«Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА возьмет три очка в Краснодаре. Прогнозы на 29-й тур РПЛ
Виталий Дьяков — 2:0. «Сочи» — фаворит, борется за медали. Думаю, будет уверенная победа.
Сергей Гимаев — 2:0. «Сочи» ведет борьбу за вторую строчку, в прошлом туре обыграл ЦСКА. «Нижний Новгород» не так мотивирован, да и в последних матчах смотрится неуверенно.
Виталий Дьяков — 0:1. Никогда не знаешь, чего ждать от этих команд. «Арсенал» выиграет с минимальным счетом.
Сергей Гимаев — 1:0. Матч аутсайдеров. Думаю, «Уфа» дома будет сильнее.
Виталий Дьяков — 1:0. «Динамо» после Кубка может быть уставшим. Поставлю на «Локомотив».
Сергей Гимаев — 0:1. «Динамо» проиграло три последние встречи, но уверенно вышло в финал Кубка России. Бело-голубым нужна эта победа, чтобы занять второе место.
Виталий Дьяков — 2:1. Думаю, «Ростов» выиграет. Команда решила все свои задачи, у «Химок» выше мотивация, но дома ростовчане справятся с командой Сергея Юрана.
Сергей Гимаев — 1:1. «Химки» дают бой всем в последних матчах. «Ростов» тоже неплох, но «Химки» только вышли из зоны стыков, команда захочет укрепить свои позиции и не проиграет в гостях.
Виталий Дьяков — 2:1. «Ахмат» неплохо играет дома. Последнюю домашнюю встречу в чемпионате он закончит победой.
Сергей Гимаев — 1:2. «Ахмат» добавил в последних матчах, но «Крылья» разгромили «Динамо» 5:2. Играют в Грозном, простого матча для самарцев не получится, но все равно они выиграют.
Виталий Дьяков — 2:1. «Урал» выиграет. «Рубин» в непонятном состоянии, нет ни игры, ни результата. А «Уралу» нужно побеждать и обгонять казанцев.
Сергей Гимаев — 1:1. Думаю, будет ничья. Надеюсь, что с забитыми мячами.
Виталий Дьяков — 1:3. Ни одной из команд ничего не нужно с турнирной точки зрения, но матч все равно принципиальный. Поставлю на победу «Зенита».
Сергей Гимаев — 0:2. У «Зенита» нет конкурентов по составу и игре. В таком принципиальном матче он захочет показать свой потенциал и выиграет.
Виталий Дьяков — 1:2. Команды ведут борьбу за медали, но они нестабильны, часто оступаются. Думаю, ЦСКА все же выиграет.
Сергей Гимаев — 0:1. ЦСКА надо реабилитироваться за неудачную игру с «Сочи». Даже Марио Фернандес извинялся перед болельщиками за слабый матч. «Краснодар» добавил в последнее время, но армейцы одержат минимальную победу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0