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«Смысл находиться в «Спартаке», если не борешься за чемпионство?» Откровенный Соболев

Севастиан Терлецкий
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Антон Иванов
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Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Александр Соболев с трофеем за победу в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Интервью форварда красно-белых после победы над «Оренбургом» (4:1).

«Дерзкая реакция на вопрос журналиста в Краснодаре? Я просто не придумал, что ответить!»

— Хорошие ощущения от матча: выиграли 4:1, все классно, — сказал Александр Соболев. — Минус ли то, что меня заменили на 60-й минуте? Почему минус? Всегда хочется играть по максимуму, но это решение тренера. Заменили — значит, заменили.

— В «Краснодаре» ты дерзко ответил журналисту на вопрос про удаление. Почему была такая реакция?

— Это не дерзко. Я просто немножко растерялся и начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и при этом не переборщить. В итоге сказал такую чушь. Я не жалею об этом. Просто не придумал, что ответить!

— С «Оренбургом» «Спартак» начал очень резво.

— Так получилось. Первый домашний матч, хотелось порадовать болельщиков. Потом, правда, после второго гола маленько буксанули, но пенальти не поставили, а после мы забили третий. Думаю, что игра была сделана.

31&nbsp;июля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Красно-белые одержали крупную победу. У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА

— У тебя нет ощущения, что в последнее время атмосфера на стадионе напоминает театр?

— Наверное... Нет активных болельщиков — они задают ритм на стадионе, всех заводят. Сейчас стадион реагирует на какие-то острые моменты... Мы чувствуем поддержку, но когда есть фан-сектор — это совсем другое.

— После матча Леонид Федун заходил в раздевалку. Что он сказал?

— Поздравил с победой и все.

— Нет ли ощущения, что он скоро покинет клуб?

— У меня — нет. В команде это не обсуждают. Единственное, о чем мы говорили — как сегодня обыграть «Оренбург».

— Перед матчем «Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Что нужно сделать нынешнему поколению, чтобы заслужить памятник?

— Честно, не знаю. Пока для меня это что-то очень-очень высокое. Забить сто голов за «Спартак»? Сто много кто забивал, думаю. Надо сделать что-то большое для клуба!

Памятник Игорю Нетто.

«В «Спартаке» все мотивированы. Но у Квинси еще и все получается!»

— Как вам старт чемпионата?

— Был бы доволен стартом, если бы взяли девять очков. У нас семь — есть к чему стремиться. Давайте не будем говорить о каких-то целях, задачах. Мы спокойно двигаемся от игры к игре, набираем очки.

— Что происходит с Квинси? Он гипермотивирован!

— Все мотивированы. Просто у Квинси все получается. И мы этому рады. Он и в том сезоне забивал, в финале [Кубка] тоже. Сейчас забил и отдал. Это его работа!

— Удивительно, учитывая, что легионеры в плане мотивации могли «просесть» из-за отсутствия еврокубков.

— Те, кто мог просесть, уже уехали. А кто хочет играть — остались.

— Лука Каттани тоже уехал. Как вы об этом узнали?

— Пришли на базу — он объявил о своем уходе. Офигел ли? Сейчас уже нет.

— Болельщики «Спартака» верят, что команда поборется за чемпионство.

— Я уже говорил, что «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Футболисты, руководство — все в клубе! Иначе смысл нахождения в «Спартаке»?

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Воронежская сказка, петербургская норма, черкизовские руины. Рабинер — о яркой субботе в РПЛ

— Но есть «Зенит».

— Вчера у них играли восемь иностранцев и три русских. Но они сильнее, спору нет. Говорите, условия неравные? На поле играют 11 футболистов.

— Кто может закрыть Клаудиньо?

— Баринов вчера закрыл, ха-ха! Ладно, это все шутки — у «Локомотива» классная хорошая команда. Кто у нас может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой, почему нет? Мы сыграли 1:1 дома. В Питере всегда сложно — там все получают целую авоську.

— Почему?

— «Зенит» играет дома, при своих болельщиках. Они более раскрепощенные. «Локомотив» вчера держался 45 минут, играли неплохо. Создали полумоменты. Забей «Локомотив», игра бы была другой! Так бывает, что у «Зенита» залетает практически все, а у других команд — ничего.

— Георгий Черданцев недавно сказал, что «Спартак» не станет чемпионом.

— Ну все, значит, будем чемпионами!

Роман Зобнин, Антон Зиньковский и&nbsp;Квинси Промес.

«Побывав на матчах Медиалиги, вы на условную «Уфу» больше не пойдете»

— В четверг ваша с Джикией команда «БейБеги» стартует в Московском кубке селебрити.

— Бомба! Скоро играем первый официальный матч с медиагигантом — 2DROTS. Говорите, они нас разорвут? Посмотрим! У нас боевая команда.

— Как относишься к тому, что происходит на пресс-конференциях в Медиалиге? Там же любой ноунейм подойдет и просто пошлет.

— Ну, пусть посылает. Что я отвечу? Я не могу ничего ответить на грязь. Не думаю, что будут имиджевые потери. Посмотрим, но я считаю, что все будет супер.

Это все интересно! Вы были на матчах Медиалиги? Вот сходите — и после этого вы на условную «Уфу» больше не будете ходить.

— Может ли Дзюба оказаться в «БейБеги»?

— Если он не найдет клуб и попросится в «Бей Беги», то почему нет? Но мы его не потянем в финансовом плане. С Кокориным я разговаривал, но ему это не очень интересно. Он хотел создать команду, но не создал.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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