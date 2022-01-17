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Сегодня, 10:00

Динамо уже в Европе!

Анатолий Курагин
Коллекция к 100-летию «Динамо».
Британский дизайнер Найджел Кейборн (в центре).
Британский дизайнер Найджел Кейборн.
Коллекция к 100-летию «Динамо».
Коллекция к 100-летию «Динамо».
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Пока речь о новой линии одежды, которую создал специально для клуба культовый британский дизайнер Найджел Кейборн.

То, что «Динамо» за последние пару лет совершило гигантский скачок с футбольных задворок на первый план спортивно-развлекательной афиши как минимум Москвы — факт. Клуб привлекает сейчас внимание не только качественной игрой, но и совершенно новым для себя и во многом уникальным для нашего футбола маркетингом. Недавно вот динамовцы и на рынок европейской моды вышли.

Британский дизайнер Найджел Кейборн (в центре).
Британский дизайнер Найджел Кейборн (в центре).

Еще в сентябре было объявлено, что известнейший английский создатель уличной моды Найджел Кейборн совместно с брендом ОЛОВО разработает специальную коллекцию к 100-летию «Динамо». Дизайнер приезжал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей линии, а также ближе познакомиться с историей бело-голубых и особенно с фигурой Льва Яшина, образ которого и лег в итоге в основу коллекции.

Коллекция к 100-летию «Динамо».
Коллекция к 100-летию «Динамо».
Коллекция к 100-летию «Динамо».
Коллекция к 100-летию «Динамо».

Ее первые образцы увидели свет на днях на выставке мужской моды Pitti Uomo. Она считается самой известной из всех международных, посвященных мужской одежде, обуви и аксессуарам, и проходит два раза в год во флорентийской крепости Фортецца-да-Бассо, собирая более 1000 брендов со всего мира.

Британский дизайнер Найджел Кейборн.
Британский дизайнер Найджел Кейборн.

В этом году на стенде ОЛОВО было представлено несколько вещей из будущей коллекции, пилотный релиз которой намечен на октябрь. В феврале же 2023 года вещи из расширенного каталога начнут продаваться не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Это более 20 моделей одежды для мужчин и женщин, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и зимние парки.

— Сегодня «Динамо» ставит перед собой не только чисто спортивные цели — выйти на ведущие роли в российском футболе, постоянно выступать в еврокубках, но и серьезные имиджевые задачи по продвижению собственного бренда и привлечению внимания новой аудитории, особенно молодежной, — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Мы хотим стать не просто популярным, а привлекательным, стильным и современным сообществом, которое будет интегрировано со всеми популярными и модными трендами спорта, культуры, инноваций, столичной жизни и глобального социума.

С этим мы хотим вступить в год 100-летнего юбилея «Динамо». И создание совместной коллекции с таким культовым дизайнером, как Найджел Кейборн, для нас очень важное и во многом уникальное направление работы. Хотя бы потому, что в российском футболе примеров такой коллаборации еще не было. Мы очень рады нашему сотрудничеству, так как получаем совершенно новый продукт, который может популяризировать и продвигать ценности нашего клуба не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Что уже и происходит. В частности, в рамках выставки мужской моды во Флоренции.

ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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