Динамо уже в Европе!

Пока речь о новой линии одежды, которую создал специально для клуба культовый британский дизайнер Найджел Кейборн.

То, что «Динамо» за последние пару лет совершило гигантский скачок с футбольных задворок на первый план спортивно-развлекательной афиши как минимум Москвы — факт. Клуб привлекает сейчас внимание не только качественной игрой, но и совершенно новым для себя и во многом уникальным для нашего футбола маркетингом. Недавно вот динамовцы и на рынок европейской моды вышли.

Британский дизайнер Найджел Кейборн (в центре).

Еще в сентябре было объявлено, что известнейший английский создатель уличной моды Найджел Кейборн совместно с брендом ОЛОВО разработает специальную коллекцию к 100-летию «Динамо». Дизайнер приезжал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей линии, а также ближе познакомиться с историей бело-голубых и особенно с фигурой Льва Яшина, образ которого и лег в итоге в основу коллекции.

Коллекция к 100-летию «Динамо».

Коллекция к 100-летию «Динамо».

Ее первые образцы увидели свет на днях на выставке мужской моды Pitti Uomo. Она считается самой известной из всех международных, посвященных мужской одежде, обуви и аксессуарам, и проходит два раза в год во флорентийской крепости Фортецца-да-Бассо, собирая более 1000 брендов со всего мира.

Британский дизайнер Найджел Кейборн.

В этом году на стенде ОЛОВО было представлено несколько вещей из будущей коллекции, пилотный релиз которой намечен на октябрь. В феврале же 2023 года вещи из расширенного каталога начнут продаваться не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Это более 20 моделей одежды для мужчин и женщин, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и зимние парки.

— Сегодня «Динамо» ставит перед собой не только чисто спортивные цели — выйти на ведущие роли в российском футболе, постоянно выступать в еврокубках, но и серьезные имиджевые задачи по продвижению собственного бренда и привлечению внимания новой аудитории, особенно молодежной, — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Мы хотим стать не просто популярным, а привлекательным, стильным и современным сообществом, которое будет интегрировано со всеми популярными и модными трендами спорта, культуры, инноваций, столичной жизни и глобального социума.

С этим мы хотим вступить в год 100-летнего юбилея «Динамо». И создание совместной коллекции с таким культовым дизайнером, как Найджел Кейборн, для нас очень важное и во многом уникальное направление работы. Хотя бы потому, что в российском футболе примеров такой коллаборации еще не было. Мы очень рады нашему сотрудничеству, так как получаем совершенно новый продукт, который может популяризировать и продвигать ценности нашего клуба не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Что уже и происходит. В частности, в рамках выставки мужской моды во Флоренции.