Важные мысли в эфире YouTube -канала «СЭ».

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая стал гостем нового эфира нашего футбольного YouTube-канала «Вышли!».

«СЭ» собрал главные цитаты.

О возможном расширении РПЛ

— В наше время идеи хуже, чем расширение [РПЛ], сложно себе представить. Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам нужно сокращение лиги! В России максимум может быть 10 команд. На большее количество у нас просто не хватит футболистов.

У меня сложные отношения через прессу с Заремой, но она правильно сказала, что не надо плодить нищету в этой ситуации. Нужно собраться. Если нас отстранят от турниров УЕФА, нужно плодотворно использовать эту ситуацию. Развить ничего не получится, но нужно хотя бы не упасть на дно. Здесь надо оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург»? Он даже местным не особо нужен.

Если будет 18 команд, 7 матчей в туре будет невозможно смотреть даже болельщикам этих клубов. 10 команд — это еще нормально. У нас нет такого количества качественных игроков. 16 команд — это тоже много. Пусть будет несколько кругов, как в Шотландии. Мы же надеемся, что это не на всю жизнь, а на время.

РПЛ.

О будущем легионеров в российском футболе

— Пока не стабилизируется ситуация с конвертацией валюты, сложно делать выводы о желании легионеров играть [в России]. Невозможно представить, что они готовы здесь играть за рубли. У нас в лиге каждый раз пытаются выдумать никому не нужные события. На 16 клубов не хватает российских футболистов. Мы сейчас повезем белорусов, армян, казахов. А поедут ли они сюда? У них есть еврокубки, которых у нас нет. В Казахстане зарплата, например, 15 тысяч долларов. По современному курсу — это нормальная зарплата в клубе из топ-5 РПЛ. Поэтому не факт, что к нам поедут.

Нужно срочно собирать клубы, объяснять ситуацию. Убирать полностью весь лимит. Подготовимся к будущему! Я плохо представляю, как клубы собираются набирать такое количество россиян. Сначала надо сделать это, а потом смотреть по ситуации. Все шаг за шагом. Я бы провел короткий чемпионат лето — зима в один круг. А после возобновления сократил бы количество клубов до 10.

Какая мотивация у легионеров здесь играть? Деньги. Это разве плохая мотивация? Языджи переехал из чемпионата Франции — команды, которая играла в Лиге чемпионов. Он зачем изначально приезжал?

Зная нашу российскую находчивость, я все равно верю, что мы в этой ситуации что-нибудь придумаем.

Юсуф Языджи. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О потолке зарплат

— Не верю в потолок зарплат. Все равно будут богатые команды. И команды найдут способы для обхода потолка.

Могут ли российские футболисты уехать играть в Азию?

— При желании тот же Бакаев и сейчас мог бы спокойно найти команду в Эмиратах или в Китае. Если есть вопрос в деньгах, опять же. Но эпицентр футбола остается в Европе. Азия и Ближний Восток пока не готовы к такому.

Об отъезде всех легионеров «Краснодара»

— Галицкий просто умный дядя. Он понимал, что у него очень сложные легионеры для того, чтобы сохранить их здесь. До конца года найти деньги можно было бы. Возможно, он решил все сделать так. Будет печально, если «Краснодар» закроется из-за этой истории. Хотя вчерашний матч показал, что там есть силы.

Футболисты «Краснодара». Александр Федоров, Фото «СЭ»

О будущем российских игроков в Европе

— Русских не будут ждать в Европе, потому что они русские. Для европейских клубов это будет негативная история в плане репутации. В ближайшее время российских игроков ждать не будут.

Что касается Миранчука, то в Италии с отношением к русским все нормально. Внутри этой страны он может найти себе команду. В отличие от Чехии, Швейцарии и других стран.

О ситуации Абрамовича

— Происходящее в «Челси» с Абрамовичем — это безобразие. Общество находит жертву и пытается его забить. Это становится модно, к сожалению. Абрамович много лет держит «Челси» — что сейчас изменилось? Зачем так поступать? В Англии появилась жертва, поэтому все накидываются на Абрамовича.

Абрамович в России? У меня инсайдов нет. Наверное, самое логичное решение будет, если он возьмет ЦСКА. Он всегда симпатизировал этому клубу. У него хорошие отношения с Гинером.

Ваноли, Гисдоле и Шварце

— Думаю, Ваноли даже в рублях будет готов получать зарплату! Гисдолю оставалось два месяца работать, он нашел правильное время, чтобы уехать. Сейчас будет рассказывать, что уехал по политическим причинам, поднимет репутацию. Шварц не уехал, потому что «Динамо» идет высоко. Он оказался порядочным парнем. Думаю, на него тоже идет большое давление из Германии, но он находит слова, чтобы хотя бы до конца сезона доработать.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ходят ли футболисты в ночные клубы?

— В Москве пока ничего не поменялось. Рестораны работают, ночные клубы работают. В ночных клубах еще остались игроки из РПЛ. После побед московских команд можно увидеть тотал больше 7,5 игроков в клубе!

— Сборная нужна, чтобы хотя бы стимулировать игроков. Даже для товарищеских матчей. Может быть, с молодежкой играть или против клубов. Пусть это будет шоу-матч, но нужно выделять 20 игроков в сборную.

Промесе и Николсоне

— Промес точно остается в «Спартаке». Я думаю, он уже просит российский паспорт.

Шамара не получится продать дороже той суммы, за которую он приехал. Это его пик. Но он сильнее Соболева. Николсон более разносторонний.

Шамар Николсон и Квинси Промес празднуют гол. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пытаются ли иностранные клубы переманить легионеров из РПЛ?

— На Айртона точно есть спрос от «Фенербахче», я это знаю. Они до сих пор пытаются его получить. «Севилья» сходит с ума по Барриосу. Агенты будут пытаться увозить игроков летом. Сейчас же есть обязательства. Платить легионерам «Зенита» становится очень сложно. Бюджет просто удваивается на эту статью расходов. Нужно ли это без еврокубков? Не совсем понятно.

О недовольстве «Спартака» судейством в матче с «Краснодаром»

— Проигравшая команда использует любой повод, чтобы отвлечь внимание. Какой ВАР? У «Краснодара» уехали все легионеры! Любое поражение «Спартака» всегда пытаются объяснить чем-то сторонним.