«За Гайча жестко переплатили, а Вендел не плеймейкер». Интервью Игоря Корнеева

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев оценил трансферы российских клубов, выступающих в этом сезоне в еврокубках.

Вендел дублирует Кузяева и слишком дорогой

— Можно ли сказать, что российские клубы провалились в плане трансферов накануне Лиги чемпионов и Лиги Европы? — первый вопрос Корнееву.

— В целом было видно, что клубы старались усилиться, проделали большой объем работы. Но если оценивать непосредственно качества приобретенных игроков, по некоторым из них действительно есть вопросы.

— Давайте начнем с «Зенита». Клуб, зная, что уходит Иванович, должен был купить помимо Ловрена еще одного, более молодого, центрального защитника?

— Без сомнения! Молодой и скоростной футболист до 25 лет точно стал бы хорошим усилением. Например, в январе 2019 года я мог привести в «Зенит» защитника Диего Карлоса из «Нанта», но его кандидатуру согласовали не все. В итоге он ушел в «Севилью» за ту же цену. А на сегодняшний день трансферная стоимость Карлоса возросла в три раза... Повторяю, игрок такого плана однозначно вписался бы в стратегию клуба.

— Ловрен и Ракицкий слишком медленные для Лиги чемпионов?

— Оба — опытные и качественные игроки. Но с одним большим минусом — не обладают скоростью. И если на уровне РПЛ это не так заметно, то Лига чемпионов как раз высвечивает такие недостатки.

— Трансфер Вендела за 20 миллионов для вас загадка?

— Я предполагал, что «Зениту» необходим игрок, который делал бы разницу. Который в атакующей фазе легко создавал бы голевые моменты и забивал сам. Такой, как Данни или Жулиану. Дело в том, что Вендел не плеймейкер. Он хороший и достаточно сбалансированный игрок, однако его приобретение я не совсем понял по двум причинам.

— По каким же?

— Во-первых, по своему функционалу он похож на Кузяева, который уже есть в команде. Во-вторых, за него заплатили слишком много...

— Понимаете Семака, который настаивал на возвращении Кокорина? Опций в атаке «Зениту» явно не хватает.

— Понимаю, причем на все сто процентов! Семак не только знал и ценил качества Кокорина, но и имел к нему подход, позволяющий вытаскивать из него самое лучшее. Плюс у Александра российский паспорт, что делает его очень ценным игроком при существующем лимите! Если говорить непосредственно о его футбольных данных, я не могу понять, как «Зенит» мог дать ему уйти в другую команду.

— Покупка Малкома за 40 миллионов — провал?

— Нет, я так не считаю. Это как раз футболист, способный делать разницу на поле. Скоростной, индивидуально сильный, может обыграть и забить. Если бы не травмы, то мы могли бы оценить его по-другому. Но соглашусь: 40 миллионов — это очень большая и рискованная ставка, учитывая, что Малком не приходил в «Зенит» лидером, как когда-то это сделали Витсель и Халк. Из-за трансферной цены от него действительно сразу многого ждут, но пока в этом плане у него не все получается.

По каким критериям «Локо» выбрал Райковича?

— Перейдем к «Локомотиву». Понимаете логику в трнасферах железнодорожников?

— «Локомотив» удивил выбором игроков! Кроме Зе Луиша, не могу выделить никого, кто потенциально мог бы усилить команду. При этом и африканец должен всегда быть в хорошей форме, чтобы влиять на результат.

— Юрий Семин считает, что нельзя было продавать Алексея Миранчука накануне Лиги чемпионов.

— Не совсем согласен. У Миранчука оставался всего лишь год контракта, и игрок настаивал на отъезде в Европу. Решив его сохранить, клуб вынужден был бы предложить полузащитнику новое соглашение минимум на год. Не думаю, что стороны пошли бы на это.

— За какие заслуги клуб позвал 31-летнего центрального защитника Райковича?

— Отвечу коротко — для меня это самая большая загадка. Пока не пойму, благодаря каким качествам он оказался в «Локо», который ставит перед собой высокие задачи. Какими критериями руководствовался клуб?

— Камано — вообще непонятная история? В ЛЧ он так ничего и не показал...

— Камано хорошо смотрелся в чемпионате Франции пару лет назад. Но последний сезон в Лиге 1 получился у него совсем уж провальным. Не могу утверждать, но, похоже, выбор в его пользу был сделан именно на базе сезона-2018/19... По факту сейчас его КПД на поле невысок.

«Краснодар» должен хорошо заработать на Кайо

— «Краснодар» просто оказался не готов к игре на два фронта? Повалился и в РПЛ, и в Лиге чемпионов?

— Играть достойно на два фронта всегда нелегко, а с нынешним лимитом на легионеров — просто невозможно! Так что результаты «Краснодара» меня в целом не удивили.

— Клуб так и не нашел замену Гранквисту?

— Да, замены шведу пока не видно. Ведь он реально цементировал оборону, не допуская серьезных ошибок. Кроме того, обладал харизмой, мог спросить с любого, кто не выполнял установку. Сейчас в обороне у «Краснодара» игрока такого калибра нет.

— Кайо — совсем не то?

— Интересный центральный защитник, мощный, быстрый, с хорошим первым пасом. Его проблема в том, что он иногда не собран и может выключиться из игры. В тактике Кайо тоже нужно прибавлять. Учитывая недорогой трансфер на вход, всего три миллиона, считаю, «Краснодар» должен хорошо заработать на нем в будущем, если бразилец улучшит эти компоненты.

— Следовало ли «быкам» покупать еще одного нападающего?

— Уверен, что клуб купил бы еще одного форварда, если бы не лимит. Места для легионеров были уже заняты...

Гайч не подходит под футбол ЦСКА

— Завершим наш разговор оценкой трансферов ЦСКА. Очень много вопросов сейчас возникает по Гайчу. Справедливо?

— Решение по Гайчу мне непонятно. Он большой, не очень поворотливый, с посредственной техникой! Да, иногда может продавить, протолкнуть и даже забить. Но это как раз противоположность тому футболу, в который стремится играть нынешний ЦСКА. На мой взгляд, по стилистике, типажу он не подходит армейцам. Не говорю уже о стоимости: за него жестко переплатили! В общем, этот трансфер вызывает сомнения.

— У вас есть ответ на вопрос, почему не прогрессирует Чалов?

— Федор должен собраться, работать над собой, в том числе индивидуально. Он талантлив, умен. Со стороны мне кажется, что что-то отвлекает его от футбола. В любом случае только он сам может изменить ход событий, а времени на раскачку нет! Как только Чалов это поймет, все изменится!

— В итоге у ЦСКА сейчас нет сильного нападающего?

— На данный момент есть Чалов, который сам должен определить, сильный он или нет... Кроме того, считаю, Эджуке мог бы сыграть на этой позиции.

— Об игре нигерийца пока довольно противоречивые отзывы.

— Эджуке интересный и разносторонний игрок. Просто сейчас он пытается перестроиться и найти себя в сложном российском чемпионате, где свободных зон гораздо меньше, чем в Голландии. Нужно немного набраться терпения. Как только он адаптируется, то сможет показать гораздо больше на поле.

— Как относитесь к разговорам о том, что армейцы могут вернуть Мусу?

— Вернуть Мусу — это все равно что вернуться в прошлое! Почему бы не найти нового Ахмеда, но молодого, который бы не только радовал своей игрой, но и принес бы прибыль клубу? Ведь финансовые возможности у ЦСКА для этого есть.