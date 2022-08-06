«Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

Красно-белые в Екатеринбурге уверенно разобрались с худшей командой старта сезона .

Матч против «Урала» - худшей команды лиги на старте сезона - вдруг стал едва ли не определяющим для «Спартака» Гильермо Абаскаля. Задача испанца сейчас не только набирать очки, но и работать на свою репутацию. А большего удара по ней, чем потеря очков с аутсайдером, и придумать сложно. Для «Урала» это был и вовсе матч жизни. Потенциальное четвертое поражение подряд — вполне себе повод для отставки Игоря Шалимова. Такой расклад был весьма реалистичным, особенно с учетом того, что в восьми встречах против родного клуба тренер взял лишь два очка.

Абаскаль не стал менять то, что работало в предыдущих матчах. Изменение только одно: справа в защите Даниил Денисов вышел вместо Мацея Рыбуса. Существенным это изменение не назовешь - поляк пока не стал значимой фигурой в «Спартаке». А вот «Урал» в такой сложный момент остался без ведущего игрока: Эрик Бикфалви не было готов на все 90 минут, поэтому начал игру в запасе. Кстати, румынская легенда уральского футбола уже почти три года не вступала в игру с лавки.

Бикфалви вышел после перерыва, когда «Спартак» вел со счетом 2:0. Героем первой половины стал Александр Соболев, на которого в Екатеринбурге снизошло диспетчерское вдохновение. Сначала он выкрутил все позвонки Ивану Кузьмичеву и нашел в центре штрафной Квинси Промеса, а затем еще более тонкой передачей вывел Михаила Игнатова один на один с вратарем.

Преимущество «Спартака» в два мяча было абсолютно заслуженным. Команда смотрелась солидно и играючи вскрывал оборону соперника. Возможно, какой-то феерии в исполнении красно-белых не было, зато уверенности в собственном превосходстве — предостаточно. Все для красно-белых сложилось максимально благополучно, за одним большим исключением: на ровном месте травму получил Виктор Мозес. Выглядело все максимально плохо, поле нигериец покинул на носилках.

Во втором тайме «Урал» в попытке спастись раскрылся и создал «Спартаку» максимально комфортные условия для атак. Получив пространство, красно-белые начали создавать моменты каждые две-три минуты. Не прошло и часа игры, а количество ударов по воротам «Урала» пошло на третий десяток. И чем дальше, тем комичнее смотрелось то, как спартаковцы эти шансы запарывали. За такие промахи в футболе обычно цинично наказывают, но не в случае с таким «Уралом». Да, хозяева несколько раз напрягли Александра Селихова, но даже на один гол не наиграли. Кстати, в четвертом туре «Спартак» все же сыграл не пропустил.

«Спартак» Абаскаля продолжает выигрывать и показывать очень приятный футбол. Конечно, победы над «Оренбургом» и «Уралом» — это не повод для глобальных выводов, но не похвалить команду испанца просто нельзя. И если чем-то и недовольны спартаковские болельщики (не могут же они быть всем довольны), так это реализацией моментов во втором тайме в Екатеринбурге. И это при том, что красно-белые выдали самый результативный старт в чемпионате за 27 лет. И таких «впервые за» можно собрать очень много.