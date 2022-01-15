Помните первый гол Смолова за «Динамо»? Чудовищная ошибка Лобоса, травма, шедевр Кокорина

В среду нападающий Федор Смолов официально вернулся в «Динамо». «СЭ» рассказывает, как начиналась его карьера в составе бело-голубых.

«Учись у Хохлова — вот так должен играть нападающий!»

После волевой победы «Динамо» над «Химками» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России-2007 корреспондент «СЭ» обозначил главную проблему в игре команды Андрея Кобелева.

«Главная беда динамовцев — атака. Большинство болельщиков бело-голубых звучно чертыхались, глядя на потуги одинокого Сисеру проигрывавшего одно единоборство за другим. Во втором тайме португалец чуть оживился, но вряд ли наиграл на свою не маленькую зарплату. Самое страшное, что у «Динамо» сейчас полная зависимость от Сисеру. Как бы ни играл темнокожий форвард, альтернативы ему нет. Вариант с Данни на острие атаки, опробованный Кобелевым в Санкт-Петербурге, явно не прошел. И в дубле сейчас нет ни одного нападающего, способного достойно сыграть хотя бы тайм за основу. В запасе числился лишь 17-летний Смолов — совсем «сырой» игрок для взрослой команды».

«Сырой» форвард дебютировал за основу бело-голубых в следующем туре, выйдя на замену на одну минуту в гостевом матче с «Лучом» (1:0).

В поединке с нальчикским «Спартаком» (2:0) в центре нападения москвичей действовал Хохлов, который открыл счет уже на третьей минуте (Сисеру пропускал встречу из-за проблем с задней поверхностью бедра). Смолов же появился на поле перед перерывом, заменив травмированного Точилина. Особо ничем Федор не запомнился, получив от «СЭ» скромные 5,5 балла за игру.

— Смолов, скажем, еще совсем молодой, но сразу видно, что он по призванию нападающий, есть соответствующие навыки, — заметил после финального свистка герой матча Хохлов.

Как стало известно тогда корреспонденту «СЭ», в ходе первого тайма Андрей Кобелев обратился к 17-летнему Смолову: «Смотри, как Хохлов открывается в свободные зоны, как укрывает мяч, как уводит за собой защитников. Учись, вот так и должен играть нападающий!»

Против «Томи» (0:1) Смолов появился на поле сразу после перерыва. В свой актив молодой игрок занес лишь один заработанный штрафной (оценка «СЭ» — 5,0).

Больше в том сезоне в премьер-лиге Федор не сыграл ни одной минуты. Следующего шанса проявить себя пришлось ждать почти 9 месяцев.

Федор Смолов атакует ворота Сергея Рыжикова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если бы не Жевнов...

В новый чемпионат России «Динамо» вошло с новой парой форвардов — Александр Кержаков (был приобретен у «Севильи» за 8 миллионов евро) и болгарин Цветан Генков (куплен у софийского «Локомотива» за 2,5 миллиона).

Смолову по идее отводилась роль резервиста. Однако на старте сезона Кобелев в двух матчах кряду предпочел молодого россиянина болгарину. В дерби с «Москвой» (1:1) Федор отыграл 76 минут и мог забить свой первый гол в премьер-лиге. На 12-й минуте форвард под углом ворвался в штрафную один на один с вратарем. Пробил с семи метров «по науке» в дальний угол, но Жевнов невероятным образом успел сложиться и намертво остановить мяч правой рукой.

«18-летний нападающий бело-голубых не разочаровал, хотя иногда бросалось в глаза, что ему не хватает смелости, — писал корреспондент «СЭ». — В одном из эпизодов, скажем, Смолов словно испугался собственной прыти и притормозил: более опытные защитники «Москвы» тут же пресекли возможный выход тинейджера один на один с Жевновым».

Федор мог отличиться и в поединке с «Рубином» (0:2). В первом тайме Колодин мощно пробил метров с 35. Рыжиков не сумел удержать мяч в руках. На добивание устремился Смолов, но от него мяч отскочил за лицевую линию. В перерыве его заменил Генков.

— В 18 лет Смолову еще тяжело, и мы не ставим целью загнать его физически и психологически, — заметил после игры Кобелев.

Смолова «берегли» шесть туров кряду — он наблюдал за играми бело-голубых со скамейки запасных. Новый шанс он получил лишь в конце июля, отыграв второй тайм матча с «Лучом» (0:1). И опять не распорядился своим моментом. Убежав было от сильно уставшего Новаковича, он почему-то замешкался и не пробил по воротам приморцев. Потом самый юный участник матча решил подработать мяч, а добился лишь того, что по цели ему дозволили бить пусть из штрафной, но при изрядном противодействии — мяч полетел мимо ворот...

В итоге — опять запас длиной в семь туров.

Федор Смолов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Подарок от Лобоса

Перед гостевым матчем с «Крыльями Советов» бело-голубые из-за травм лишились Хохлова, Кержакова и Генкова. Таким образом в распоряжении Кобелева остался только один форвард — Смолов. Именно его и бросил в бой тренерский штаб с первых минут поединка в Самаре. И Федор не подвел, забив второй гол своей команды (3:3).

Мяч, правда, получился весьма анекдотичным. На 42-й минуте голкипер «Крыльев» Лобос, получив пас от своего защитника, попытался вернуть его назад, но фактически сделал шикарный подарок Смолову. Форвард не растерялся, хладнокровно обвел чилийца и поразил пустые ворота.

«Наверное, 18-летний форвард и представить себе не мог, что голы в премьер-лиге иногда даются настолько легко...» — сыронизировал корреспондент «СЭ».

Отпраздновал это событие тинейджер оригинально — показал язык то ли соперникам, то ли болельщикам.

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— Вовсе нет, — не согласился с такой интерпретацией Смолов в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Это я показывал язык Кокорину и Гранату, которые сидели на скамейке запасных. Положительных эмоций было много, ведь дебютного гола в чемпионате ждал больше, чем любого другого. Уже получил множество поздравлений.

— Гол получился курьезным. Могли бы его описать?

— Пошел прессинговать защитников и вратаря, последний отдал мне пас в ноги. Честно говоря, вовсе не рассчитывал на такой подарок. Даже не понял, как это у Лобоса получилось.

— О чем подумали первым делом, когда забили мяч?

— Поблагодарил Бога.

Шедевр Кокорина

Кокорин в долгу не остался и в следующем туре в матче с «Сатурном» забил дебютный гол в премьер-лиге в своей первой игре за основу бело-голубых! На 72-й минуте «игрок школьного возраста», как его окрестили журналисты, (17 лет 199 дней), получив великолепный пас на ход от Семшова, ворвался в штрафную и расстрелял ворота.

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— Особенного нервного напряжения не испытал: размялся и спокойно вошел в игру, — признался после матча Кокорина. — В нескольких моментах ошибок не допустил, что добавило уверенности в своих силах.

— Попали именно туда, куда целились?

— Поначалу хотел ударить в левый угол, показалось, что он открыт, но потом заметил: Кински эту брешь прикрыл. Тогда и решил не мудрить, не выискивать свободного пространства, а просто посильнее направить мяч в створ. Пока чувства непонятные: не осознал до конца, что произошло. Но счастлив, конечно.

— Почему вы покинули «Локомотив»?

— С руководителями прежнего клуба возникли проблемы: родители не договорились относительно контракта. В «Динамо» же сразу почувствовал серьезное отношение к себе. Взяли в молодежную команду, а последние две недели из-за травм других форвардов тренировался с основным составом. Перед дебютом думал, признаюсь, что в премьер-лиге придется сложнее. В концовке устал, правда, однако соперники позволяли довольно многое. Возможно, из-за того, что в «Сатурне» никто меня не знал?

Смолов же, увы, матч с «инопланетянами» не доиграл. Еще в первом тайме он вынужден был покинуть поле, получив травму в единоборстве с Карякой и Игониным. Кобелев заменил его на Димидко, но хавбек смог отыграть только до перерыва — и вот тогда свой шанс получил Кокорин.

Рентген выявил у Смолова перелом пятой плюсневой кости. Сезон для него закончился досрочно. Таким образом он как бы передал эстафетную палочку Кокорину, который через два тура принес бело-голубым победу в дерби с «Локо» (1:0).

Причем сделал это в великолепном стиле. Все началось с того, что Фернандес у своей штрафной удачно сыграл на опережение в борьбе с Билялетдиновым и по центру подключился к атаке. Далее последовали своевременный пас Семшову и ювелирный заброс хавбека в штрафную на выход Кокорину. А юниор сотворил и вовсе шедевр. Сначала он изящно перебросил мяч через вышедшего далеко из ворот Чеха, а вторым касанием по красивой дуге отправил мяч в ворота над головами бессильных что-либо сделать защитников.

Так начинался путь Смолова и Кокорина в «Динамо». Федор теперь имеет все шансы подправить свою статистику в составе бело-голубых (на сегодняшний день на его счету 4 гола в 77 матчах). А вот будущее Александра, у которого действует контракт с «Фиорентиной», увы, пока в тумане.