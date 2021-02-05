«За сезон матчи РПЛ посещает миллион человек. Зачем вводить Fan ID ради 400 хулиганов?!» Мнение Шпрыгина

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин — о введении Fan ID

— Мое отношение к Fan ID? По большому счету, от него мало что зависит. Решение принималось и лоббировалось на государственном уровне. Как простое физическое лицо я не могу этому воспрепятствовать. И зачем мне тратить время, силы и нервы на то, что невозможно изменить? — заявил Шпрыгин. — Рано или поздно Fan ID введут на матчах чемпионата России. Как говорится, вопрос будет «дожат». Есть ли в этом какие-то положительные моменты? Как я понял, теперь блокировка Fan ID и запрет на посещение спортивных мероприятий будут возможны только в случае судебного решения в отношении определенного гражданина. Просто во время чемпионата мира, если помните, болельщику могли отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин. Многих представителей фанатского сообщества тогда забанили...

Теперь в данном вопросе больше порядка. Сейчас на сайте МВД можно найти список лиц, которым по решению судов запрещено ходить на стадион.

Мой основной аргумент против введения Fan ID на играх РПЛ заключается в следующем: скажите, пожалуйста, в чем он добавит зрителям удобства? Разные скидки, маркетинговые программы? Да они и так действуют в клубах. В принципе, чтобы их получить, тебе точно не нужен Fan ID. Есть куча приложений, которые можно скачать на телефон.

Не приведет ли Fan ID к оттоку болельщиков? Да, те, кто ходит на матчи регулярно, наверное, эту процедуру пройдут. А как быть остальным? Тем, кто посещает стадион событийно, от раза к разу? Зачем им заморачиваться? Проще пойти в кино или на концерт, купив билет в кассе. Зачем проходить сложную процедуру на сайте (я, помню, измучился, так как моя фотография не проходила), а потом еще куда-то ехать для получения Fan ID? Люди выберут другие способы развлечения.

Господин Иванов предлагает, чтобы внутри Fan ID была информация, сколько матчей посетил человек в этом году, был ли на выезде с любимой командой (а это внутренний туризм)? И чтобы эти данные помогали болельщику попасть на игры сборной или игры с высоким зрительским интересом? Дмитрий Александрович — первый из экспертов, кто это озвучил. Надо понимать, что у него очень хорошие отношения с болельщицким сообществом, он с нами на этот счет консультировался. К сожалению, Иванов — колумнист в СМИ, но не участник рабочих групп и совещаний комитетов при правительстве, где эти вопросы обсуждаются. Важно, чтобы там его услышали.

А так — я своего мнения не поменял. И не только я, но и большинство представителей фан-движения. Все сошлись во мнении, что Fan ID — затея абсолютно ненужная. На чемпионате мира это была вынужденная мера, которая, прежде всего, давала привилегии туристам, иностранцам, приехавшим в Россию. Заменял им в какой-то степени визу.

Основная задача Fan ID с точки зрения безопасности — отсечь хулиганов, нарушителей правопорядка, которым суд запретил посещение матчей. Так? Но разве нельзя обойтись без Fan ID? Ведь на стадионах работает система распознавания лиц, которая определит того или иного хулигана при проходе на матч.

У нас в среднем за сезон игры чемпионата России посещает миллион человек. Зачем ради того, чтобы отсечь 400 нарушителей правопорядка, вводить Fan ID, заставлять остальных людей проходить какую-то процедуру? Я не понимаю! Не услышал ни одного здравого аргумента.

К сожалению, в настоящий момент болельщицкое движение разрознено. Нет единого мнения, позиции, рупора. Поэтому нас особо никто и не спросит по поводу Fan ID.