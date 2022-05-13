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«Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА возьмет три очка в Краснодаре. Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Виталий Дьяков и Сергей Гимаев-младший сделали прогнозы на матчи 29-го тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Максименко, Георгий Джикия и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и хоккейный комментатор Сергей Гимаев-младший.

«Сочи» — «Нижний Новгород»

Виталий Дьяков — 2:0. «Сочи» — фаворит, борется за медали. Думаю, будет уверенная победа.

Сергей Гимаев — 2:0. «Сочи» ведет борьбу за вторую строчку, в прошлом туре обыграл ЦСКА. «Нижний Новгород» не так мотивирован, да и в последних матчах смотрится неуверенно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

«Уфа» — «Арсенал»

Виталий Дьяков — 0:1. Никогда не знаешь, чего ждать от этих команд. «Арсенал» выиграет с минимальным счетом.

Сергей Гимаев — 1:0. Матч аутсайдеров. Думаю, «Уфа» дома будет сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Арсенал Т

«Локомотив» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:0. «Динамо» после Кубка может быть уставшим. Поставлю на «Локомотив».

Сергей Гимаев — 0:1. «Динамо» проиграло три последние встречи, но уверенно вышло в финал Кубка России. Бело-голубым нужна эта победа, чтобы занять второе место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

«Ростов» — «Химки»

Виталий Дьяков — 2:1. Думаю, «Ростов» выиграет. Команда решила все свои задачи, у «Химок» выше мотивация, но дома ростовчане справятся с командой Сергея Юрана.

Сергей Гимаев — 1:1. «Химки» дают бой всем в последних матчах. «Ростов» тоже неплох, но «Химки» только вышли из зоны стыков, команда захочет укрепить свои позиции и не проиграет в гостях.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 2:1. «Ахмат» неплохо играет дома. Последнюю домашнюю встречу в чемпионате он закончит победой.

Сергей Гимаев — 1:2. «Ахмат» добавил в последних матчах, но «Крылья» разгромили «Динамо» 5:2. Играют в Грозном, простого матча для самарцев не получится, но все равно они выиграют.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

«Урал» — «Рубин»

Виталий Дьяков — 2:1. «Урал» выиграет. «Рубин» в непонятном состоянии, нет ни игры, ни результата. А «Уралу» нужно побеждать и обгонять казанцев.

Сергей Гимаев — 1:1. Думаю, будет ничья. Надеюсь, что с забитыми мячами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

«Спартак» — «Зенит»

Виталий Дьяков — 1:3. Ни одной из команд ничего не нужно с турнирной точки зрения, но матч все равно принципиальный. Поставлю на победу «Зенита».

Сергей Гимаев — 0:2. У «Зенита» нет конкурентов по составу и игре. В таком принципиальном матче он захочет показать свой потенциал и выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

«Краснодар» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 1:2. Команды ведут борьбу за медали, но они нестабильны, часто оступаются. Думаю, ЦСКА все же выиграет.

Сергей Гимаев — 0:1. ЦСКА надо реабилитироваться за неудачную игру с «Сочи». Даже Марио Фернандес извинялся перед болельщиками за слабый матч. «Краснодар» добавил в последнее время, но армейцы одержат минимальную победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА
Виталий Дьяков
Сергей Гимаев-младший
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ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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