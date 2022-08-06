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Акинфеев установил еще один величайший рекорд. Больше него за российские команды никто не играл

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне.
Лидеры по матчам за одну российскую команду.
Лидеры по сухим матчам за российские команды.
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Обогнал другую легенду — Сергея Игнашевича.

Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной. Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).

Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне.
Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне.

Уникальность Акинфеева подчеркивает еще и преданность одной команде. Все 707 матчей на клубном уровне вратарь провел в форме ЦСКА, с которым выиграл 20 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и шесть чемпионств. Ближайшего преследователя по количеству матчей за один клуб — того же Игнашевича — Игорь опережает на 166 встреч. Кстати, четыре первые строчки рейтинга самых преданных занимают легенды ЦСКА начала века — Акинфеев. Игнашевич и братья Березуцкие. Лучший из спартаковцев — Егор Титов — пятый, рекордсмен «Зенита» Вячеслав Малафеев — шестой.

Лидеры по матчам за одну российскую команду.
Лидеры по матчам за одну российскую команду.

Нет равных Акинфееву и в чемпионате России. 36-летний голкипер, дебютировавший в премьер-лиге в мае 2003 года, против «Факела» сыграл 518-й матч в высшем дивизионе. Никому больше не удавалось разменять отметку в 500 игр, да и рубеж в 400 встреч покорился только Игнашевичу, Сергею Семаку, Дмитрию Лоськову, Игорю Семшову и Василию Березуцкому.

Лидеры по матчам в чемпионатах России.
Лидеры по матчам в чемпионатах России.

По сухим матчах Акинфеев давно владеет почти всеми возможными отечественными рекордами. Более того, ближайшего преследователя по сумме «сухарей» за российские команды — Малафеева, он скоро превзойдет в два раза. На счету капитана ЦСКА сейчас 345 «сухарей», у Вячеслава Малафеева — 178, у Сергея Рыжикова — 174, у Сергея Овчинникова — 159. Среди действующих вратарей сотню разменяли Гильерме (152), Александр Беленов (116) и Антон Шунин (103).

Лидеры по сухим матчам за российские команды.
Лидеры по сухим матчам за российские команды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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6.08 17:30
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 - : -
6.08 20:00
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 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
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Спартак

 4
П
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 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

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