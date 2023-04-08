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Сегодня, 15:00

Перезапуск или крах: дерби «Спартак» — «Динамо» определит, кто получит шанс спасти сезон

Артем Белинин
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Даниил Хлусевич и Арсен Захарян
Даниил Хлусевич и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ждем битву Абаскаля и Йокановича!
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Трудно вспомнить, когда за последние годы «Спартак» и «Динамо» подходили к старейшему дерби страны настолько разобранными. Раньше традиционно прослеживался баланс — один в ауте, второй в ударе или где-то около; сейчас же все иначе. «Спартак» потерялся, из «Динамо» будто высосали жизнь — и дерби, кажется, лишь продлит непростую весну для Гильермо Абаскаля или Славиши Йокановича.

У «Динамо» после зимней паузы были поводы как для радости, так и для размышлений — в Кубке сначала вылетели от «Крыльев» в Путь регионов, потом там же выбили «Зенит» (причем в Санкт-Петербурге — что подвиг по нынешним меркам), а после обнулили успех поражением от «Акрона». В чемпионате шло полегче, но и здесь последнее слово перед дерби — обидные 0:2 против «Сочи», игравшего в меньшинстве.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

И на фоне всего этого — какая-то абсолютная антихаризматичность и тоска. Некогда удивлявшая уверенностью, сплоченностью и добротой команда теперь влипает в скандалы с оскорблениями журналистов в микст-зоне; да и на поле футболисты не похожи на себя. Макаров бьет много, но мимо. Тюкавин не попадает по пустым. Захарян просто пропал. А Фомина, кажется, теперь нужно держать подальше от исполнения пенальти. И сверху над всем — Йоканович, по многочисленным отзывам, слишком спокойный, чтобы радикально поменять ситуацию.

Арсен Захарян. «Динамо» с треском вылетело из Кубка от середняка первой лиги. «Акрон» продолжил снимать московские скальпы

При этом у «Динамо» игра-то в порядке — класс присутствует, тренерскому штабу удалось удержать бело-голубых на определенной планке. Борьба за призовые места, Кубок на поздних стадиях — всего этого не отменить. Даже в проигранных матчах «Сочи» и «Акрону» команда Йокановича была неудержима и могла побеждать разгромно. Проблема в психологии. Быть может, успех в дерби вернет улыбки на лица футболистов? Как знать — победа над «Зенитом» не особо помогла. Но то, что поражение от такого «Спартака» грозит окончательно выкинуть «Динамо» из борьбы за тройку — это точно.

Кстати, а какого — «такого «Спартака»? После рестарта сезона команда Абаскаля — бледная тень осенней машины, у которой весной только одна победа. Зато множество потерь — «Ростов» отпустили вперед на вторую строчку (теперь есть отрыв), из Кубка вылетели в Путь регионов, Промес и Джикия недоступны из-за травм.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как и в случае с Йокановичем, над всем этим стоит фигура тренера. Гильермо Абаскаля уже в чем только не обвиняли — и в плохих сборах, и в гордыне за первый круг, и в неудачных тактических решениях. Вероятно, истина где-то посередине; а добавим ко всему этому пару грубых судейских ошибок — и картина получится совсем депрессивная.

Оба клуба в такой ситуации, когда провал в конкретном матче обернется катастрофой. Конечно, любой тренер скажет, что проигрывать нельзя в принципе, но в разных ситуациях у поражений разные последствия. У «Спартака» и «Динамо» в нынешних реалиях есть только одна спасительная опция — победа в дерби. Она даст триумфатору шанс на ментальную перезагрузку. А поражение окончательно зароет и отправит в неконтролируемый нокаут. «Спартак» или «Динамо» — после сегодняшней рубки на ногах останется кто-то один.

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Да, остается еще шанс на ничью, и немалый — но она лишь продлит мучения и тех, и других. Три матча без побед у «Динамо» и целых пять таких же у «Спартака» — приговор и Абаскалю, и Йокановичу. Этого варианта нужно избежать — и тогда победитель забудет все, что было до. Осталось самое малое — выиграть.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Славиша Йоканович
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«Спартак» не обыграет «Динамо», «Локомотив» не победит «Зенит». Прогноз на 22-й тур РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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