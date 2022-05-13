«Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА возьмет три очка в Краснодаре. Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Виталий Дьяков и Сергей Гимаев-младший сделали прогнозы на матчи 29-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и хоккейный комментатор Сергей Гимаев-младший.

«Сочи» — «Нижний Новгород»

Виталий Дьяков — 2:0. «Сочи» — фаворит, борется за медали. Думаю, будет уверенная победа.

Сергей Гимаев — 2:0. «Сочи» ведет борьбу за вторую строчку, в прошлом туре обыграл ЦСКА. «Нижний Новгород» не так мотивирован, да и в последних матчах смотрится неуверенно.

«Уфа» — «Арсенал»

Виталий Дьяков — 0:1. Никогда не знаешь, чего ждать от этих команд. «Арсенал» выиграет с минимальным счетом.

Сергей Гимаев — 1:0. Матч аутсайдеров. Думаю, «Уфа» дома будет сильнее.

«Локомотив» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:0. «Динамо» после Кубка может быть уставшим. Поставлю на «Локомотив».

Сергей Гимаев — 0:1. «Динамо» проиграло три последние встречи, но уверенно вышло в финал Кубка России. Бело-голубым нужна эта победа, чтобы занять второе место.

«Ростов» — «Химки»

Виталий Дьяков — 2:1. Думаю, «Ростов» выиграет. Команда решила все свои задачи, у «Химок» выше мотивация, но дома ростовчане справятся с командой Сергея Юрана.

Сергей Гимаев — 1:1. «Химки» дают бой всем в последних матчах. «Ростов» тоже неплох, но «Химки» только вышли из зоны стыков, команда захочет укрепить свои позиции и не проиграет в гостях.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 2:1. «Ахмат» неплохо играет дома. Последнюю домашнюю встречу в чемпионате он закончит победой.

Сергей Гимаев — 1:2. «Ахмат» добавил в последних матчах, но «Крылья» разгромили «Динамо» 5:2. Играют в Грозном, простого матча для самарцев не получится, но все равно они выиграют.

«Урал» — «Рубин»

Виталий Дьяков — 2:1. «Урал» выиграет. «Рубин» в непонятном состоянии, нет ни игры, ни результата. А «Уралу» нужно побеждать и обгонять казанцев.

Сергей Гимаев — 1:1. Думаю, будет ничья. Надеюсь, что с забитыми мячами.

«Спартак» — «Зенит»

Виталий Дьяков — 1:3. Ни одной из команд ничего не нужно с турнирной точки зрения, но матч все равно принципиальный. Поставлю на победу «Зенита».

Сергей Гимаев — 0:2. У «Зенита» нет конкурентов по составу и игре. В таком принципиальном матче он захочет показать свой потенциал и выиграет.

«Краснодар» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 1:2. Команды ведут борьбу за медали, но они нестабильны, часто оступаются. Думаю, ЦСКА все же выиграет.

Сергей Гимаев — 0:1. ЦСКА надо реабилитироваться за неудачную игру с «Сочи». Даже Марио Фернандес извинялся перед болельщиками за слабый матч. «Краснодар» добавил в последнее время, но армейцы одержат минимальную победу.