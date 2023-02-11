Про Слуцкого-тренера можно забыть? Он прекрасен в новом амплуа

Пусть остается медиаперсоной.

Леонид Слуцкий уже почти три месяца без работы, но совершенно не скучает. Он приходил в шоу «Плюшки» на YouTube (где в шутку нецензурно назвал себя лжецом), несколько раз снимался в «Коммент.Шоу», сходил на подкаст на Первый канал и, наконец, лично записал интервью с Валерием Карпиным для того же «КШ».

Неплохой такой набор безработного тренера. Или уже медиазвезды? Нет, конечно, уволенные специалисты обычно ходят на спортивные передачи, чтобы заработать что-то, посветить лицом, отдохнуть. До новой работы. Но у Слуцкого как будто другая история: он слишком увлекся. И так даже лучше!

Слуцкий — неактуальный тренер. Ему будет трудно найти работу

Леониду Викторовичу не стоит возвращаться в игру — он устарел. И в этом виноват лишь отчасти. Просто обстоятельства сложились так, что работу в ближайшие годы ему будет трудно найти. Слуцкий — тренер под идеальные условия: дорогие и регулярные трансферы, хорошая инфраструктура, позитивный микроклимат в коллективе.

Как только какой-нибудь компонент неидеален, у Леонида Викторовича срабатывает пожарная тревога — он паникует, валится, пишет заявления об уходе. Ткните в любой клуб (или даже сборную) Слуцкого — он уходил оттуда с трясущимися от бессилия и паники руками. Сборная России, «Халл», «Витесс», «Рубин» — везде ломалось сначала одно, а потом все. Начинались проклятья судей, игроков, газонов.

По сути, в России Слуцкому комфортно работалось бы только в «Зените», но Сергей Семак и сам неплохо справляется. А второй «Зенит» в ближайшие годы строить никто не будет. Леониду Викторовичу и с Казанью, в общем-то, повезло — такие проекты появляются не каждый день. А сейчас их не будет вовсе.

Хакшабановичей, Ин Бомов, Дрейеров и прочих массово можно не ждать. Сейчас время экономии и максимального эффекта при минимальных ресурсах. С такими вводными Слуцкий вылетел из РПЛ и не сумел вернуться, приправив это дело солидной презентацией о причинах неудач.

Такие тренеры сейчас не нужны. И не нужны будут еще долго. В ближайшее время отличные шансы у тех, кто раскрывает молодых россиян (вроде Карпина), или у жестких догматиков, кто может с ходу выстроить нужную игру (вроде Федотова или даже Бердыева). Слуцкий же точно не мама-утка, и возиться в песочнице он не готов — иногда кажется, что он скорее воспитал бы Холанна, чем раскрыл Глебова; а кризисные команды умеет только убивать, он не пожарный.

И Леонид Викторович, кажется, ощущает свою неактуальность.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Слуцкий — отличный шоумен. Пусть им и остается

Многие заклевали Слуцкого за его трехмесячный отпуск — вроде тренер, а занимается какой-то ерундой. Но это слабая позиция. Во-первых, работать тренером или нет, решать ему: профессия — это не всегда на всю жизнь. В теории Слуцкий может стать хоть режиссером, хоть пекарем. Во-вторых, занимался он вовсе не лишь бы чем — зарабатывал миллионы просмотров с «Плюшками», поднимал трафик «Коммент.Шоу» и даже попробовал себя в новой роли интервьюера.

И если представить на минуту, что Слуцкий делает это не «вместо», а просто изобретает новую версию себя, то почему бы и нет? Чем новая профессия хуже прежней? Два Гари — Линекер и Невилл, работающие на ТВ, кажется, популярнее любого английского тренера.

Леонид Викторович, пожалуй, самый талантливый российский спикер. Он интеллигентный, харизматичный и яркий дядька с огромным бэкграундом в футболе. В этом деле Шалимов или Рахимов, Талалаев или Григорян с ним не сравнятся. Он многое видел, многого добился и его приятно слушать.

При этом Слуцкий развивается и уже взял отличное интервью у Карпина. Многие любят Генича, который из футболиста превратился в яркую медиаперсону. Какие же тогда перспективы у Леонида Викторовича с его данными?

Слуцкий может сделать очень красивую историю, если он ее дооформит. В России в медиа катастрофически не хватает интересных людей от футбола — были Аршавин и Карпин, да оба вернулись в игру. А Леонида Викторовича будто бы ждет авторское ТВ-шоу. И он его, кажется, тоже.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сможет ли он вернуться обратно?

Валерий Карпин — прототип Слуцкого, он уже уходил в медиа задолго до Леонида Викторовича. И ничего — вернулся в футбол, выходил в еврокубки, возглавил сборную, сейчас борется за медали. Так что у его коллеги тоже может получиться, почему нет?

Но вот нужно ли это — другой вопрос. Последние годы Слуцкий интересовал всех высказываниями, а не тренерскими делами. Схемы, мотивация, хитрые тренерские решения — это последние годы не про Леонида Викторовича. И вряд ли будет про него. Максимум — тимбилдинг.

А чтобы слушать его высказывания, прокладка в виде клубов не нужна. Он и сам прекрасно справится. Главное — не останавливаться и не возвращаться в тренерское кресло.

* мнение автора может не совпадать с позицией редакции.