«Спартак» продаст Айртона за 10 миллионов долларов? Это большая удача для красно-белых

Айртон улетел на медосмотр в Бразилию.

Первым легионером, который в сложившейся ситуации покинет «Спартак», похоже, станет Айртон. Однако эту потерю нельзя назвать фатальной для красно-белых.

Все три с лишним года в «Спартаке» Айртон был безальтернативной фигурой на левом фланге. Бразилец пришел, когда уже было очевидно, что уходит Дмитрий Комбаров, игравший на этой позиции 10 лет. Айртон — это скорость и дриблинг, его подключения в атаку всегда были эффектными.

Но насколько он быстр, настолько же и по-футбольному бестолков. Часто Айртон просто упирался в лицевую линию и не находил никакого продолжения атаки. А еще хуже — смещался в центр и наносил уж совсем комичные удары с нерабочей правой. За время в «Спартаке» Айртон не стал кумиром трибун. Например, того же Жиго, который уйдет через пару месяцев, спартаковские болельщики будут вспоминать часто и с особенной теплотой. Айртона — вряд ли.

Уход бразильца не должен стать большой игровой проблемой для сегодняшнего «Спартака». Он хороший игрок для РПЛ, но его точно не назовешь незаменимым. Слева может сыграть Виктор Мозес, который как раз заменил Айртона в Нижнем после резонансного столкновения бразильца с суровым Кириллом Гоцуком. И хуже не стало — нигериец еще и пенальти там заработал. Правда, большой вопрос, как долго сам Мозес пробудет в России.

Именно на левый фланг обороны брали 21-летнего Леона Классена, он и должен стать преемником Айртона. Новичок получил травму в своем первом же матче на сборах, и толком его никто не видел. Но в конце концов это же часть стратегии, которую в «Спартаке» начали реализовывать в этом году — развивать молодых игроков и на них строить новую команду. Есть еще Артем Воропаев, рекордсмен по матчам за «Спартак-2». Он ездил на сбор с основой при Витории, но затем спустился обратно во вторую команду. Не самый искусный игрок, но при этом проверенный и закаленный ФНЛ боец.

На продаже Айртона во «Фламенго» «Спартак» может заработать до 10 миллионов долларов. Тут и думать нечего, это большая удача в нынешних реалиях. Никто не знает, что будет через пару месяцев. Может, вообще в отношении России окажется дозволено футбольное мародерство, и легионеры смогут уходить бесплатно. Сейчас лучше продавать всех, на кого есть спрос. Это прекрасно понимают и в «Спартаке»: «Текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу».

Продажа Айртона — это win-win для обеих сторон: «Спартак» хорошо заработает и разгрузит зарплатную ведомость (не сильно пострадав с чисто футбольной точки зрения), а Айртон вернется на родину, сможет быть рядом с семьей и продолжит зарабатывать пусть и меньше, но все равно очень хорошие деньги.