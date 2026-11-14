Футбол
Испания
Статьи
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Новости
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Дисквалификация на 12 матчей. Вратаря Овоно наказали за столкновение, которое привело к смерти де Мигеля

Максим Слекишин
корреспондент
Хесус Овоно.
Фото Global Look Press
Голкипер тяжело переживает случившееся.

В Испании вынесли решение по трагическому эпизоду встречи 12-го тура Сегунды «Тенерифе» — «Андорра». Вратаря Хесуса Овоно дисквалифицировали на 12 матчей и оштрафовали за фол, после которого нападающий Хесус де Мигель умер в больнице. Голкипер получил максимально возможное наказание по примененной статье дисциплинарного кодекса.

Чрезмерное применение силы

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) применил к 25-летнему Овоно статью 102, предусматривающую от 4 до 12 матчей отстранения за грубые нарушения правил, повлекшие серьезные последствия для здоровья соперника.

Кроме того, на игрока сборной Экваториальной Гвинеи и его клуб наложены денежные штрафы по статье 52. В Сегунде за каждый матч дисквалификации команда должна заплатить 200 евро — в общей сложности «Андорре» придется выплатить 2400 евро. Для самого футболиста предусмотрена отдельная денежная санкция.

Трагедия произошла 2 ноября во время встречи 12-го тура второго по силе дивизиона Испании. В компенсированное время при счете 2:2 Овоно далеко вышел из ворот, пытаясь помешать де Мигелю завладеть мячом. Голкипер столкнулся с нападающим в прыжке и ударил его коленом в грудь.

Арбитр сразу показал африканцу прямую красную карточку. После столкновения форвард упал на газон и потерял сознание. Медики оказали ему первую помощь, а затем экстренно доставили в больницу. У футболиста произошла остановка сердца. Врачам удалось восстановить пульс, однако утром 3 ноября «Тенерифе» сообщил о смерти де Мигеля.

Хесус де&nbsp;Мигель. Игрок «Тенерифе» умер после страшного столкновения с вратарем. Он перенес остановку сердца во время матча

При вынесении наказания дисциплинарный комитет опирался на рапорт арбитра, отметившего чрезмерную силу столкновения.

«Описание эпизода арбитром позволяет установить особую тяжесть нарушения с точки зрения как способа его совершения — с высоко поднятой ногой, так и резкости столкновения. Особое значение имеет применение силы, которую судья прямо охарактеризовал как чрезмерную, несмотря на то что мяч был спорным», — говорится в решении комитета RFEF.

Параллельно испанская полиция начала расследование обстоятельств гибели футболиста. В местных СМИ даже обсуждали возможность уголовного преследования Овоно. Статья 142 Уголовного кодекса Испании предусматривает от одного до четырех лет лишения свободы за причинение смерти по грубой неосторожности.

Однако главный прокурор Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Луис Санчес-Хауреги назвал возбуждение уголовного дела крайне маловероятным. По его мнению, необходимо учитывать, что столкновение произошло в игровом эпизоде, когда оба футболиста боролись за мяч. При этом окончательная юридическая оценка обстоятельств трагедии пока не дана.

Фото Скриншот трансляции

Овоно подвергся травле и пока не вернулся к тренировкам

По информации Marca и AS, после смерти де Мигеля вратарь практически перестал выходить из дома и прекратил тренировки. Близкие стараются оградить его от новостей и комментариев в интернете, а «Андорра» предложила футболисту психологическую поддержку.

Ситуацию усугубила массовая травля в социальных сетях. Овоно начали поступать оскорбления и угрозы, в том числе расистского характера. Под волну ненависти попал даже однофамилец голкипера — Мишель Овоно, выступающий за испанский «Кан Видалет». Ему пришлось публично объяснять, что он не имеет отношения к трагедии.

4 ноября «Андорра» опубликовала первое обращение своего вратаря после случившегося.

«Это самые тяжелые дни в моей жизни. Мне трудно найти слова и осмыслить произошедшее. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Думаю о нем, его семье и всех, кто его любил. Знаю, что предстоит решить множество вопросов, и приму все, что будет, с должным уважением. Но сейчас, если честно, я не могу думать ни о чем, кроме Хесуса и боли, которую мы переживаем. Покойся с миром, Хесус», — говорится в заявлении Овоно.

Нападающий &laquo;Тенерифе&raquo; Хесус де&nbsp;Мигель (в&nbsp;сине-белом) скончался после столкновения с&nbsp;вратарем в&nbsp;матче против &laquo;Андорры&raquo;. «Нет слов». Смерть игрока «Тенерифе» потрясла футбольный мир — Месси и Инфантино выразили соболезнования

Клуб призвал общественность проявить к футболисту «максимальную чуткость и уважение».

12 ноября главный тренер «Андорры» Карлес Мансо прокомментировал сообщения о возможном завершении карьеры Овоно. Он призвал не делать преждевременных выводов о будущем голкипера и подчеркнул, что не вся появившаяся в СМИ информация соответствует действительности. При этом специалист подтвердил, что Хесус пока не возобновил тренировки. В клубе не собираются торопить его с возвращением на поле.

По данным Marca, Овоно также попросил помочь ему связаться с семьей погибшего, чтобы лично выразить соболезнования. Вратарь хотел сделать это еще на следующий день после трагедии, однако близкие посоветовали дать родственникам де Мигеля больше времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Тенерифе
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
ИИХФ оспорила решение о возвращении России в мировой хоккей. Двое из трех арбитров CAS ранее посещали Москву
«Чего он добился?» Круговой жестко раскритиковал Глушенкова за отношение к сборной России
Популярное видео
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барса» была на грани очередного провала в топ-матче, но Флик вовремя исправил ошибки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2
 Реал 12 10 0 2 31-10 30
3
 Атлетико 12 9 1 2 23-10 28
4
 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5
 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6
 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7
 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8
 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
9
 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
10
 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11
 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12
 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13
 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14
 Р. Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
15
 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
16
 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
17
 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18
 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19
 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20
 Малага 12 0 5 7 9-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.11 23:00 Атлетик – Эспаньол - : -
21.11 16:00 Алавес – Депортиво - : -
21.11 18:15 Р. Вальекано – Валенсия - : -
21.11 20:30 Севилья – Бетис - : -
21.11 23:00 Реал – Сельта - : -
22.11 16:00 Барселона – Вильярреал - : -
22.11 18:15 Расинг – Реал Сосьедад - : -
22.11 20:30 Осасуна – Малага - : -
22.11 23:00 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Леванте – Эльче - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 7 1 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 9 1 4
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 9 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости