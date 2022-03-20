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Судейство

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Почему не удален Гоцук, сломавший спартаковца Айртона? «СЭ» выяснил причину

Эксперт «СЭ» выяснил возможную причину, почему Сергей Иванов не удалил Гоцука после фола на Айртоне
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Айртона уносят с поля на носилках.
Фото ФК «Спартак»

Эксперт «СЭ» после общения с российскими судьями выяснил возможную причину, почему Сергей Иванов не наказал Кирилла Гоцука в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1). Напомним, что в том единоборстве Айртон получил травму и не смог продолжить игру.

В декабре прошлого года, реагируя на обращение «Спартака» после его встречи с «Ахматом», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что судья Виталий Мешков «правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры».

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол. «Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

Решение ЭСК мотивировалось тем, что «данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Согласитесь, это очень похоже на то, что сделал и Гоцук. Но почему тогда он не был удален?

Дело в том, что уже бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра в последний день февральского сбора в Турции дал соответствующее пояснение нашим рефери: это не то, что не красная карточка, а вообще не фол. Если нога двигалась естественным образом.

То есть перед увольнением португалец успел подложить свинью. Он не раз менял свои указания на брифингах в других моментах. Мог так поступить снова, останься он работать. Но все же не прислушаться к его мнению нельзя.

Сергей Иванов. «Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

Линия УЕФА при ударах в ногу «через мяч» сегодня примерно такова: смотреть на интенсивность, чрезмерность силы, агрессию, угрозу здоровью. В целом предлагается относиться не так строго, как раньше. Но эта линия появилась не в феврале, а сравнительно давно. Так предлагалось поступать и в начале сезона.

Арбитров снова оказались крайними. Кого им слушать теперь? Как судить? Как квалифицировать удар «через мяч»? В такой ситуации, возможно, придется проводить специальный брифинг рефери и опять договариваться, как судить в оставшейся части сезона.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Нижний Новгород 1
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24%

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19%

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ЦСКА 6
Рубин 1
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21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
28
10
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