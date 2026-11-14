Дисквалификация на 12 матчей. Вратаря Овоно наказали за столкновение, которое привело к смерти де Мигеля

Голкипер тяжело переживает случившееся.

В Испании вынесли решение по трагическому эпизоду встречи 12-го тура Сегунды «Тенерифе» — «Андорра». Вратаря Хесуса Овоно дисквалифицировали на 12 матчей и оштрафовали за фол, после которого нападающий Хесус де Мигель умер в больнице. Голкипер получил максимально возможное наказание по примененной статье дисциплинарного кодекса.

Чрезмерное применение силы

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) применил к 25-летнему Овоно статью 102, предусматривающую от 4 до 12 матчей отстранения за грубые нарушения правил, повлекшие серьезные последствия для здоровья соперника.

Кроме того, на игрока сборной Экваториальной Гвинеи и его клуб наложены денежные штрафы по статье 52. В Сегунде за каждый матч дисквалификации команда должна заплатить 200 евро — в общей сложности «Андорре» придется выплатить 2400 евро. Для самого футболиста предусмотрена отдельная денежная санкция.

Трагедия произошла 2 ноября во время встречи 12-го тура второго по силе дивизиона Испании. В компенсированное время при счете 2:2 Овоно далеко вышел из ворот, пытаясь помешать де Мигелю завладеть мячом. Голкипер столкнулся с нападающим в прыжке и ударил его коленом в грудь.

Арбитр сразу показал африканцу прямую красную карточку. После столкновения форвард упал на газон и потерял сознание. Медики оказали ему первую помощь, а затем экстренно доставили в больницу. У футболиста произошла остановка сердца. Врачам удалось восстановить пульс, однако утром 3 ноября «Тенерифе» сообщил о смерти де Мигеля.

При вынесении наказания дисциплинарный комитет опирался на рапорт арбитра, отметившего чрезмерную силу столкновения.

«Описание эпизода арбитром позволяет установить особую тяжесть нарушения с точки зрения как способа его совершения — с высоко поднятой ногой, так и резкости столкновения. Особое значение имеет применение силы, которую судья прямо охарактеризовал как чрезмерную, несмотря на то что мяч был спорным», — говорится в решении комитета RFEF.

Параллельно испанская полиция начала расследование обстоятельств гибели футболиста. В местных СМИ даже обсуждали возможность уголовного преследования Овоно. Статья 142 Уголовного кодекса Испании предусматривает от одного до четырех лет лишения свободы за причинение смерти по грубой неосторожности.

Однако главный прокурор Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Луис Санчес-Хауреги назвал возбуждение уголовного дела крайне маловероятным. По его мнению, необходимо учитывать, что столкновение произошло в игровом эпизоде, когда оба футболиста боролись за мяч. При этом окончательная юридическая оценка обстоятельств трагедии пока не дана.

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Овоно подвергся травле и пока не вернулся к тренировкам

По информации Marca и AS, после смерти де Мигеля вратарь практически перестал выходить из дома и прекратил тренировки. Близкие стараются оградить его от новостей и комментариев в интернете, а «Андорра» предложила футболисту психологическую поддержку.

Ситуацию усугубила массовая травля в социальных сетях. Овоно начали поступать оскорбления и угрозы, в том числе расистского характера. Под волну ненависти попал даже однофамилец голкипера — Мишель Овоно, выступающий за испанский «Кан Видалет». Ему пришлось публично объяснять, что он не имеет отношения к трагедии.

4 ноября «Андорра» опубликовала первое обращение своего вратаря после случившегося.

«Это самые тяжелые дни в моей жизни. Мне трудно найти слова и осмыслить произошедшее. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Думаю о нем, его семье и всех, кто его любил. Знаю, что предстоит решить множество вопросов, и приму все, что будет, с должным уважением. Но сейчас, если честно, я не могу думать ни о чем, кроме Хесуса и боли, которую мы переживаем. Покойся с миром, Хесус», — говорится в заявлении Овоно.

Клуб призвал общественность проявить к футболисту «максимальную чуткость и уважение».

12 ноября главный тренер «Андорры» Карлес Мансо прокомментировал сообщения о возможном завершении карьеры Овоно. Он призвал не делать преждевременных выводов о будущем голкипера и подчеркнул, что не вся появившаяся в СМИ информация соответствует действительности. При этом специалист подтвердил, что Хесус пока не возобновил тренировки. В клубе не собираются торопить его с возвращением на поле.

По данным Marca, Овоно также попросил помочь ему связаться с семьей погибшего, чтобы лично выразить соболезнования. Вратарь хотел сделать это еще на следующий день после трагедии, однако близкие посоветовали дать родственникам де Мигеля больше времени.