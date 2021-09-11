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«Локомотив» уже первый в РПЛ. Дубль у Камано, которого не остановил даже госпереворот

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 16:25
11 сентября. Москва. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0. Франсуа Камано после забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 11 сентября. Москва. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0. Франсуа Камано после забитого гола. Фото ФК «Локомотив»
11 сентября. Москва. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0. Франсуа Камано после забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Железнодорожники обыграли «Крылья Советов» — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (0:0)
Голы: Камано, 59 (1:0). Камано, 80 (2:0).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Куликов, Тикнизян, Магкеев, Петров (Камано, 58), Бека-Бека, Смолов (Анджорин, 83), Керк (Лисакович, 58).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Ежов (Глушенков, 70), Пруцев (Якуба, 74), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Пиняев, 70).
Предупреждения: Тикнизян, 29. Чернов, 64. Якуба, 90+4. Живоглядов, 90+3. Якуба, 90+4.
Судьи: Казарцев. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Болховитин (Ленинградская область).
11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;.РПЛ, седьмой тур: результаты всех матчей

«Локомотив» провел рекордную в своей истории трансферную кампанию на 30 миллионов евро. И это еще самый крутой (на бумаге) новичок Анджорин из «Челси» достался бесплатно, а ведь выкуп за него может составить еще 20 миллионов. У Марко Николича теперь футболистов на два состава. Клуб, по данным «СЭ», просит еще у РЖД добавить в бюджет три миллиарда рублей.

Все вышесказанное прямо-таки трубит: «Локо» обязан попадать в Лигу чемпионов. Слишком высокие сделаны ставки, чтобы довольствоваться чем-то более скромным.

И это, конечно, давление на футболистов и тренера, ведь многие новички только-только пришли. Стоит ли ждать сразу чудес от 20-летнего Бека-Бека или 19-летнего Анджорина, попавших в юном возрасте в незнакомый чемпионат?

А ведь Николич не ограничивается в новых построениях трансферами. С «Крыльями» дебютировал в РПЛ воспитанник своей академии — 20-летний центральный полузащитник Петров.

Как бы то ни было, каждый матч железнодорожников теперь вызывает особый интерес. Тот же Бека-Бека показал ярчайшую игру в товарищеской встрече с ЦСКА, но там другой уровень сопротивления, настрой и ответственность. Получится подобное с «Крыльями» в РПЛ?

Самарцы-то совсем не промах. И место во второй половине таблицы не должно обманывать — после трех поражений на старте у команды ничья и две победы.

И первый час игры подтверждал ожидания: у «Крыльев» сыгранный состав, они играют в комбинационный активный футбол. Волжане больше владели мячом, острее атаковали. Зиньковский и Сарвели наносили удары из голевых позиций — в одном случае классно сыграл Гильерме, во втором мяч просвистел над «девяткой».

Но длинная скамейка «Локомотива» уже начинает работать. Лисакович и Камано гораздо лучше сыграны с партнерами, чем ушедшие на замену Петров и Керк, они добавили стройности и конкретики. Гвинеец и решил судьбу матча дублем. Сначала воспользовавшись ошибкой гостей при создании искусственного офсайда. У «Крыльев» ведь тоже не все идеально отлажено: пока Чернов загонял Камано во «вне игры», новичок Бегич, пришедший из «Рубина» только неделю назад, застрял с выходом. А потом темнокожий форвард использовал передачу Лисаковича.

Интересно, что гвинеец во время матча мог находиться у себя на родине. Из-за госпереворота в Гвинее он три дня не мог покинуть страну, прилетев в Москву лишь за двое суток до встречи с самарцами.

«Локомотив» добыл победу в привычном стиле. Потерпел в обороне, помотал соперника, после чего наказал кинжальными выпадами. На десяток минут вышел и Анджорин, хотя англичанину ничем особенным проявить себя не удалось. Разве что разок выбрался из непростой ситуации, заработав для соперника «горчичник».

Команда Николича как минимум на пару часов (до окончания матча «Зенит» — «Ахмат») вышла в лидеры РПЛ. Сербский тренер по-прежнему хорош под давлением, решая параллельные задачи — строить новую команду и давать результат.

Локомотив — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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