«Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной». 20 лет трагедии в Махачкале

Ровно 20 лет назад, 18 августа 2001 года, в матче «Анжи» — ЦСКА голкипер армейцев Сергей Перхун в столкновении с форвардом хозяев Будуном Будуновым получил травму головы, из-за которой вскоре скончался. «СЭ» рассказывает о талантливом голкипере, который ушел из жизни в 23 года, и вспоминает тот роковой день.

«Надо было видеть, как он пахал!»

Воспитанник «Днепра», бронзовый призер юношеского чемпионата Европы-1994 мог и не оказаться в ЦСКА. В 2000 году Перхун находился на просмотре в московском «Динамо», а в январе 2001-го — в «Торпедо-ЗИЛ». Главный тренер автозаводцев Евгений Кучеревский остался доволен работой голкипера, однако не смог убедить руководство клуба приобрести Сергея у молдавского «Шерифа».

В итоге в феврале украинец отправился с армейцами на сбор во Францию, где смог убедить Павла Садырина в своей состоятельности и стал одним из первых приобретений ЦСКА в эпоху Евгения Гинера.

— Мы ведь в то межсезонье много вратарей просматривали — из сборной Ганы парень приезжал, болгарин с нами тренировался, но к ним как-то душа не лежала. А вот появился Перхун — и сразу к себе расположил. Хотя пришел в ЦСКА растренированным, — вспоминал бывший тренер вратарей красно-синих Игорь Кутепов в интервью «Спорт день за днем».

— Что заставило в него поверить?

— Надо было видеть, как он пахал! А еще уверенность. Сергей мне сразу сказал: «Вот увидите, я в сборной Украины буду играть». И не случись с ним несчастье, думаю, Шовковскому было бы тяжело место в сборной за собой сохранить. По крайней мере на такой большой срок. Хотя и перед Сашей надо снять шляпу.

В первых двух турах чемпионата России-2001 ворота красно-синих защищал Андрей Новосадов. Армейцы уступили «Черноморцу» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:3), пропустив пять мячей.

Тренерский штаб ЦСКА решил произвести замену на последнем рубеже и в статусном дерби против «Спартака» отдал предпочтение Перхуну.

Несмотря на поражение с минимальным счетом (0:1), дебют украинца в чемпионате России можно было признать удачным. В пропущенном мяче он не виноват. После удара Баранова со штрафного мяч пролетел между ногами у стоявшего в «стенке» Савельева, и среагировать было крайне сложно. В остальном же Перхун был безупречен. Выручил команду — прервал опасный прорыв Титова, метнувшись в ноги спартаковскому капитану.

Следующий матч ЦСКА опять проиграл — «Торпедо» (0:1). И вновь к Перхуну сложно было предъявить претензии: Гашкин забил с пенальти. В целом в той встрече Сергей особой работы не имел, несколько раз удачно сыграл на выходе, подстраховывая партнеров.

А вот перед игрой против «Ротора», где армейцы набрали первое очко в сезоне (1:1), Перхун затемпературил, и в ворота вновь вернулся Новосадов. С матча в Волгограде и началась впечатляющая серия команды Садырина, включившая в себя 19 (!) игр без поражений.

Не было смысла менять Новосадова, при котором ЦСКА победил «Аланию», «Ростсельмаш», «Анжи», «Торпедо-ЗИЛ» и «Локомотив», пропустив всего один гол.

Сергей Перхун в составе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Акинфеев

Новый шанс Перхун получил в 12-м туре. В первом тайме матча с «Зенитом» Новосадов получил повреждение и уступил место на поле украинскому вратарю. При счете 1:1 Сергей совершил сейв дня, поймав мяч в красивом броске после удара головой Горшкова.

В целом он прибавлял от игры к игре. Во многом его удачные действия обеспечили армейцам победу в дерби с «Динамо» (2:0). Уже в начале встречи Клюев мощно бил с линии вратарской, но украинец все же успел среагировать.

«23-летний голкипер очень удачно вписался в армейский игровой ансамбль, — писал корреспондент «СЭ». — В отдельных матчах лишь мастерство молодого вратаря спасало красно-синих от неприятностей. Было так и в игре с «Динамо». А ведь нынешний сезон — первый для Перхуна в столь серьезном клубе».

В это время в юношеской команде ЦСКА здорово проявлял себя 15-летний Игорь Акинфеев.

— Помню, Сережа пришел с тренировки и говорит мне: «Слушай, такой молодой вратарь у нас появился, — рассказывала вдова Перхуна Юлия в фильме «Дневник его жены». — Перспективный. Очень трудолюбивый и, если не поймает определенную звездную болезнь, станет очень сильным голкипером». Я улыбнулась: «Конкурент твой?» Он: «Нет, но у него очень хорошее будущее».

Андрей Новосадов и Сергей Перхун. Фото Александр Вильф., —

Играл как либеро

— Судя по всему, вы не жалеете о том, что приехали в Россию? — спросили Перхуна после игры с «Динамо».

— Конечно, нет. Я очень рад, что играю в одном из лучших чемпионатов, защищая честь именитого клуба. Не зря говорят: что ни происходит — все к лучшему.

— Ваша уверенная игра в России еще не привлекла внимания руководства украинской сборной?

— Нет. Никто из руководства сборной ко мне не обращался. Туда тяжело пробиться, если ты не киевский динамовец.

— Но Левицкий-то пробился.

— А что толку, если он не играет. Я, конечно, очень хочу выступать за национальную сборную. Но, наверное, рано мне еще туда — я не так уж долго играю на высоком уровне. Мне еще предстоит доказать, что я достоин защищать честь Украины.

Следующие пять игр в исполнении Перхуна убедят Валерия Лобановского в том, что на представителя ЦСКА все же стоит обратить внимание.

За матч против «Крыльев» Сергей получил высокую оценку от «СЭ» — 7,5. Благодаря ему армейцы отстояли ничью. До перерыва Перхун выиграл дуэль у Тихонова. Экс-спартаковец выскочил с ним один на один, но голкипер бесстрашно бросился ему в ноги, отведя угрозу. Обоим участникам этого эпизода пришлось прибегнуть к помощи врачей. К счастью, эффективной: оба вернулись на поле.

Действуя порой как либеро и умело читая игру, армейский вратарь однажды даже совершил рывок метров на тридцать, чтобы не позволить Касымову выйти с ним один на один. В этом, пожалуй, и заключался фирменный стиль Перхуна.

В итоге его включили в символическую сборную тура.

Суперматч со «Спартаком»

Далее предстояло дерби со «Спартаком».

«Перхун сейчас в очень хорошей форме, — подчеркнул перед матчем тренер вратарей армейцев Игорь Кутепов. — Обратите внимание, как эффективно он играет на выходах. А ведь это стало в последнее время ахиллесовой пятой российских вратарей».

В той игре вернувшийся в «Спартак» Бесчастных рвал и метал на поле. Форвард сборной России продрался сквозь четырех (!) соперников и ударил в ближнюю «девятку» — Перхун, чудом среагировав, перевел мяч на угловой. А во втором тайме Бесчастных создал верный момент для оформления дубля — пробросил мяч себе на ход, опередил Бокова с Файзиевым, но голкипер армейцев вновь разгадал направление его удара.

Дерби завершилось боевой ничьей — 1:1. На пресс-конференции тренер красно-белых Вячеслав Грозный отдал должное армейскому вратарю:

— Нужно было забивать, и моменты были — хотя бы два выхода один на один Бесчастных. И хочу особо отметить Перхуна. Вратарь, которого я хорошо знаю по работе на Украине, сыграл отлично.

Перхун вновь попал в символическую сборную тура.

Показательна в те дни была реплика Евгения Кучеревского: «Откровенно жалею о том, что не удалось убедить клубное руководство взять Перхуна. Парень играет на загляденье, подчас в одиночку добывая очки своей команде. Меня же зимой, когда Сергей был у нас на просмотре, убедили, что в «ЗИЛе» и так есть два вратаря, гораздо выше его по классу. А в итоге имеем то, что имеем...»

Сергей Перхун в матче против «Спартака». Фото Александр Вильф., —

«В тот день Серега был не похож на себя. Как будто чувствовал...»

После 20-го тура Перхун, по оценкам «СЭ», являлся лучшим голкипером чемпионата России, на одну сотую опережая Александра Жидкова из «Анжи».

Лобановский вызвал его на контрольный матч с Латвией, который состоялся 15 августа в Риге (1:0). В перерыве Перхун заменил спартаковца Левицкого.

— Уезжая из сборной после августовской игры в Латвии, он подошел ко мне и спросил: «Леонид Иосифович, а перед матчами с Белоруссией и Арменией меня вызовут?» Хорошо запомнил его глаза: они просто сияли надеждой. Я ответил Сергею: «Конечно, вызовут, можешь даже не сомневаться», — вспоминал Леонид Буряк.

Не довелось... Через три дня после дебюта Перхуна в сборной Украины произошла трагедия в матче в Махачкале.

— В тот роковой день он почему-то нервничал, — рассказывал «СЭ» экс-форвард армейцев Денис Попов. — Как чувствовал, что ли... Не похож был сам на себя. На завтрак в Махачкале, помню, пришел, но есть не стал. Пошел к доктору, стал выяснять, что это за еда, недовольный, короче, был. Все еще очень удивились. В обед все пошли отдыхать в номер, а он остался сидеть в беседке, в тени. Настроения, в общем, у него отсутствовало. Его еще спрашивали, готов ли играть или нет. Видели, что нервничает. Ответил, что готов. Ничего у него вроде не болело. Может, предвидел?..

На 75-й минуте встречи Стойкович, обманув армейских защитников, навесом в сторону ворот вывел Будунова один на один с Перхуном. Вратарь и нападающий, бежавшие к мячу с двух сторон, пошли на столкновение и рухнули на газон. Перхуна унесли на носилках. Будунов добрел до раздевалки с помощью партнеров, но вскоре также оказался в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».

Не зная еще, насколько серьезна травма Перхуна, Садырин сказал на пресс-конференции следующее: «Оба футболиста сыграли смело и пострадали. Боюсь, что у Перхуна перелом носа».

К сожалению, все было гораздо хуже. По дороге в аэропорт из махачкалинского госпиталя, где Перхуну наложили швы, у Сергея остановилось сердце. Его сразу же доставили в отделение нейрохирургической реанимации, поставив страшный диагноз — отек мозга. Уже в больнице у него снова на какое-то время перестало биться сердце, вратаря подключили к аппарату искусственного дыхания. Вечером 20 августа после консилиума врачей Перхун был отправлен самолетом в Москву, в госпиталь имени Бурденко. 28 августа он скончался от тотального отека головного мозга...

Сергей Перхун в матче против «Анжи». Фото Сергей Расулов

«У Чеха травма была тяжелее. Но там Лондон, тут — Махачкала»

— Тот роковой эпизод? Я находился рядом, — рассказывал корреспонденту «СЭ» бывший защитник армейцев Андрей Соломатин. — К великому сожалению, Сергей получил удар именно в ту часть головы, что и привело к такому исходу. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее — глядишь, обошлось бы. Игровой эпизод. Сережка выбежал за пределы штрафной и вступил в борьбу за верховой мяч. Такие стыки — не редкость. Мне в подобной ситуации, помню, сломали лицевую кость. Если бы удар пришелся в висок, еще неизвестно, чем бы это все закончилось для меня... Мог ли Серега себя подстраховать, выставить локоть, колено? Мне кажется, он просто хотел сыграть в мяч, ни о чем больше не думал. Будунов тоже пострадал. Но это игровой эпизод.

Заменивший Перхуна по ходу того рокового матча Вениамин Мандрыкин также уверен, что случившееся — стечение обстоятельств.

— Как-то столкновение смотрелось со скамейки? Вообще ничего необычного! — говорил голкипер в интервью «СЭ». — В 2000-м на сборах с «Аланией» играли против минского «Динамо». Точно такой же эпизод, сталкиваюсь с кем-то лбом. Для меня все завершилось тремя швами, для Перхуна — смертью...

— Сыграй он в Махачкале руками, выставь по-вратарски локоть, ничего бы не случилось, — грустно констатировал Игорь Кутепов. — Но он всегда бросался руками и головой вперед. Чтобы, как другие, ногами — никогда! Навсегда остался джентльменом!

Могли ли врачи спасти Перхуна? Вот отрывок из «Разговора по пятницам» с Мандрыкиным, который в результате аварии в 2010 году стал инвалидом:

— Когда я лежал в Бурденко, мне даже рассказали, почему Сергей умер. Кости черепа были тоньше, чем у обычного человека. В момент удара череп треснул, кровь стала поступать внутрь. Если б в Махачкале сразу сделали МРТ, поняли бы — необходима срочная трепанация. Вскрыли бы череп, убрали всю кровь, не было бы никаких последствий. Кровь же давит на мозг! Просто упустили время. У Петра Чеха травма была тяжелее. Но там Лондон, а здесь — Махачкала.

Сергей Перхун в матче против «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я был первым на мяче. Никто никого не хотел калечить!»

В сентябре 2017 года корреспондент «СЭ» позвонил Будунову и поговорил с ним о том фатальном столкновении.

— Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь что бы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину. Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то я тогда заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел бы до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких бы не оставалось — он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

— Столкновение было неизбежным?

— Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом... Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него — тоже. Так случилось...

— Понимали в тот момент, что можете опередить Перхуна?

— Я и опередил в итоге, оказался первым на мяче. Был уверен, что выиграю единоборство. Не думал, что потом произойдет такое столкновение. Повернулся боком... Но, поймите, я сейчас не хочу оправдываться. Парня не вернешь! Это большая потеря для семьи, близких, родных, для футбольного сообщества. Просто стечение обстоятельств. Никто — ни он, ни я — не хотел друг друга калечить. Но, повторю, я бы не пошел на мяч в ситуации, если бы это было в штрафной!

— Вы потом полтора месяца лежали в больнице?

— Да. Девять дней — в реанимации. Потом — два или три месяца по клиникам скитался. Спасибо всем тем, кто меня тогда поддержал.

— Помните, как узнали о смерти Сергея?

— Находился в госпитале. Меня каждое утро поднимали в девять утра на процедуры. Запрещали смотреть телевизор, общаться по телефону. Врачи ограничивали общение с кем-либо.

— То есть оставались в неведении?

— Включал телевизор без звука, мне же нужна была информация. Плюс каждый день созванивался с доктором ЦСКА Артемом Катульским. Даже несколько раз в день звонил ему, спрашивал про состояние Сергея, когда его уже увезли в Москву. А потом в один день включил в девять утра ТВ и увидел траурную фотографию. Вот так и узнал...

— Впали в депрессию? Не хотелось выходить на улицу, кого-либо видеть?

— Хотел попасть на похороны Сергея. Но руководство отговорило, и здоровье не позволяло. Я горел желанием туда поехать, но врачи не разрешили.

— Как удавалось играть, когда с трибун вам порой кричали «убийца» и другие нелицеприятные вещи?

— Ох... Даже когда говорю на эту тему, по-прежнему неприятно. Но это же болельщики, они выплескивали свои эмоции. Это их точка зрения, люди себя так ведут. Что тут поделаешь? Мы ведь для них и играем.

— Не было желания тогда раньше времени завершить карьеру?

— Нет. Закончил не из-за этого. А болельщики меня заводили, злили по-спортивному. Помню, когда возобновил тренировки после того злополучного столкновения, поставил себе цель: играть головой без комплекса, без боязни. Я ведь до этого всегда шел в единоборства, боролся на «втором этаже».

— Получилось?

— Первый гол после возвращения на поле забил как раз головой. В первой же игре — «Зениту».

— А у вас были в карьере такие же стыки, как с Сергеем Перхуном?

— Нет. Хотя порой про меня и говорили, что, мол, грубиян. Но всегда шел в борьбу по-спортивному. У меня никогда не было желания причинять вред сопернику. Да, на поле иногда эмоции зашкаливают. Но никогда не хотел кого-либо травмировать!

Граффити с изображением Сергея Перхуна на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...»

По итогам того сезона РФС включил Перхуна в «Список 33 лучших». На позиции голкипера Сергей занял второе место, пропустив вперед лишь Руслана Нигматуллина.