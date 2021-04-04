В 19 лет он уже не считал себя молодым футболистом, а его первый тренер на уровне ФНЛ ценил парня за воспитанность и был уверен, что с такими мозгами он может быть успешен не только в футболе. История Павла Маслова.

Недавно увидел выпускное интервью Павла Маслова, которое выходило на тюменском ТВ несколько лет назад, и восхитился.

Обычно в 16-17 лет футболисты уже понимают, что вся их жизнь завяжется с футболом. Быть может, с большими деньгами. Возможно, с очень большими.

Маслов таких прогнозов не делал даже внутренне. На выпускном он рассказывал, что собирается поступать в Университет нефти и газа, а еще желал выпускникам «удачи при сдаче экзаменов» — слова обыкновенного школьника.

Павел считал любимым предметом алгебру «или что-то другое точное». Не физру или ОБЖ, что любят классические пацаны, а максимально сложную дисциплину, в которой успевают люди с аналитическим складом ума.

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Маслов вообще выглядит спокойным и рассудительным. Он выкладывает слова аккуратно, будто каменщик — кирпичную стену. Словно не хочет искривить конструкцию — а вдруг собьется стройность анализа?

Чтобы захлопнуть главу с психологическим портретом, на мой взгляд, важнейшим инструментом для анализа игры Маслова, добавлю его ответ на вопрос «опиши себя»: «Спокойный, сконцентрированный, ответственный, стараюсь контролировать эмоции». Впечатляет?

Кажется, для защитника большего желать сложно. Это подтверждает и первый тренер Маслова во взрослом футболе Александр Владимирович Ивченко: «Паша — очень воспитанный, скромный, восприимчивый к информации, понятливый, лишнего слова не скажет. С ним всегда было очень приятно общаться, мы с ним один на один разговаривали много. Я, кстати, часто видел его с книгой в руках. Думаю, если бы он в итоге не попал в большой футбол, то он вполне мог бы построить карьеру в любой профессиональной сфере».

Павел Маслов (№14) на молодежном Евро-2020: два матча и два пенальти в игре с Францией. Фото AFP

Провальный дебют в игре с «Оренбургом»: «Будто был шанс, а я его потерял»

В большой футбол Павел ворвался максимально резко. Александр Ивченко, главный тренер «Тюмени», запустил его на серо-зеленый газон «Геолога» за месяц до 16-летия. Пацан отыграл 4 минуты, отметил победу команды над «Байкалом» в игровой майке, а еще стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ — и выбыл из состава на три игры.

«Тюмень» тогда использовала модель с двумя центральными защитниками, поэтому Маслов — кстати, сын легенды тюменского футбола Евгения Маслова (рекордсмена команды по количеству игр) — играл в трех зонах: левого, правого центрального защитника и правого защитника.

«Когда я пришел в команду, там почти не было молодых, и я начал приглядываться к тюменской молодежи. Так привлек к тренировкам с основой нескольких ребят, в числе которых и Паша Маслов. Это решение объяснил и лидерам команды — Мамтову, Павленко, Локтионову. Они нормально отнеслись, очень корректно молодых встретили, помогали», — рассказывает Ивченко.

В дебютный сезон Маслова команду тренировал его отец, а Ивченко пригласили консультантом, но после зыбкого старта Маслов-старший отправился в отставку, и тренерский кабинет перешел к Александру Владимировичу. Правда, условием Ивченко стало сохранение Евгения Маслова в должности помощника. В итоге Маслов-старший несколько лет помогал Ивченко готовить сына для РПЛ.

Наверное, многие подумали, что где-то завис дух протекционизма, но Ивченко резко не согласен: «За все время, что мы работали в Тюмени, Женя ни разу ничего не попросил для сына. Прямо совсем, ответственно заявляю. И на тренировках он был для него как все, ничего необычного в их отношениях нельзя было увидеть».

Полноценно дебютировать в основном составе помогли травмы. Из состава «Тюмени» перед апрельской игрой с «Тосно» вылетела сразу пара крайних защитников, и Маслов ворвался в старт на гостевую рубку в Ленинградской области. Его команда в итоге выиграла со счетом 4:2 у одного из лидеров ФНЛ, а Павел под это дело заполучил кучу положительных отзывов, в середине следующего сезона оторвал место в стартовом составе и больше никому его не отдавал.

С таким бэкграундом Маслов и попал в «Спартак-2». К осени 2019 года у него накопилось уже 100 матчей в ФНЛ. Солидный багаж для игрока в таком возрасте, но Павел в то время смотрел на вещи несколько иначе. «Уже такой возраст, когда нужно делать следующий шаг, пытаться закрепиться в премьер-лиге, — говорил тогда Маслов в интервью клубной пресс-службе. — Как показывает мировой опыт, в нашем возрасте люди уже играют, и никто не называет их молодыми футболистами. В 19 лет я не думаю, что я молодой игрок и у меня есть время. Мне не еще 19, а уже 19. Эта мысль меня заставляет двигаться дальше».

Маслов продвинулся дальше уже во второй половине того сезона, когда Доменико Тедеско поднял его в главную команду. Вернее, поднимался туда он еще при Олеге Кононове, но в матчах РПЛ не выходил. А у Тедеско вышел максимально неожиданно.

9 марта 2020-го Илья Кутепов схватил травму в игре против «Краснодара». И на битву с «Оренбургом» правым центральным защитником Тедеско выставил Маслова, а не профильного центрбека Илью Гапонова.

Павел ту игру провалил полностью: вместе с Понсе привез гол, мог сделать еще пару (в свои ворота), но «Спартак» в итоге победил — 3:1. Маслов в интервью Глебу Чернявскому рассказывал: «Дебют с «Оренбургом» точно неудачный. Были ошибки, которые мне не свойственны. Из-за переконцентрации терял игроков в тех моментах, в каких обычно не теряю. Находился в своем мире каком-то. Несмотря на победу, после игры было легкое разочарование, даже опустошение. Будто был шанс, а я его потерял. Тедеско меня не критиковал — только подбодрил».

Переконцентрация, по словам Павла, прошла только через пять туров после дебюта, и вот тогда он показал себя талантливым учеником и перспективным дефом. И Кутепова в состав до сих пор не пустил.

Павел Маслов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый надежный защитник в обороне «Спартака». В чем дело?

Самое важное: Маслов вообще не укладывается в параметры центрального защитника. Кажется, сейчас минимальный рост в центре обороны стартует от 186 см, у Маслова — 183, вес — 75 кг. К тому же его основная зона — правый фланг обороны, иногда — левый. Еще год назад правым центральным защитником быстрее представлялся Алекс Крал или Зобнин, но в итоге мы привыкли к Павлу Маслову. В чем секрет?

В своих разговорах с журналистами Павел легко рассуждает о тактике «Аталанты» и «Интера». Он лучше всех в команде понимает, чего хочет Доменико Тедеско, и концентрируется на перемещениях в правильные зоны, что сильно важно для системы 3-4-1-2, в которой «Спартак» выступает прямо сейчас.

Из-за хорошей обучаемости, про которую говорил и Алекандр Ивченко, Тедеско требовал начинать атаки именно через Павла. Несмотря на огромную пасовую активность, в первой половине текущего сезона процент точности передач Маслова не опускался ниже 90. Кстати, по общему количеству пасов Маслов оказался в топ-3 игроков чемпионата России на 15-матчевой прямой.

«Паша очень оперативно принимает решения, и это врожденное качество. Он прекрасно чувствует пространство, поэтому с его помощью команда может легко выходить из обороны. Он владеет культурой паса и принимает правильные решения. Мне кажется, «Спартак» обратил на Пашу внимание во время Кубка ФНЛ на Кипре (в феврале 2016-го) из-за этих качеств. Мы как раз тогда разгромили «Спартак-2» со счетом 5:1, а два гола наши нападающие забивали с его идеальных пасов, которые Паша, что называется, «на нос» им вешал. Так и пошли первые разговоры о его переходе. Можно было и тогда его, конечно, отпустить, но мы с его отцом решили не спешить», — рассказал Ивченко.

Кстати, правильные перемещения в работе крайнего центрдефа важны, чтобы снимать нагрузку с флангового защитника / полузащитника (латераля). В ситуациях, когда соперник заполняет фланг «Спартака», в эту зону обязаны стягиваться Маслов (на правый) или Джикия (на левый). И, по моему впечатлению, Павел выучил этот маневр намного лучше капитана команды. Он понимает цену своевременного такого движения. Ведь если на фланг не смещается центрбек, то эта нагрузка падает на центрального полузащитника, который, выполняя действие, оголяет опорную зону и открывает сопернику новые опции развития атаки.

В этом одна из главных причин оборонительных провалов «Спартака» в нынешней схеме. Но на фланге Маслова — Мозеса их все равно меньше, чем у связки Джикия — Айртон, поскольку Маслов обучен игре и в центре, и вдоль боковой линии.

Надо сказать, что после зимнего перерыва Павел стал играть намного смелее. Теперь модель его игры можно сравнить с манерой Рафаэля Толоя из «Аталанты». Дело в том, что «Спартак» перестал разыгрывать мяч от вратаря низом (чтобы исключить потери мяча на своей половине поля). Теперь Маслов просто не нужен в настолько низкой позиции, но сейчас он даже более надежен и эффективен.

Ясное дело, из-за этого упала невероятная точность передач, но зато теперь Маслов успевает не только оборонять позицию, но и часто включаться, как настоящий фланговый защитник. От такого перегруза фланг, куда внедряется Маслов, легко вскрывается, и создаются ситуации для проникновения в штрафную или в перспективные зоны перед ней.

Средняя зона касаний мяча Маслова в последних трех матчах ошеломляет. По сути, она ничем не отличается от зоны касаний классического крайнего защитника в схеме 4-4-2, но Маслов дополнительно борется и в центре штрафной. Кстати, это ведь его активность привела к пенальти в ворота «Динамо» в мартовском дерби, хотя момент был психологически сложный, ведь в той же игре Маслов изобразил глупейший автогол.

Кстати, автоголы не случайны. В моментах, когда Маслов заносил мяч в собственные ворота, он занимал неправильную позицию. Павел разворачивался лицом к своему вратарю и не контролировал окружающую обстановку, а потому принимал неоптимальные решения.

При этом мне безумно нравится, как Маслов действует в прессинге и на опережении, а еще он кайфово и очень вовремя пересекает линию движения атакующих футболистов соперника, что дает дополнительное время для начала атаки вратарем или другими футболистами его команды. Вообще, игра корпусом — сильнейший элемент игры Павла, которым он регулярно отвоевывает массу мячей.

Что до личных характеристик, то Павел в этом сезоне спрогрессировал везде и даже стал эффективнее бороться в верховых схватках. По статистике, в прошлом сезоне Маслов выигрывал 57% верховых единоборств, сейчас — 65%, также увеличилось среднее количество выигранных единоборств (9 против 8), а еще качество перехватов и отборов.

Маслов все еще не топовый защитник, но дело не в ошибках на молодежном ЧЕ

Это не значит, что Маслов за год превратился в топового центрального защитника, хотя в текущем сезоне вверху борется даже эффективней Жиго, а отбирает чаще и Самуэля, и Георгия Джикии.

Для окончания трансформации ему нужно многому научиться. Вообще, с Масловым меня не оставляет странное чувство. У Павла нет ярких качеств, и кажется, что прогрессировать ему уже некуда, но с каждым матчем он это делает. Маслов визуально недостаточно быстр для крайнего защитника и физически неидеален для игры в центре обороны, но везде приносит огромную пользу и спокойствие.

«Не сказать, что у Паши какая-то выдающаяся техника, но она надежная, — говорит Ивченко. — И он смелый футболист, никогда не отвернется, всегда борется до конца. Сколько раз в штанги влетал, по голове получал, но не отворачивался и продолжает играть самоотверженно».

Я помню еще одного футболиста, у которого вообще не было сильных мест, но при взгляде на него звенело в ушах. Это Сергей Горлукович, человек, сотканный из харизмы, который придумал, кажется, единственный свой финт эксклюзивно для полуфинала Кубка УЕФА с «Интером». Когда это было максимально нужно.

От Маслова, конечно, в ушах не зазвенит, зато надежность ощущается наверняка. Он будет еще ошибаться, потому что ему 20. В таком возрасте люди обязаны это делать, ведь даже заводские механизмы дают брак.

Поэтому его перформанс в игре с Францией вообще не удивляет. Во-первых, Маслов попал под новый уровень сопротивления, а во-вторых, соперник поставил Павла в максимально неудобную ситуацию, когда в моменте с первым заработанным пенальти обыгрывал его под левую ногу. В этом одна из главных слабостей Маслова прямо сейчас, что подтверждает Ивченко: «Думаю, ему нужно прибавлять в отборе. Паша не всегда правильно выбирает момент, когда вступать в отбор. Это нужно тонко чувствовать. Паша идет в отбор, когда еще мяч на ноге соперника, и он от него за счет этого уходит. А нужно же атаковать, когда он чуть-чуть его отпустил. Здесь, в этом моменте, ему надо прибавлять, хотя теоретически он все понимает, но это опыт».

Павел Маслов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кстати, из-за недостатков в навыках отбора всем часто кажется, что Маслов недостаточно резкий, но, на мой взгляд, скоростных качеств вполне достаточно — нужно поработать над эффективностью изъятия мяча, которая сейчас и мешает успевать в моментах игры один в один против индивидуально сильных исполнителей. Например, формата Хвичи Кварацхелии. Ведь именно в борьбе с ним Маслов получил красную карточку в игре «Рубин» — «Спартак» в первом круге чемпионата.

Но такие ситуации, как с «Рубином» или автоголами, на Маслова абсолютно не влияют. У него классический сибирский характер, который позволяет сохранять спокойствие даже под мощнейшим давлением. Вот и перед матчем с «Ростовом» в объективе клубного фотографа Маслов выглядел уравновешенным и даже улыбался.

«Паша не сломается. Он психологически устойчивый парень. Все будет нормально», — подтверждает мои наблюдения Ивченко.

Ну а насколько нормально — узнаем уже сегодня на «Ростов-Арене», где Маслов, как всегда, выйдет правым центральным защитником в системе Доменико Тедеско.

К его железному месту в основе «Спартака» все уже привыкли.