«Локомотив» уже первый в РПЛ. Дубль у Камано, которого не остановил даже госпереворот

Железнодорожники обыграли «Крылья Советов» — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (0:0)

Голы: Камано, 59 (1:0). Камано, 80 (2:0).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Куликов, Тикнизян, Магкеев, Петров (Камано, 58), Бека-Бека, Смолов (Анджорин, 83), Керк (Лисакович, 58).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Ежов (Глушенков, 70), Пруцев (Якуба, 74), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Пиняев, 70).

Предупреждения: Тикнизян, 29. Чернов, 64. Якуба, 90+4. Живоглядов, 90+3. Якуба, 90+4.

Судьи: Казарцев. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Болховитин (Ленинградская область).

11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» провел рекордную в своей истории трансферную кампанию на 30 миллионов евро. И это еще самый крутой (на бумаге) новичок Анджорин из «Челси» достался бесплатно, а ведь выкуп за него может составить еще 20 миллионов. У Марко Николича теперь футболистов на два состава. Клуб, по данным «СЭ», просит еще у РЖД добавить в бюджет три миллиарда рублей.

Все вышесказанное прямо-таки трубит: «Локо» обязан попадать в Лигу чемпионов. Слишком высокие сделаны ставки, чтобы довольствоваться чем-то более скромным.

И это, конечно, давление на футболистов и тренера, ведь многие новички только-только пришли. Стоит ли ждать сразу чудес от 20-летнего Бека-Бека или 19-летнего Анджорина, попавших в юном возрасте в незнакомый чемпионат?

31' Фёдор Смолов открылся у левой бровки, получил передачу и выполнил прострел в чужую вратарскую, где на опережение из-за спин защитников вырывался Джирано Керк — выше ворот!#ЛокоКрылья pic.twitter.com/77S0IpHWUs — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 11, 2021

А ведь Николич не ограничивается в новых построениях трансферами. С «Крыльями» дебютировал в РПЛ воспитанник своей академии — 20-летний центральный полузащитник Петров.

Как бы то ни было, каждый матч железнодорожников теперь вызывает особый интерес. Тот же Бека-Бека показал ярчайшую игру в товарищеской встрече с ЦСКА, но там другой уровень сопротивления, настрой и ответственность. Получится подобное с «Крыльями» в РПЛ?

Самарцы-то совсем не промах. И место во второй половине таблицы не должно обманывать — после трех поражений на старте у команды ничья и две победы.

И первый час игры подтверждал ожидания: у «Крыльев» сыгранный состав, они играют в комбинационный активный футбол. Волжане больше владели мячом, острее атаковали. Зиньковский и Сарвели наносили удары из голевых позиций — в одном случае классно сыграл Гильерме, во втором мяч просвистел над «девяткой».

Но длинная скамейка «Локомотива» уже начинает работать. Лисакович и Камано гораздо лучше сыграны с партнерами, чем ушедшие на замену Петров и Керк, они добавили стройности и конкретики. Гвинеец и решил судьбу матча дублем. Сначала воспользовавшись ошибкой гостей при создании искусственного офсайда. У «Крыльев» ведь тоже не все идеально отлажено: пока Чернов загонял Камано во «вне игры», новичок Бегич, пришедший из «Рубина» только неделю назад, застрял с выходом. А потом темнокожий форвард использовал передачу Лисаковича.

? 5 сентября Камано застрял в Гвинее из-за военного переворота и закрытых границ

? Позавчера Франсуа с пересадкой добрался до Москвы

? Сегодня вышел на замену, забил уже через минуту, а затем положил второй



Этот дубль Камано запомнит на всю жизнь pic.twitter.com/m1HLpvIatu — Матч ТВ (@MatchTV) September 11, 2021

Интересно, что гвинеец во время матча мог находиться у себя на родине. Из-за госпереворота в Гвинее он три дня не мог покинуть страну, прилетев в Москву лишь за двое суток до встречи с самарцами.

«Локомотив» добыл победу в привычном стиле. Потерпел в обороне, помотал соперника, после чего наказал кинжальными выпадами. На десяток минут вышел и Анджорин, хотя англичанину ничем особенным проявить себя не удалось. Разве что разок выбрался из непростой ситуации, заработав для соперника «горчичник».

Команда Николича как минимум на пару часов (до окончания матча «Зенит» — «Ахмат») вышла в лидеры РПЛ. Сербский тренер по-прежнему хорош под давлением, решая параллельные задачи — строить новую команду и давать результат.