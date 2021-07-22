Дриусси покинет «Зенит»

По информации «СЭ», аргентинский нападающий Себастьян Дриусси в ближайшее время покинет «Зенит». Он перейдет в один из клубов МЛС.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.