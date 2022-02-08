Арбитров для российского футбола будет готовить Мешков

Как стало известно «СЭ», вместо Юрия Баскакова, отстраненного от руководства программой «Таланты и наставники», за подготовку молодых российских футбольных арбитров будет отвечать рефери ФИФА Виталий Мешков.

У него есть опыт обучения, он не первый год работает с начинающими судьями в Подмосковье. Мешков не только действующий арбитр, но и вице-президент федерации футбола Московской области.

Предположительно, развивать программу ему помогут Евгений Турбин и Николай Богач.