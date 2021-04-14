Что стоит за информацией об интересе из Голландии.

Как стало известно «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. Голландский клуб заинтересован в приобретении грузина в летнее трансферное окно.

Арвеладзе лоббирует Хвичу в «Аякс», Каладзе — в «Милан»

Весной Джугели начал активные переговоры с европейскими клубами. После голов за сборную Грузии в ворота Испании и Греции в отборе к ЧМ-2022 интерес к Кварацхелии вырос в разы. Скауты и менеджеры европейских клубов увидели хавбека на высоком европейском уровне и высоко оценили его игру.

Уже сообщалось об интересе «Милана»: свои рекомендации по Хвиче дал экс-игрок красно-черных Каха Каладзе — грузинский защитник сделал большую карьеру в Европе и в контакте с Джугели лоббировал игрока руководству «Милана».

Встреча с руководством «Аякса» — из той же серии. Снова помогли грузинские связи. По данным «СЭ», экс-игрок амстердамского клуба Шота Арвеладзе посодействовал агенту игрока и свел с менеджментом «Аякса». Бывший грузинский футболист тоже хочет помочь Кварацхелии с переездом в Европу и рекомендует игрока клубу из Амстердама, за который сам провел 95 матчей в конце девяностых.

Отметим, что никаких официальных предложений в офис «Рубина» пока не поступало. Все переговоры проходят на уровне агента Кварацхелии и клубов. «Рубин» же просто озвучил готовность отпустить игрока этим летом за приличные отступные.

«Рубин» требует за Кварацхелию 20 миллионов евро

По данным «СЭ», «Рубин» готов продать Кварацхелию за сумму от 20 миллионов евро. Такое пожелание озвучили Джугели, который летом планирует организовать трансфер клиента в европейский клуб. Уход Кварацхелии крайне вероятен, если не случится форс-мажора в виде какой-то тяжелой травмы.

В целом в «Рубине» уже готовы к тому, что игрок покинет команду летом. Казанцы претендуют на еврокубки, но наиболее вероятен выход в Лигу конференций. Кварацхелия хочет играть в Лиге чемпионов. В «Рубине» игроку уже тесно, да и непонятно, когда казанский клуб вновь будет бороться за титулы. Можно пересидеть и упустить шанс на переезд.

Удерживать игрока в «Рубине» не будут и хотят, чтобы он перешел в команду, где будет регулярно играть и дальше прогрессировать. Заменить Хвичу клуб способен за счет качественного селекционного отдела, который уже нашел для основной команды много сильных исполнителей. Средства, вырученные за трансфер грузина, позволят качественно усилить состав и бороться за медали в следующем сезоне.

Почему «Аякс» — идеальный вариант для Хвичи и «Рубина»

«Аякс» — клуб, где у Хвичи будет много шансов ярко себя проявить. Во-первых, стиль игры команды подразумевает, что у грузина будет больше возможностей для демонстрации всех атакующих навыков. Во-вторых, сама лига подходит Кварацхелии, который лезет в обводку и обостряет игру. В-третьих, для трансфера в большой клуб из топ-5 европейских чемпионатов полезно поиграть именно в Голландии.

Вот примеры футболистов, которые после удачного сезона в эредивизи в последние два года уехали на повышение: Ирвинг Лозано (из «ПСВ» в «Наполи»), Сержиньо Дест (из «Аякса» в «Барселону»), Люк Де Йонг (из «ПСВ» в «Севилью»), Дони ван де Бек (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»), Хаким Зиеш (из «Аякса» в «Челси»), Стивен Бергвайн (из «ПСВ» в «Тоттенхэм»), Френки де Йонг (из «Аякса» в «Барселону»), Маттейс де Лигт (из «Аякса» в «Ювентус»).

Не исключено, что летом у «Аякса» планируются продажи лидеров: бразилец Антони (8 голов и 8 передач в этом сезоне) и Душан Тадич (14 голов и 13 передач) могут покинуть клуб, а менеджмент амстердамцев уже ищет замену, вступая в переговоры по Кварацхелии. Сумма в 20 миллионов евро для «Аякса» является, безусловно, очень серьезной, однако клуб зимой купил форварда Себастьяна Аллера за 22,5 миллиона евро. То есть «Аякс» уже показывал, что готов платить те деньги, которые потребует за Кварацхелию «Рубин».

Важный нюанс, что планируется включение процента с последующей продажи — речь идет примерно о 20%. Поэтому для казанского клуба вариант с «Аяксом» чуть ли не идеальный из-за его бизнес-модели. Амстердамцы начиная с сезона-2019/20 продали игроков на 327 миллионов евро. То есть клуб нацелен на выгодную перепродажу и будет стремиться в будущем осуществить трансфер Кварацхелии за большие деньги. Это принципиальное отличие от «Милана», который в последние годы не зарабатывает такие большие деньги на трансферах. Не исключено, что казанцы дополнительно могут заработать 8-10 миллионов евро.