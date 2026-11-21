«Балтика» всухую обыграла «Оренбург» и одержала пятую победу в сезоне

«Балтика» на выезде всухую обыграла «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ — 2:0.

На 13-й минуте защитник хозяев Данила Хотулев отправил мяч в свои ворота. На 37-й минуте главный арбитр встречи Антон Фролов отменил гол полузащитника оренбуржцев Евгения Болотова после вмешательства ВАР и просмотра повтора, зафиксировав офсайд.

На 65-й минуте форвард гостей Егор Голенков забил второй мяч в ворота «Оренбурга».

«Балтика» одержала пятую победу в чемпионате России-2026/27 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Оренбург» идет на десятой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Оренбург» 29 ноября дома сыграет с «Родиной», а «Балтика» 28 ноября примет «Ахмат».