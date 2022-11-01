Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»

Первое после отъезда из Москвы интервью тренера, под чьим руководством красно-белые взяли Кубок России-2022.

Три часа мы сидели с Ваноли в открытом кафе на одной из центральных площадей Вероны, города, где тренер уже много лет живет. Рядом — Арена ди Верона, точь-в-точь римский Колизей, а теперь одна из главных оперных сцен Италии. Смотрел на эту древнюю постройку I века, где яростно сражались за свою жизнь гладиаторы, — и понимал, почему Паоло так «зашел» в «Спартак», а «Спартак» с ним победил в единственном турнире, который за эти полгода мог выиграть, — Кубке России.

Ваноли и рассказывал о том, как по-особому команда готовилась к финалу с «Динамо», с какой-то гладиаторской страстью. И название старой базы красно-белых, где это происходило, произносил по-своему — да так, что я посчитал неправильным его версию корректировать. Такое ведь и запоминается ярче всего.

Тараска

— Это было вашей личной инициативой — провести неделю перед финалом Кубка на исторической базе «Спартака», притом что команда давно уже тренируется в Тушине? — спрашиваю Ваноли.

— Прежде чем приступать к работе в любом клубе в каком бы то ни было качестве, всегда изучаю, что это за команда: мне важна история, хочу пропитаться ею, почувствовать уникальность. Поэтому со своим агентом Андреа Д'Амико оценил абсолютно все. И в том числе посетил Тараску.

Когда я пришел в «Спартак» в декабре 2021-го, шла середина сезона, и невозможно было внести такие уж большие изменения — для этого требовалось время. Благодарю мой тренерский штаб, а также клуб, который мне во всем помогал. Важно, что мы оставались вместе, в том числе и в реализации тех или иных моих идей — в том числе и этой.

Да, идея отправиться на старую базу за неделю до финала Кубка России принадлежала мне. Хотел, чтобы игроки чувствовали, где началась история «Спартака», что значит брать трофеи. Спросил у руководства, возможно ли это, и оно дало добро. Мы провели в Тараске невероятные по эмоциям дни. Даже меня пробирало до мурашек!

Хочу от всей души поблагодарить ветеранов «Спартака». Однажды они приехали и объяснили команде, что значит для этого клуба его история. Для всех тот вечер стал особенным.

— Выдающиеся тренеры прошлого — Олег Романцев, Георгий Ярцев — и еще несколько знаменитых ветеранов не так часто бывают в Тарасовке, а именно тогда у них состоялась встреча с нынешними спартаковцами. Тоже ваша идея?

— Да. Прекрасно слушать, что и как они говорят. Хотел тем самым показать футболистам, что значит история «Спартака». Ребятам нужно было пропустить через себя те моменты, о которых им говорили. Когда ты строишь что-то новое, нельзя забывать то, что происходило раньше. Эту мысль пытался довести до команды во что бы то ни стало.

Мне повезло с клубом. Скучаю по нему

— Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал?

— Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить. Да, эта информация стала неожиданностью. Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам «Спартака» повезло. Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с «Зенитом»!

— Скучаете по «Спартаку» и по времени, проведенному там?

— Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как «Спартак», стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом!

Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться.

— В качестве главного тренера?

— Да.

Полностью интервью Ваноли — скоро на сайте sport-express.ru и в одном из ближайших номеров газеты.