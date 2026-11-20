Тюкавин: «Эмоции от приезда в сборную самые положительные, играли с классными соперниками»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» высказался о вызове в национальную команду в ноябре.

— С какими эмоциями сейчас ехал в сборную?

— Эмоции самые положительные. На сборе встречи с классными сборными. Узбекистан — крепкий соперник, было непросто играть против него. Венесуэла — отличная, сильная команда.

— Удивил Узбекистан?

— Немного — да. Мы уже разобрали эту встречу, посмотрели, как действовали в некоторых моментах, особенно в первом тайме. До перерыва мы играли не так, как просил нас тренерский штаб, но все разобрали, обсудили. Надеюсь, что все ошибки учтем, уберем и оставим только положительные моменты.

— Ты сказал после матча с Узбекистаном, что у тебя отличные отношения с Глушенковым. Думаешь, они не испортятся после слов на пресс-конференции?

— Я уже после встречи с Узбекистаном подробно высказался на эту тему. Считаю, ее стоит закрыть, — сказал Тюкавин в интервью «СЭ».

В ноябре сборная России провела два BetBoom товарищеских матча. 12 ноября команда Валерия Карпина обыграла Узбекистан (3:2) в Ташкенте, а 17 ноября победила Венесуэлу (2:0) в Краснодаре. Тюкавин вышел в стартовом составе в первой встрече, а во второй остался в запасе.