Акинфеев установил еще один величайший рекорд. Больше него за российские команды никто не играл

Обогнал другую легенду — Сергея Игнашевича.

Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной. Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).

Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне.

Уникальность Акинфеева подчеркивает еще и преданность одной команде. Все 707 матчей на клубном уровне вратарь провел в форме ЦСКА, с которым выиграл 20 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и шесть чемпионств. Ближайшего преследователя по количеству матчей за один клуб — того же Игнашевича — Игорь опережает на 166 встреч. Кстати, четыре первые строчки рейтинга самых преданных занимают легенды ЦСКА начала века — Акинфеев. Игнашевич и братья Березуцкие. Лучший из спартаковцев — Егор Титов — пятый, рекордсмен «Зенита» Вячеслав Малафеев — шестой.

Лидеры по матчам за одну российскую команду.

Нет равных Акинфееву и в чемпионате России. 36-летний голкипер, дебютировавший в премьер-лиге в мае 2003 года, против «Факела» сыграл 518-й матч в высшем дивизионе. Никому больше не удавалось разменять отметку в 500 игр, да и рубеж в 400 встреч покорился только Игнашевичу, Сергею Семаку, Дмитрию Лоськову, Игорю Семшову и Василию Березуцкому.

Лидеры по матчам в чемпионатах России.

По сухим матчах Акинфеев давно владеет почти всеми возможными отечественными рекордами. Более того, ближайшего преследователя по сумме «сухарей» за российские команды — Малафеева, он скоро превзойдет в два раза. На счету капитана ЦСКА сейчас 345 «сухарей», у Вячеслава Малафеева — 178, у Сергея Рыжикова — 174, у Сергея Овчинникова — 159. Среди действующих вратарей сотню разменяли Гильерме (152), Александр Беленов (116) и Антон Шунин (103).