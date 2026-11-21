Губерниев: «Динамо» — фаворит в игре с «Краснодаром». По организации игры команда Шварца лучше»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Игра состоится в воскресенье, 22 ноября на «ВТБ Арене» в Москве, начало встречи — в 14.00 (мск).

«Матчи после паузы на сборные всегда интересны тем, что можно посмотреть, кто и как ее провел, пошла ли она на пользу, или наоборот. Если «Краснодар» проиграет «Динамо», получается, что победа над ЦСКА — просто эмоциональный всплеск. В этой игре «Динамо» выглядит фаворитом. Сейчас команда Шварца лучше по организации игры, но и «Краснодар» сбрасывать со счетов не стоит», — сказал Губерниев «СЭ».

После 14 туров «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ с 31 очком, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям. «Краснодар» с 26 очками идет на четвертой строчке.