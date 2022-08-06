Акинфеев установил еще один величайший рекорд. Больше него за российские команды никто не играл
Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной. Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).
Уникальность Акинфеева подчеркивает еще и преданность одной команде. Все 707 матчей на клубном уровне вратарь провел в форме ЦСКА, с которым выиграл 20 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и шесть чемпионств. Ближайшего преследователя по количеству матчей за один клуб — того же Игнашевича — Игорь опережает на 166 встреч. Кстати, четыре первые строчки рейтинга самых преданных занимают легенды ЦСКА начала века — Акинфеев. Игнашевич и братья Березуцкие. Лучший из спартаковцев — Егор Титов — пятый, рекордсмен «Зенита» Вячеслав Малафеев — шестой.
Нет равных Акинфееву и в чемпионате России. 36-летний голкипер, дебютировавший в премьер-лиге в мае 2003 года, против «Факела» сыграл 518-й матч в высшем дивизионе. Никому больше не удавалось разменять отметку в 500 игр, да и рубеж в 400 встреч покорился только Игнашевичу, Сергею Семаку, Дмитрию Лоськову, Игорю Семшову и Василию Березуцкому.
По сухим матчах Акинфеев давно владеет почти всеми возможными отечественными рекордами. Более того, ближайшего преследователя по сумме «сухарей» за российские команды — Малафеева, он скоро превзойдет в два раза. На счету капитана ЦСКА сейчас 345 «сухарей», у Вячеслава Малафеева — 178, у Сергея Рыжикова — 174, у Сергея Овчинникова — 159. Среди действующих вратарей сотню разменяли Гильерме (152), Александр Беленов (116) и Антон Шунин (103).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0