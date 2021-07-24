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«Спартак»: новый тренер и большие надежды в сезон столетия

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 15:00
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Спартак»: ориентировочный состав. Фото «СЭ»
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оцениваем готовность красно-белых к сезону.
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Главные события межсезонья

Смена тренера: теперь «Спартаком» руководит португалец Руй Витория. Многие ждали более громкого имени под столетие клуба, поэтому португальца встретили довольно скептически. Но если у Витории была задача произвести сильное первое впечатление, то он с ней справился. На предсезонке «Спартак», перешедший на схему с двумя центральными защитниками, выглядел подозрительно здорово. Особенно в матчах московского турнира, где соперниками были «Рубин», «Сочи» и «Химки». Красно-белые выиграли все три матча с общим счетом 13-1 и показали действительно классную игру, забивая на любой вкус, грамотно прессингуя и уверенно обороняясь.

Витория четко обозначил, что ему нужно по два игрока на позицию. Он познакомился со всеми вернувшимися из аренд, привлек молодежь из «Спартака-2» и определился с обоймой. Хотя усиление красно-белым, безусловно, не помешает.

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Основные трансферы

«Команда сформирована, все позиции закрыты, кроме правого защитника. Мы над ней работаем», — приводил ТАСС слова владельца клуба Леонида Федуна. На сегодня первый выбор на эту позицию — Николай Рассказов, который прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале».

Проблема в том, что «Спартак» не укладывается в лимит на легионеров (есть даже двое лишних — Остон Урунов и Педро Роша) и не может усилить эту позицию иностранцем. Федун даже переиначил знаменитую фразу дяди Федора: «Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать». Перед Евро-2020 была уверенность, что этим кем-то станет Алекс Крал. Он ехал на турнир основным игроком сборной Чехии, «Вест Хэм» не скрывал своего интереса, и все ожидали, что стоимость игрока только возрастет. Но Крал после первого же матча на Евро присел в запас и фактически никак себя не показал. В итоге интерес «Вест Хэма» угас, хотя на днях появилась информация, что в Лондоне вновь вспомнили о чехе. Как бы то ни было, кого-то все равно придется разменивать. Если не Крала, то отбывшего на Олимпиаду Эсекьеля Понсе? Или совсем недавно приобретенного Йоррита Хендрикса?

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Ожидания и задачи

Этой зимой гендиректор Евгений Мележиков и спортдиректор Дмитрий Попов дали резонансное интервью «Чемпионату»: «Нам позарез нужно чемпионство на 100-летие клуба!» Потом, правда, задачи были переформулированы и стали звучать не столь категорично, да и празднование столетия официально было растянуто на два сезона. А вот как о целях высказался Федун: «Мы сказали, что наша задача навсегда — Лига чемпионов. Будет больше, значит, будет больше. Вот и все».

Календарь на старте

24.07. «Рубин» (г)
30.07. «Крылья Советов» (г)
04.08. «Бенфика» (д)
07.08. «Нижний Новгород» (д)
10.08. «Бенфика» (г)
14.08. «Урал» (д)
21.08. «Арсенал» (г)
29.08. «Сочи» (д)

Главная задача «Спартака» на начало сезона — пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого нужно пройти два раунда квалификации, и первый соперник уже известен — португальская «Бенфика». Но нельзя отставать и в чемпионате, и календарь в этом плане действительно благоволит красно-белым. Самый сложный матч летнего отрезка «Спартак» проведет уже в первом туре в Казани против «Рубина». Потом должно быть полегче даже в условиях графика «два матча в неделю».

"Спартак": ориентировочный состав. Фото "СЭ"
«Спартак»: ориентировочный состав. Фото «СЭ»
Рубин — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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