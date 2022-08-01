«Смысл находиться в «Спартаке», если не борешься за чемпионство?» Откровенный Соболев
«Дерзкая реакция на вопрос журналиста в Краснодаре? Я просто не придумал, что ответить!»
— Хорошие ощущения от матча: выиграли 4:1, все классно, — сказал Александр Соболев. — Минус ли то, что меня заменили на 60-й минуте? Почему минус? Всегда хочется играть по максимуму, но это решение тренера. Заменили — значит, заменили.
— В «Краснодаре» ты дерзко ответил журналисту на вопрос про удаление. Почему была такая реакция?
— Это не дерзко. Я просто немножко растерялся и начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и при этом не переборщить. В итоге сказал такую чушь. Я не жалею об этом. Просто не придумал, что ответить!
— С «Оренбургом» «Спартак» начал очень резво.
— Так получилось. Первый домашний матч, хотелось порадовать болельщиков. Потом, правда, после второго гола маленько буксанули, но пенальти не поставили, а после мы забили третий. Думаю, что игра была сделана.
— У тебя нет ощущения, что в последнее время атмосфера на стадионе напоминает театр?
— Наверное... Нет активных болельщиков — они задают ритм на стадионе, всех заводят. Сейчас стадион реагирует на какие-то острые моменты... Мы чувствуем поддержку, но когда есть фан-сектор — это совсем другое.
— После матча Леонид Федун заходил в раздевалку. Что он сказал?
— Поздравил с победой и все.
— Нет ли ощущения, что он скоро покинет клуб?
— У меня — нет. В команде это не обсуждают. Единственное, о чем мы говорили — как сегодня обыграть «Оренбург».
— Перед матчем «Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Что нужно сделать нынешнему поколению, чтобы заслужить памятник?
— Честно, не знаю. Пока для меня это что-то очень-очень высокое. Забить сто голов за «Спартак»? Сто много кто забивал, думаю. Надо сделать что-то большое для клуба!
«В «Спартаке» все мотивированы. Но у Квинси еще и все получается!»
— Как вам старт чемпионата?
— Был бы доволен стартом, если бы взяли девять очков. У нас семь — есть к чему стремиться. Давайте не будем говорить о каких-то целях, задачах. Мы спокойно двигаемся от игры к игре, набираем очки.
— Что происходит с Квинси? Он гипермотивирован!
— Все мотивированы. Просто у Квинси все получается. И мы этому рады. Он и в том сезоне забивал, в финале [Кубка] тоже. Сейчас забил и отдал. Это его работа!
— Удивительно, учитывая, что легионеры в плане мотивации могли «просесть» из-за отсутствия еврокубков.
— Те, кто мог просесть, уже уехали. А кто хочет играть — остались.
— Лука Каттани тоже уехал. Как вы об этом узнали?
— Пришли на базу — он объявил о своем уходе. Офигел ли? Сейчас уже нет.
— Болельщики «Спартака» верят, что команда поборется за чемпионство.
— Я уже говорил, что «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Футболисты, руководство — все в клубе! Иначе смысл нахождения в «Спартаке»?
— Но есть «Зенит».
— Вчера у них играли восемь иностранцев и три русских. Но они сильнее, спору нет. Говорите, условия неравные? На поле играют 11 футболистов.
— Кто может закрыть Клаудиньо?
— Баринов вчера закрыл, ха-ха! Ладно, это все шутки — у «Локомотива» классная хорошая команда. Кто у нас может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой, почему нет? Мы сыграли 1:1 дома. В Питере всегда сложно — там все получают целую авоську.
— Почему?
— «Зенит» играет дома, при своих болельщиках. Они более раскрепощенные. «Локомотив» вчера держался 45 минут, играли неплохо. Создали полумоменты. Забей «Локомотив», игра бы была другой! Так бывает, что у «Зенита» залетает практически все, а у других команд — ничего.
— Георгий Черданцев недавно сказал, что «Спартак» не станет чемпионом.
— Ну все, значит, будем чемпионами!
«Побывав на матчах Медиалиги, вы на условную «Уфу» больше не пойдете»
— В четверг ваша с Джикией команда «БейБеги» стартует в Московском кубке селебрити.
— Бомба! Скоро играем первый официальный матч с медиагигантом — 2DROTS. Говорите, они нас разорвут? Посмотрим! У нас боевая команда.
— Как относишься к тому, что происходит на пресс-конференциях в Медиалиге? Там же любой ноунейм подойдет и просто пошлет.
— Ну, пусть посылает. Что я отвечу? Я не могу ничего ответить на грязь. Не думаю, что будут имиджевые потери. Посмотрим, но я считаю, что все будет супер.
Это все интересно! Вы были на матчах Медиалиги? Вот сходите — и после этого вы на условную «Уфу» больше не будете ходить.
— Может ли Дзюба оказаться в «БейБеги»?
— Если он не найдет клуб и попросится в «Бей Беги», то почему нет? Но мы его не потянем в финансовом плане. С Кокориным я разговаривал, но ему это не очень интересно. Он хотел создать команду, но не создал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0