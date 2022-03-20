Почему не удален Гоцук, сломавший спартаковца Айртона? «СЭ» выяснил причину

Эксперт «СЭ» после общения с российскими судьями выяснил возможную причину, почему Сергей Иванов не наказал Кирилла Гоцука в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1). Напомним, что в том единоборстве Айртон получил травму и не смог продолжить игру.

В декабре прошлого года, реагируя на обращение «Спартака» после его встречи с «Ахматом», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что судья Виталий Мешков «правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение правил игры».

Решение ЭСК мотивировалось тем, что «данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Согласитесь, это очень похоже на то, что сделал и Гоцук. Но почему тогда он не был удален?

Дело в том, что уже бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра в последний день февральского сбора в Турции дал соответствующее пояснение нашим рефери: это не то, что не красная карточка, а вообще не фол. Если нога двигалась естественным образом.

То есть перед увольнением португалец успел подложить свинью. Он не раз менял свои указания на брифингах в других моментах. Мог так поступить снова, останься он работать. Но все же не прислушаться к его мнению нельзя.

Линия УЕФА при ударах в ногу «через мяч» сегодня примерно такова: смотреть на интенсивность, чрезмерность силы, агрессию, угрозу здоровью. В целом предлагается относиться не так строго, как раньше. Но эта линия появилась не в феврале, а сравнительно давно. Так предлагалось поступать и в начале сезона.

Арбитров снова оказались крайними. Кого им слушать теперь? Как судить? Как квалифицировать удар «через мяч»? В такой ситуации, возможно, придется проводить специальный брифинг рефери и опять договариваться, как судить в оставшейся части сезона.