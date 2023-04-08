Перезапуск или крах: дерби «Спартак» — «Динамо» определит, кто получит шанс спасти сезон
Трудно вспомнить, когда за последние годы «Спартак» и «Динамо» подходили к старейшему дерби страны настолько разобранными. Раньше традиционно прослеживался баланс — один в ауте, второй в ударе или где-то около; сейчас же все иначе. «Спартак» потерялся, из «Динамо» будто высосали жизнь — и дерби, кажется, лишь продлит непростую весну для Гильермо Абаскаля или Славиши Йокановича.
У «Динамо» после зимней паузы были поводы как для радости, так и для размышлений — в Кубке сначала вылетели от «Крыльев» в Путь регионов, потом там же выбили «Зенит» (причем в Санкт-Петербурге — что подвиг по нынешним меркам), а после обнулили успех поражением от «Акрона». В чемпионате шло полегче, но и здесь последнее слово перед дерби — обидные 0:2 против «Сочи», игравшего в меньшинстве.
И на фоне всего этого — какая-то абсолютная антихаризматичность и тоска. Некогда удивлявшая уверенностью, сплоченностью и добротой команда теперь влипает в скандалы с оскорблениями журналистов в микст-зоне; да и на поле футболисты не похожи на себя. Макаров бьет много, но мимо. Тюкавин не попадает по пустым. Захарян просто пропал. А Фомина, кажется, теперь нужно держать подальше от исполнения пенальти. И сверху над всем — Йоканович, по многочисленным отзывам, слишком спокойный, чтобы радикально поменять ситуацию.
При этом у «Динамо» игра-то в порядке — класс присутствует, тренерскому штабу удалось удержать бело-голубых на определенной планке. Борьба за призовые места, Кубок на поздних стадиях — всего этого не отменить. Даже в проигранных матчах «Сочи» и «Акрону» команда Йокановича была неудержима и могла побеждать разгромно. Проблема в психологии. Быть может, успех в дерби вернет улыбки на лица футболистов? Как знать — победа над «Зенитом» не особо помогла. Но то, что поражение от такого «Спартака» грозит окончательно выкинуть «Динамо» из борьбы за тройку — это точно.
Кстати, а какого — «такого «Спартака»? После рестарта сезона команда Абаскаля — бледная тень осенней машины, у которой весной только одна победа. Зато множество потерь — «Ростов» отпустили вперед на вторую строчку (теперь есть отрыв), из Кубка вылетели в Путь регионов, Промес и Джикия недоступны из-за травм.
Как и в случае с Йокановичем, над всем этим стоит фигура тренера. Гильермо Абаскаля уже в чем только не обвиняли — и в плохих сборах, и в гордыне за первый круг, и в неудачных тактических решениях. Вероятно, истина где-то посередине; а добавим ко всему этому пару грубых судейских ошибок — и картина получится совсем депрессивная.
Оба клуба в такой ситуации, когда провал в конкретном матче обернется катастрофой. Конечно, любой тренер скажет, что проигрывать нельзя в принципе, но в разных ситуациях у поражений разные последствия. У «Спартака» и «Динамо» в нынешних реалиях есть только одна спасительная опция — победа в дерби. Она даст триумфатору шанс на ментальную перезагрузку. А поражение окончательно зароет и отправит в неконтролируемый нокаут. «Спартак» или «Динамо» — после сегодняшней рубки на ногах останется кто-то один.
Да, остается еще шанс на ничью, и немалый — но она лишь продлит мучения и тех, и других. Три матча без побед у «Динамо» и целых пять таких же у «Спартака» — приговор и Абаскалю, и Йокановичу. Этого варианта нужно избежать — и тогда победитель забудет все, что было до. Осталось самое малое — выиграть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4