зоне Бун Дженнер набросил шайбу на ворота соперника, сам побежал Укко-Пекку Луукконена и затолкал шайбу в ворота. Для российского нападающего передача стала 763-й за время выступления в НХЛ — таким образом, Овечкин побил рекорд «Вашингтона» за авторством Никласа Бэкстрема, с передач которого россиянин забил значительную долю своих голов.

Значительное достижение российской легенды, которое не стоит недооценивать — теперь Овечкину принадлежат лучшие результаты в истории «Вашингтона» по голам (930), передачам (763) и набранным очкам (1693). И, судя по всему, превзойдут эти достижения еще не скоро.

Вот только параллельно Овечкин еще и установил антирекорд — 15 матчей без набранных шайб. Таких серий в его карьере еще не было, вот только и игровое время у российского нападающего стало совсем скромным. Сегодня Овечкин провел на льду всего 12 минут и 10 секунд, меньше всех других нападающих «Вашингтона». Успел при этом бросить трижды, но забить так и не удалось.

Спад результативности Овечкина с учетом возраста ожидаем, но мало кто ожидал, что за 20 первых матчей сезона на счету российского нападающего будет всего одна шайба. Но пока «Вашингтону» не удается использовать сильные стороны Овечкина даже в большинстве — по реализации численного преимущества (19,6%) команда находится на 24-м месте в лиге.

Проиграв четвертый матч подряд, «Вашингтон» еще сильнее отдалился от первой восьмерки. Пока у команды очевидные проблемы и в нападении, и в обороне, о борьбе за Кубок Стэнли можно не думать — попасть бы в плей-офф с такой игрой. Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам суммарно за регулярку и плей-офф, нужно забросить еще 10 шайб. И теперь появляются реальные сомнения, что это получится. Пусть новые рекорды и радуют.