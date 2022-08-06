«Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?
Матч против «Урала» - худшей команды лиги на старте сезона - вдруг стал едва ли не определяющим для «Спартака» Гильермо Абаскаля. Задача испанца сейчас не только набирать очки, но и работать на свою репутацию. А большего удара по ней, чем потеря очков с аутсайдером, и придумать сложно. Для «Урала» это был и вовсе матч жизни. Потенциальное четвертое поражение подряд — вполне себе повод для отставки Игоря Шалимова. Такой расклад был весьма реалистичным, особенно с учетом того, что в восьми встречах против родного клуба тренер взял лишь два очка.
Абаскаль не стал менять то, что работало в предыдущих матчах. Изменение только одно: справа в защите Даниил Денисов вышел вместо Мацея Рыбуса. Существенным это изменение не назовешь - поляк пока не стал значимой фигурой в «Спартаке». А вот «Урал» в такой сложный момент остался без ведущего игрока: Эрик Бикфалви не было готов на все 90 минут, поэтому начал игру в запасе. Кстати, румынская легенда уральского футбола уже почти три года не вступала в игру с лавки.
Бикфалви вышел после перерыва, когда «Спартак» вел со счетом 2:0. Героем первой половины стал Александр Соболев, на которого в Екатеринбурге снизошло диспетчерское вдохновение. Сначала он выкрутил все позвонки Ивану Кузьмичеву и нашел в центре штрафной Квинси Промеса, а затем еще более тонкой передачей вывел Михаила Игнатова один на один с вратарем.
Преимущество «Спартака» в два мяча было абсолютно заслуженным. Команда смотрелась солидно и играючи вскрывал оборону соперника. Возможно, какой-то феерии в исполнении красно-белых не было, зато уверенности в собственном превосходстве — предостаточно. Все для красно-белых сложилось максимально благополучно, за одним большим исключением: на ровном месте травму получил Виктор Мозес. Выглядело все максимально плохо, поле нигериец покинул на носилках.
Во втором тайме «Урал» в попытке спастись раскрылся и создал «Спартаку» максимально комфортные условия для атак. Получив пространство, красно-белые начали создавать моменты каждые две-три минуты. Не прошло и часа игры, а количество ударов по воротам «Урала» пошло на третий десяток. И чем дальше, тем комичнее смотрелось то, как спартаковцы эти шансы запарывали. За такие промахи в футболе обычно цинично наказывают, но не в случае с таким «Уралом». Да, хозяева несколько раз напрягли Александра Селихова, но даже на один гол не наиграли. Кстати, в четвертом туре «Спартак» все же сыграл не пропустил.
«Спартак» Абаскаля продолжает выигрывать и показывать очень приятный футбол. Конечно, победы над «Оренбургом» и «Уралом» — это не повод для глобальных выводов, но не похвалить команду испанца просто нельзя. И если чем-то и недовольны спартаковские болельщики (не могут же они быть всем довольны), так это реализацией моментов во втором тайме в Екатеринбурге. И это при том, что красно-белые выдали самый результативный старт в чемпионате за 27 лет. И таких «впервые за» можно собрать очень много.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0