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«Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Форвард «Спартака» Квинси Промес празднует забитый мяч.
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые в Екатеринбурге уверенно разобрались с худшей командой старта сезона.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:2
Спартак
Голы
Промес, 27 (0:1), Игнатов, 43 (0:2)
Урал
Помазун Гогличидзе Эммерсон (Мамин, 73) Кузьмичев Коновалов (Емельянов, 80) Егорычев Мишкич Подберезкин (Бевеев, 62) Сунгатулин (Гаджимурадов, 46) Быковский (Бикфалви, 46) Каштанов
Спартак
Селихов Чернов Литвинов Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 88) Умяров (Джикия, 88) Мартинс (Пруцев, 67) Зобнин Хлусевич Денисов Соболев (Николсон, 66) Промес
Предупреждения
Гаджимурадов 75’  -  Промес 28’, Хлусевич 51’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея)

Матч против «Урала» - худшей команды лиги на старте сезона - вдруг стал едва ли не определяющим для «Спартака» Гильермо Абаскаля. Задача испанца сейчас не только набирать очки, но и работать на свою репутацию. А большего удара по ней, чем потеря очков с аутсайдером, и придумать сложно. Для «Урала» это был и вовсе матч жизни. Потенциальное четвертое поражение подряд — вполне себе повод для отставки Игоря Шалимова. Такой расклад был весьма реалистичным, особенно с учетом того, что в восьми встречах против родного клуба тренер взял лишь два очка.

Абаскаль не стал менять то, что работало в предыдущих матчах. Изменение только одно: справа в защите Даниил Денисов вышел вместо Мацея Рыбуса. Существенным это изменение не назовешь - поляк пока не стал значимой фигурой в «Спартаке». А вот «Урал» в такой сложный момент остался без ведущего игрока: Эрик Бикфалви не было готов на все 90 минут, поэтому начал игру в запасе. Кстати, румынская легенда уральского футбола уже почти три года не вступала в игру с лавки.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Урала&raquo;. Соболев стал топ-ассистентом: впервые в карьере отдал две голевые, пас на Игнатьева — шедевр!

Бикфалви вышел после перерыва, когда «Спартак» вел со счетом 2:0. Героем первой половины стал Александр Соболев, на которого в Екатеринбурге снизошло диспетчерское вдохновение. Сначала он выкрутил все позвонки Ивану Кузьмичеву и нашел в центре штрафной Квинси Промеса, а затем еще более тонкой передачей вывел Михаила Игнатова один на один с вратарем.

Преимущество «Спартака» в два мяча было абсолютно заслуженным. Команда смотрелась солидно и играючи вскрывал оборону соперника. Возможно, какой-то феерии в исполнении красно-белых не было, зато уверенности в собственном превосходстве — предостаточно. Все для красно-белых сложилось максимально благополучно, за одним большим исключением: на ровном месте травму получил Виктор Мозес. Выглядело все максимально плохо, поле нигериец покинул на носилках.

Во втором тайме «Урал» в попытке спастись раскрылся и создал «Спартаку» максимально комфортные условия для атак. Получив пространство, красно-белые начали создавать моменты каждые две-три минуты. Не прошло и часа игры, а количество ударов по воротам «Урала» пошло на третий десяток. И чем дальше, тем комичнее смотрелось то, как спартаковцы эти шансы запарывали. За такие промахи в футболе обычно цинично наказывают, но не в случае с таким «Уралом». Да, хозяева несколько раз напрягли Александра Селихова, но даже на один гол не наиграли. Кстати, в четвертом туре «Спартак» все же сыграл не пропустил.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» победил «Урал». Команда Абаскаля — первая в РПЛ на старте тура

«Спартак» Абаскаля продолжает выигрывать и показывать очень приятный футбол. Конечно, победы над «Оренбургом» и «Уралом» — это не повод для глобальных выводов, но не похвалить команду испанца просто нельзя. И если чем-то и недовольны спартаковские болельщики (не могут же они быть всем довольны), так это реализацией моментов во втором тайме в Екатеринбурге. И это при том, что красно-белые выдали самый результативный старт в чемпионате за 27 лет. И таких «впервые за» можно собрать очень много.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
1
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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