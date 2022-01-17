Динамо уже в Европе!
То, что «Динамо» за последние пару лет совершило гигантский скачок с футбольных задворок на первый план спортивно-развлекательной афиши как минимум Москвы — факт. Клуб привлекает сейчас внимание не только качественной игрой, но и совершенно новым для себя и во многом уникальным для нашего футбола маркетингом. Недавно вот динамовцы и на рынок европейской моды вышли.
Еще в сентябре было объявлено, что известнейший английский создатель уличной моды Найджел Кейборн совместно с брендом ОЛОВО разработает специальную коллекцию к 100-летию «Динамо». Дизайнер приезжал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей линии, а также ближе познакомиться с историей бело-голубых и особенно с фигурой Льва Яшина, образ которого и лег в итоге в основу коллекции.
Ее первые образцы увидели свет на днях на выставке мужской моды Pitti Uomo. Она считается самой известной из всех международных, посвященных мужской одежде, обуви и аксессуарам, и проходит два раза в год во флорентийской крепости Фортецца-да-Бассо, собирая более 1000 брендов со всего мира.
В этом году на стенде ОЛОВО было представлено несколько вещей из будущей коллекции, пилотный релиз которой намечен на октябрь. В феврале же 2023 года вещи из расширенного каталога начнут продаваться не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Это более 20 моделей одежды для мужчин и женщин, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и зимние парки.
— Сегодня «Динамо» ставит перед собой не только чисто спортивные цели — выйти на ведущие роли в российском футболе, постоянно выступать в еврокубках, но и серьезные имиджевые задачи по продвижению собственного бренда и привлечению внимания новой аудитории, особенно молодежной, — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Мы хотим стать не просто популярным, а привлекательным, стильным и современным сообществом, которое будет интегрировано со всеми популярными и модными трендами спорта, культуры, инноваций, столичной жизни и глобального социума.
С этим мы хотим вступить в год 100-летнего юбилея «Динамо». И создание совместной коллекции с таким культовым дизайнером, как Найджел Кейборн, для нас очень важное и во многом уникальное направление работы. Хотя бы потому, что в российском футболе примеров такой коллаборации еще не было. Мы очень рады нашему сотрудничеству, так как получаем совершенно новый продукт, который может популяризировать и продвигать ценности нашего клуба не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Что уже и происходит. В частности, в рамках выставки мужской моды во Флоренции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7