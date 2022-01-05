Едва не сосватал в «Спартак» ван Гала, мог тренировать сборную России. Кто такой Арвеладзе, которым интересуется «Краснодар»

Грузин уже мог однажды оказаться на Кубани.

По информации «СЭ», одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», ставший вакантным после отставки Виктора Гончаренко, является Шота Арвеладзе.

Игрок

48-летний Арвеладзе, вероятно, один из самых ярких и успешных футболистов в истории Грузии после распада СССР. Наряду с Кахой Каладзе, сделавшим отличную карьеру в «Милане» и выигравшим две Лиги чемпионов, и Георгием Кинкладзе.

Четыре сезона в «Аяксе» (72 гола), затем четыре года в «Рейнджерс» (57 голов). Чемпионский титул в Нидерландах, два чемпионских титула в Шотландии. Звание лучшего игрока сезона-1993/94 в Турции, причем не в составе кого-то из стамбульской большой тройки, а в «Трабзонспоре». В общем, есть что вспомнить, пусть даже пришлось завершить карьеру в 35 лет из-за постоянных травм.

«Помню матчи с «Аяксом». Арвеладзе удивил тогда непривычной позицией для форварда. Он играл в подыгрыше, за счет него в зону атаки вырвались братья де Буры и Овермарс. Было против кого играть», — вспоминал у себя в Instagram Вадим Евсеев.

Арвеладзе ценил Луи ван Гала, с которым они вместе работали в «Аяксе» и в АЗ. Более того, он называет знаменитого голландского тренера своим учителем.

«Все, кто работал с ним, скажут вам то же самое. Мне он очень помог. В СМИ у него сложился странный имидж, но на самом деле он очень хороший человек. Да, у него есть взгляды, которые некоторым не нравятся. А может, и не некоторым, а многим. Но он такой, какой он есть», — рассказывал Арвеладзе в одном из интервью «СЭ».

Ван Гал был на прощальном матче Арвеладзе, приняв приглашение приехать в Тбилиси и возглавить сборную звезд. За нее играли россиянин Андрей Канчельскис, голландцы Эдгар Давидс, Франк и Рональд де Буры, датчане Микаэль и Брайан Лаудрупы, аргентинец Клаудио Каниджа, итальянец Дамиано Томмази, нигериец Тиджани Бабангида, турок Орюн Темизканоглу. В общем, приличная компания, и со всеми ними Арвеладзе пересекался во время игровой карьеры.

Забавно, что в свое время Арвеладзе едва не отправил ван Гала в «Спартак». Дело было в 2013 году — тогда внезапно пошли слухи, что голландец может оказаться в Москве.

«История такая. Как-то я разговаривал с Валерием Карпиным, и он спросил про ван Гала. Вроде собирался с ним связаться. Я помог найти номер телефона. Что случилось потом, как развивались события, не знаю», — объяснял потом Арвеладзе.

Тренер

Карьеру тренера грузин начал сразу после завершения игровой — в 2008 году. Ван Гал, возглавлявший тогда АЗ, предложил Арвеладзе должность одного из помощников, тот согласился. Через год ван Гал ушел, а его протеже остался, успев поработать в Алкмаре с Роналдом Куманом и Диком Адвокатом.

Затем были пять лет самостоятельной работы в Турции («Кайсериспор», «Касымпаша» и «Трабзонспор»), недолгая остановка в «Маккаби» из Тель-Авива и три года в «Пахтакоре», с которым Арвеладзе два года подряд (2019, 2020) делал дубль.

Россия и «Краснодар»

Грузин мог оказаться в российском футболе еще десять лет назад. Адвокат, возглавив в 2010-м сборную России, звал Арвеладзе в свой штаб.

«Он хотел, чтобы я вошел в тренерский штаб. Даже просил об этом, и мы с ним обсуждали такую возможность. Но, вы же помните, какое время было... Я тогда даже не мог подумать о чем-то подобном. Это вообще было невозможно. (Арвеладзе имеет в виду последствия вооруженного конфликта России и Грузии. — Прим. «СЭ».) Постарался объяснить все Дику, но он сначала ничего не понял. Сказал мне: «Шота, да на эту работу множество тренеров в мире сразу согласилось бы!» Но я отказался», — рассказывал Арвеладзе.

По словам Арвеладзе, в 2013 году его уже рассматривали в качестве главного тренера «Краснодара»: «Нельзя сказать, что я получил официальное приглашение. Состоялся предварительный телефонный разговор. В ситуации со сборной все было ясно — там решение принимал Адвокат. А тут звонил не президент клуба. Просто поинтересовались моими планами».

Возможно, сейчас Арвеладзе все же доедет до юга России.