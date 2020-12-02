«В России чудовищная модель профессионального футбола. На что тратятся деньги?!» Взгляд с Украины на триумф «Шахтера» и провал «Локомотива»

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о победе «Шахтера» над «Реалом» (2:0) и провале российских клубов в Лиге чемпионов.

«Реал» — стоячая команда технарей

— Украинское футбольное сообщество сейчас пребывает в эйфории? — вопрос Франкову после второй победы «Шахтера» над «Реалом» в Лиге чемпионов.

— Пока мы испытываем легкое недоумение. Результат, конечно, порадовал. Но дело в том, что эта группа настолько шальная, что до сих пор не ясно, выйдет ли «Шахтер» в плей-офф Лиги чемпионов или вообще скатится на четвертое место. Причем самый пессимистичный расклад я не назвал бы таким уж невероятным. Так что с праздниками мы точно подождем еще минимум неделю. ЦСКА два года назад дважды обыгрывал «Королевский клуб», но в итоге дальше не прошел.

— Некоторые специалисты сейчас говорят не столько об успехе «горняков», сколько о слабости мадридцев.

— Нет, победа «Шахтера», конечно, заслуживает комплиментов. Но в то же время такого слабого «Реала» я, честно говоря, не видел очень давно! Ведь «Боруссия» всем показала, как можно эффективно играть против донецкой команды. Секрет довольно прост — скорость и высокий жесткий прессинг. 10:0 по итогам двух встреч...

— «Реал» ничего этого не показал?

— Совершенно верно. Ни прессинга, ни скорости. Это стоячая команда технарей. По своей сути латиноамериканская какая-то, которая что-то там пыталась наиграть без движения. Один человек с мячом и максимум два пытаются открыться... В итоге все эти лихие полузащитники гостей упирались в плотно выстроенную оборону. Добегали до штрафной, разворачивались и отдавали пасы назад. А как только «Шахтер» ускорился во втором тайме, защита «Реала» рухнула. Считаю, без Серхио Рамоса это, извините за выражение, полное дерьмо.

— Варан не убеждает?

— Нет, он не подтверждает своего статуса чемпиона мира. Варан категорически не соответствует уровню «Реала».

— Вы пожурили команду Зидана за стоячий футбол. При этом до перерыва у мадридцев было два очень хороших момента.

— Согласен. Но давайте взглянем на статистику. У «Реала» восемь ударов в створ. Один сейв Трубина и одна штанга после «выстрела» Асенсио. Фактически все. Да, был момент, когда Бензема убегал один на один, но ему уже скорости не хватает. Защитники «Шахтера», даже играя высоко, смогли его догнать. Француз настолько медленно «чесал», что его нейтрализовали.

— Значит, можно согласиться с главным тренером «горняков» Луишем Каштру, который заметил: «Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала»?

— Скорее, в двух из четырех. Я не сказал бы, что вчера в первом тайме «Шахтер» был лучше. Да и в гостях после перерыва мадридцы смотрелись явно предпочтительнее. Так что по таймам — 2:2. Но за эти 90 минут подопечные Каштру забили пять мячей.

— В чем «фишка» нынешнего «Шахтера», помимо традиционной ставки на бразильцев?

— С бразильцами все понятно, да. Но в этой команде мы видим удивительное и непредсказуемое сочетание игроков из старой опытной гвардии — Марлос, Тайсон, Степаненко, Мораес и молодежи — Додо, Витан, Матвиенко, Бондарь. Фактически вся оборона плюс вратарь были сугубо молодежными, юными. И такой гибрид дал положительный результат в матче с «Реалом»!

— А что произошло с киевским «Динамо»? Пока лишь одно очко. Слишком сильная группа?

— Луческу тренирует только первый сезон. Он не проводил никакой селекционной политики. Команда, по сути, не усилилась. Новый тренер все взвесил и сделал ставку на чемпионат Украины. В итоге для «Динамо» матч с «Ворсклой» был важнее, чем игра с «Барселоной».

— Но это же неправильно?

— Да как вам сказать... Вот матч с «Ференцварошем» будет иметь очень большое значение, так как нам надо будет выиграть у команды Сергея Реброва и занять третье место в группе. Киев против Реброва — очень качественная вывеска. Ажиотаж был бы потрясающий. Но, к сожалению, болельщиков на трибунах на Украине сейчас нет.

На Украине уже даже не шутят по поводу провала российских клубов

— Как на Украине смотрят на провал российских клубов в Лиге чемпионов?

— Отвечу вам так. На определенном этапе злорадство здесь присутствовало. Но когда это входит в привычку, то становится уже неинтересно. Российские клубы упали настолько низко, что даже как-то смешно испытывать какие-то эмоции на сей счет. С моей точки зрения, нынешний профессиональный российский футбол — совершенно чудовищное образование.

— Почему?

— Он во многом построен на государственном финансировании. А я выступаю категорически против такой модели развития, управления. Никакого госфинансирования быть не может! Забота государства — это массовый, детский спорт, но никак не профессиональный. Ни в коем случае! Клубам нужно самим зарабатывать, искать спонсоров, меценатов.

— «Краснодар» — частный клуб. Ну и?

— Нет, я же не утверждаю, что частные деньги обязательно гарантируют вам успех в Лиге чемпионов. Я просто считаю, что государство, у которого своих забот полным-полно, не должно финансировать профессиональный клуб. Для меня это просто загадка! Как можно тратить миллиарды черт знает куда?

— На Украине все клубы частные?

— Да, почти все. Есть команды с частичной поддержкой со стороны муниципалитетов. Но мне и это не нравится.

— Понятно.

— Однако если сейчас у вас возникает иллюзия, что я учу вас жизни и говорю о явном превосходстве украинского футбола над российским, то это не так. Я оцениваю только один параметр. Отсутствие государственного финансирования. Вот это я на Украине приветствую. Все остальное обсуждается... А то сейчас болельщики начнут говорить: а давайте сыграем между собой, выясним, кто сильнее, и так далее.

— Было бы интересно.

— Ребята, я сейчас говорю лишь об одном. Тратить государственные деньги на профессиональный футбол неправильно и расточительно!

— Украинские журналисты сейчас не шутят по поводу Ракицкого, который второй год с «Зенитом» не выходит из группы в Лиге чемпионов.

— Честно говоря, Ярослав уже ушел из нашего информационного поля. Некоторые украинские СМИ вообще игнорируют российский футбол. Я к таковым не отношусь, но готов констатировать, что Ракицкого здесь очень редко вспоминают. Его фамилия всплывает лишь иногда, когда мы говорим о проблемах сборной в обороне.