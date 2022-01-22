Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Что больше всего удивило за последнее время?

— Меня удивляет менталитет Сергея Семака. Это что-то новенькое в нашем тренерском деле. Ни на одного советского или российского тренера Семак абсолютно не похож. Когда смотришь на него в разгар матча, невозможно ничего понять. Броня! Это не говорит о том, что он лишен эмоций. Просто умело их скрывает. Плюс никаких диктаторских замашек. Всегда корректен по отношению к своим игрокам, никого не обижает. Некоторым коллегам стоит у него поучиться...

Ну а самое главное, Семак как тренер прогрессирует. Несмотря на собранные трофеи, не боится менять игру. Да, на первых порах что-то не получалось с точки зрения тактики. Зато сейчас «Зенит» играет совсем в другой футбол! Скорость, прессинг — все на уровне!

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