Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Игорю Акинфееву сегодня 37. И ровно двадцать из них, то есть больше чем полжизни, он — в воротах первой команды ЦСКА. А в воротах красно-синих, начиная с детского возраста, — почти всю жизнь. С четырех с половиной лет. 32 с лишним года. 14 из них был ещё и в сборной.
Он очень цельный человек — отсюда и такая фантастическая стабильность, и футбольное долголетие, несмотря на два разрыва «крестов» на одном колене. Он знает и, кажется, всегда знал, чего хочет в жизни. Не разбрасывался на ненужное и не занимался ерундой.
У него даже в 17 лет было серьезное и сосредоточенное лицо. Он, кажется, даже тогда был взрослее, допустим, сегодняшнего Кокорина с его вечной улыбочкой, которого Дзюба называет «кайфариком». Акинфеев «кайфариком» не был даже в юности. Каким-то образом его никуда не заносило и не уносило. Наверное, таковы родительское воспитание и внутренний стержень.
Хорошо ли это? Тут допускаю два взгляда с разных углов — в зависимости от того, как тот или иной человек воспринимает жизнь.
Первый — невероятная, заслуживающая восхищения преданность. Клубу, городу, стране. С такими жизненными установками естественно, что и, выбрав жену, Игорь не разводился, и семья у него считается образцовой. Трое детей, старший вот только что с дедушкой и бабушкой наносил первый удар по мячу в кубковом матче с «Крыльями»...
А вот тем, кто склонен к внешней событийности, к приключениям и частой смене мест, к тому, чтобы «было что вспомнить», такая жизнь покажется скучной. В ней не было и нет лихих поворотов, человек не пытался что-то коренным образом изменить, обрести новый — другой! — опыт. Один клуб, один город, одна страна, одна жена. И так всю жизнь. Тоска.
У меня нет ответа на вопрос, хорошо это или нет. Потому что в моем понимании нет такой шкалы. Такое каждый решает для себя сам. В зависимости от характера, ценностей, образа мышления. Кому-то невыносимо две недели сидеть на одном месте. А другой не хочет годами покидать родной город. И оба могут быть прекрасными людьми, равно как и оба — негодными.
За Акинфеева говорит то, чего он достиг. И большое людское уважение к нему — за верность своему клубу с детства, за сыгранное, достигнутое, сказанное и не сказанное. На примере некоторых его коллег понимаешь, что молчание часто — и вправду золото. А Игорь зачастую молчал годами и начинал говорить только тогда, когда надо было признать СВОЮ вину — за два пропущенных гола на ЧМ-2014, например. Он если хотел говорить, то только о собственных ошибках, а не винить кого-то другого. И — единственный — шел на трибуну в толпу российских фанатов сразу после 0:3 от Уэльса на Евро-2016.
И разве не бывает, что внутренний мир человека намного богаче, чем количество мест, где он жил? Поговорив с Игорем в феврале этого года, я убедился в том, насколько это глубокий человек, как переживает каждую неудачу, сколько деталей помнит о каждом более-менее важном событии своей жизни.
Всем кажется, что в нем нет рефлексии, он ни в чем не сомневается и идет вперед. А по-моему, по впечатлениям от нашего разговора, он не сомневается только в одном — что правильно живет. И это помогает ему не метаться и идти по жизни дальше.
Но пока это ясный путь вратаря, который еще хочет «попылить», и я желаю ему здоровья для того, чтобы у него по максимуму была такая возможность. А потом-то надо будет выбирать новый путь. Каким он будет?
Пока он понятия не имеет, чем захочет заниматься, когда закончит играть. Допускает по примеру Черчесова, с которым они отлично сработались, что станет главным тренером. Это было бы любопытно. В любом случае хочу, чтобы Игорь остался в футболе. Хотя решать — только ему. От трех с лишним десятков лет ведь и устать от него легко.
В одном уверен — он не должен потеряться. Слишком цельный. С крепким тылом. Не разбросанный, полярный слову «разгильдяйство». Режимный. Знающий, что ему в тот или иной момент нужнее — оттого и ушедший ради своего здоровья из сборной после триумфа на ЧМ-2018.
Уважение. Если сформулировать отношение к Акинфееву одним словом, я бы определил его именно так. А вы?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4