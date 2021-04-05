Юрий Никифоров: «Оставьте в покое Маслова!»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» — о победе красно-белых в Ростове.

Чего обычно ждут от своей команды болельщики? Ясное дело — трех победных очка! Все остальное — лирика. Особенно если их команда сидит на колесе лидера. Но Никифорову, которому я позвонил в Хихон, чтобы заранее договориться обсудить предстоящий матч в Ростове, этого показалось мало.

— В нынешней ситуации для «Спартака» важен не только сам выигрыш, но еще то, как он добыт, — неожиданно заявил Никифоров в разговоре. — Игроки должны почувствовать, что они оказались сильнее не благодаря госпоже удаче, а за счет упорства и веры в себя. Это и станет тем самым запасом прочности, который может оказаться решающим в финишной гонке за «Зенитом».

Мне вспомнились эти слова, когда на поле «Ростов Арены» прозвучал финальный свисток арбитра Кукуяна, а обезумевший от счастья Тедеско бросился обнимать своих футболистов. В этот вечер «Спартак» на все сто выполнил услышанную мной из Испании установку своего бывшего центрального защитника.

— И все-таки без вмешательства госпожи удачи не обошлось, — начал я подведение итогов встречи с напоминания о нашем последнем разговоре.

— Ты говоришь о забитом мяче Мозеса и автоголе Маслова?

— О них.

— Они, как говорится, из категории несчастных случаев. Вспомни: перед тем как пробить, Мозес на замахе убрал Пояркова. И Алеесами не успел помешать ему, а лишь коснулся мяча, и рикошет лишил возможности Песьякова спасти ворота. Да, какой-то элемент случайности был. Но то, как развивалась атака и как ее завершал спартаковец, выглядело вполне логично.

— Но уж то, как «Ростов» сравнял счет, назвать логичным вряд ли возможно.

— Не совсем с этим согласен. Сначала в штрафной Джикия и Жиго дали Соу завладеть мячом. А затем уже Полоз беспрепятственно прострелил вдоль ворот. И если бы не вмешался Маслов, то мяч оказался бы в сетке после удара замыкавшего штангу Альмквиста. Так что этот автогол — результат цепи ошибок спартаковских защитников.

— Выходит, Маслов здесь ни при чем?

— Он действовал так, как требовала обстановка. Вот почему я его не виню. Дай бог парню пережить этот случай, который, надеюсь, станет для него последним. У него сейчас черная полоса — неудача в молодежке, эта история... Поэтому его надо поддержать и оставить в покое. С кем такое не случалось?

— С тобой тоже бывало?

— Еще как! В первой же игре за сборную России с венграми забил в свои ворота. Потом разок «отличился» уже в Испании в составе «Спортинга» в игре с «Овьедо». С тех пор бог миловал. Но ведь и соперникам забивать доводилось. Может, за это мне и прощали (смеется).

— Не показалось, что при счете 2:2 «Спартак» немного подсел?

— Нет. На мой взгляд, шла равная, острая с обеих сторон борьба. И, к чести своей, «Ростов» показал, что, несмотря на серьезные кадровые потери, от своей игры отступать не собирается. Вот здесь сказываются крепкая тренерская рука и характер Карпина, которого поддерживает клубное руководство.

— Такое количество необязательных ошибок в обороне — результат накала встречи?

— Скорее всего. А как еще можно объяснить срезку мяча у Айртона, после которой тот оказался у Полоза? Сначала он не сумел переиграть Максименко. Но потом спокойно отдал пас Махатадзе, которого спартаковцы почему-то «забыли» в своей штрафной. Вот и пришлось отыгрываться. А потом вновь сплоховал Алеесами, от которого мяч после прострела Айртона отскочил верхом к Соболеву, забившему гол в раздевалку.

— Кстати, до этого момента Соболев был малозаметен. Не было должной поддержки полузащитников?

— Так получилось, что с первых минут игра пошла не через него, а через Ларссона, который уже превратился в настоящего лидера спартаковских атак. Быстрый, техничный, с ударом. Как он во втором тайме выложил мяч на дальнюю штангу, чуть не поспевшему на передачу Промесу! Уже сейчас пара Ларссона с Соболевым практически ни в чем не уступает связке Дзюбы с Азмуном. И то, что спартаковские форварды стали одним из самых удачных приобретений клуба последних лет, сомнению не подлежит.

— А что скажете о Мозесе?

— Поначалу казалось, что он не оправдает связанных с ним надежд. Но к счастью, нигериец развеял предположения скептиков. Мощный, скоростной, с хорошо поставленным ударом, он может и сам забить, и организовать атаку. Хотя, как я слышал, его брали, чтобы закрыть позицию правого защитника.

— Промес на сей раз был не так ярок, как во встречах с «Динамо» и «Уралом»?

— Возможно, потому что процесс адаптации еще не завершен. Он много и полезно открывался, проделал большой объем работы, мог забить. К тому же именно после его навеса с углового Соболев забил победный гол. Да и соперник стал уделять Квинси повышенное внимание. Но то, что с его приходом в атаках прибавилось динамики и остроты, очевидно.

— Отсутствие Крала ощущалось?

— Отдельные провалы спартаковцев в середине напоминали об этом. Но команда, претендующая на высокие места, обязана находить выход из таких положений. В этом плане примером может служить тот же «Ростов», потерявший Шомуродова с Еременко и получившего повреждение Норманна, но продолжающий идти своим путем.

— Не думаете, что «Спартаку», когда он вновь повел в счете, следовало действовать более осторожно и играть по счету?

— Если есть настрой, силы, идет игра, то какой смысл что-то в ней менять? Похоже, сбрасывать обороты на пути к цели — это не в характере Тедеско.

— Как отнеслись к заявлению Панова, который считает, что «Спартаку» надо попытаться сохранить Тедеско?