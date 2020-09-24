Судей будет назначать компьютер. РФС и ВШЭ подписали меморандум о сотрудничестве

В четверг в Высшей школе экономики состоялось подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ВШЭ и РФС. Главное направление на данном этапе — разработка школой рекомендательной системы назначения судей на матчи. Она будет учитывать множество факторов — рейтинг судей, их ротацию, географию (судье желательно не судить матчи команды из своего города), историю взаимоотношения клубов, общественное мнение и т.д.

Меморандум подписали ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

— Это значительный шаг в развитии российской науки, она нашла новую площадку для применения своих выросших возможностей, — сказал Кузьминов. — В дальнейшем, уверены, наши исследования помогут анализировать трансферную политику, реализовывать билеты на матчи и так далее. ВШЭ уже разработала программу составления календаря на сезон. Следующий этап — назначение судей. Теперь если будут вопросы, кто и почему судит, РФС сможет отправлять их к нам. На наших глазах происходит революция данных в футболе. Мы серьезно отстали в этом плане от Европы и США, где в каждом клубе целые отделы аналитиков. В России же, если брать все виды спорта, то такие есть только в пяти клубах. ВШЭ давно готовит специалистов в области спорта, будем сотрудничать.

— РФС не скрывает планов стать передовой организацией, занять достойное место среди лучших федераций Европы и мира, — заметил Алаев. — Мы прекрасно провели ЧМ-2018, что признали многие эксперты, доказали, что можем работать на самом высоком уровне. Чтобы стать лучшими, нужны правильные союзники. ВШЭ не нуждается в дополнительных рекомендациях, мы рады, что становимся полноценными партнерами.

У нас много точек соприкосновения. Начали с двух самых дискуссионных проблем. Помните, «в России две беды»? Две беды в футболе — календарь и судейство, с них мы и начали. С помощью ВШЭ о календаре все меньше и меньше разговоров, хотя раньше их было очень много. Эта проблема ушла, она имеет четкую систему управления. Второй дискуссионный вопрос до сих пор на повестке дня — назначение судей. Пока он решается в ручном режиме. Теперь же в ВШЭ разработали систему, которая станет большим подспорьем для судейского комитета, позволит решить ряд проблем. С приходом Ашота Хачатурянца уже проделана большая системная работа по реформе в судействе. Мы уверены в своих силах и понимаем, как решить вопросы. С таким партнером, как ВШЭ, не можем их не решить. Надеюсь, теперь разговоров вокруг назначения судей станет намного меньше. После того, как запустим эту программу, продолжим работу с ВШЭ по другим направлениям — финансирование клубов, билетная программа и так далее.

— Раньше назначением судей занимался департамент судейства. Он и продолжит, но теперь в его руках будет мощный вспомогательный инструмент, — отметил заведующий научно-учебной лабораторией исследований спорта ВШЭ Дмитрий Дагаев. — Способов назначения только главных судей на матч одного тура — более 500 миллионов. А есть еще помощники, резервный арбитр, видеоассистенты. Наша программа будет выдавать решения по назначениям с учетом целого ряда ограничений. Скажем, есть устоявшиеся бригады, выступающие также на европейском уровне, их нежелательно разбивать. Необходима ротация — не должны каждый тур получать назначения одни и те же, молодым тоже нужна практика. Учитываем рейтинг матчей и рейтинг судей, а также логистику: ВАР-центр находится в Москве, а в том же туре судья может работать и в поле, ему надо успеть в другой город. Обязательно принимаем во внимание историю взаимоотношений арбитра с командами, травмы и дисквалификации, а также общественный резонанс, когда вокруг назначения рефери на матчи какой-то команды есть нездоровый ажиотаж. Мы используем алгоритм Гейла-Шепли, который применяют в различных сферах жизни. Например, с его помощью в США распределяют интернов по больницам. Рейтинг судьи — это оценка за знание теории, показатели тестов по физподготовке, знание английского, рейтинг матчей, на которых работал, количество ключевых ошибок. В целом система рекомендательная — окончательное решение за департаментом судейства.

— Из ВШЭ обратились к нам с инициативой, мы решили, что она интересная, — пояснил заместитель директора департамента судейства РФС Павел Каманцев. — Система разработана, теперь самая сложная задача — определить, какой вес должен иметь каждый критерий. Скажем, что основное в рейтинге судьи — оценка инспектора, сложность матча или показатели знания теории и тесты на физподготовку. К счастью, система адаптивная. Не уверены, что сразу она начнет выдавать оптимальные решения, но в любом случае помощь будет большой. Навигаторы тоже поначалу неправильно строили маршруты, люди злились, а теперь не могут представить жизнь без них. Так и у нас — постепенно наберем статистическую базу, расставим веса для каждого параметра, и будем экономить массу времени. У департамента судейства не только РПЛ, но и другие дивизионы, женские чемпионаты. Трудозатраты станут совершенно другими, хотя полностью заменить человека компьютер не сможет. Пока будем внедрять систему постепенно. А когда доработаем интерфейс, то пригласим представителей прессы. Покажем, какие вводятся параметры и какие получаются результаты. Вы сможете высказать соображения, обсудить систему. Постараемся сделать это до конца нынешнего года. (Константин Алексеев)