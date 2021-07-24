«Зенит» объявил, что Себастьян Дриусси может выкупить свой контракт

«Зенит» и нападающий Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт, информирует сайт клуба.

Ранее стало известно, что 25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.

23 июля форвард написал прощальное письмо перед уходом и попросил прощения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака за резкие высказывания.

В составе сине-бело-голубых Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.