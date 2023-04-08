Перезапуск или крах: дерби «Спартак» — «Динамо» определит, кто получит шанс спасти сезон

Ждем битву Абаскаля и Йокановича!

Трудно вспомнить, когда за последние годы «Спартак» и «Динамо» подходили к старейшему дерби страны настолько разобранными. Раньше традиционно прослеживался баланс — один в ауте, второй в ударе или где-то около; сейчас же все иначе. «Спартак» потерялся, из «Динамо» будто высосали жизнь — и дерби, кажется, лишь продлит непростую весну для Гильермо Абаскаля или Славиши Йокановича.

У «Динамо» после зимней паузы были поводы как для радости, так и для размышлений — в Кубке сначала вылетели от «Крыльев» в Путь регионов, потом там же выбили «Зенит» (причем в Санкт-Петербурге — что подвиг по нынешним меркам), а после обнулили успех поражением от «Акрона». В чемпионате шло полегче, но и здесь последнее слово перед дерби — обидные 0:2 против «Сочи», игравшего в меньшинстве.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

И на фоне всего этого — какая-то абсолютная антихаризматичность и тоска. Некогда удивлявшая уверенностью, сплоченностью и добротой команда теперь влипает в скандалы с оскорблениями журналистов в микст-зоне; да и на поле футболисты не похожи на себя. Макаров бьет много, но мимо. Тюкавин не попадает по пустым. Захарян просто пропал. А Фомина, кажется, теперь нужно держать подальше от исполнения пенальти. И сверху над всем — Йоканович, по многочисленным отзывам, слишком спокойный, чтобы радикально поменять ситуацию.

При этом у «Динамо» игра-то в порядке — класс присутствует, тренерскому штабу удалось удержать бело-голубых на определенной планке. Борьба за призовые места, Кубок на поздних стадиях — всего этого не отменить. Даже в проигранных матчах «Сочи» и «Акрону» команда Йокановича была неудержима и могла побеждать разгромно. Проблема в психологии. Быть может, успех в дерби вернет улыбки на лица футболистов? Как знать — победа над «Зенитом» не особо помогла. Но то, что поражение от такого «Спартака» грозит окончательно выкинуть «Динамо» из борьбы за тройку — это точно.

Кстати, а какого — «такого «Спартака»? После рестарта сезона команда Абаскаля — бледная тень осенней машины, у которой весной только одна победа. Зато множество потерь — «Ростов» отпустили вперед на вторую строчку (теперь есть отрыв), из Кубка вылетели в Путь регионов, Промес и Джикия недоступны из-за травм.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как и в случае с Йокановичем, над всем этим стоит фигура тренера. Гильермо Абаскаля уже в чем только не обвиняли — и в плохих сборах, и в гордыне за первый круг, и в неудачных тактических решениях. Вероятно, истина где-то посередине; а добавим ко всему этому пару грубых судейских ошибок — и картина получится совсем депрессивная.

Оба клуба в такой ситуации, когда провал в конкретном матче обернется катастрофой. Конечно, любой тренер скажет, что проигрывать нельзя в принципе, но в разных ситуациях у поражений разные последствия. У «Спартака» и «Динамо» в нынешних реалиях есть только одна спасительная опция — победа в дерби. Она даст триумфатору шанс на ментальную перезагрузку. А поражение окончательно зароет и отправит в неконтролируемый нокаут. «Спартак» или «Динамо» — после сегодняшней рубки на ногах останется кто-то один.

Да, остается еще шанс на ничью, и немалый — но она лишь продлит мучения и тех, и других. Три матча без побед у «Динамо» и целых пять таких же у «Спартака» — приговор и Абаскалю, и Йокановичу. Этого варианта нужно избежать — и тогда победитель забудет все, что было до. Осталось самое малое — выиграть.