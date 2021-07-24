«Зенит» объявил, что Себастьян Дриусси может выкупить свой контракт
«Зенит» и нападающий Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт, информирует сайт клуба.
Ранее стало известно, что 25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.
23 июля форвард написал прощальное письмо перед уходом и попросил прощения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака за резкие высказывания.
В составе сине-бело-голубых Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-24-sebastyan-driussi-mozhet-pokinut-zenit.htm
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю