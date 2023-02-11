Про Слуцкого-тренера можно забыть? Он прекрасен в новом амплуа
Леонид Слуцкий уже почти три месяца без работы, но совершенно не скучает. Он приходил в шоу «Плюшки» на YouTube (где в шутку нецензурно назвал себя лжецом), несколько раз снимался в «Коммент.Шоу», сходил на подкаст на Первый канал и, наконец, лично записал интервью с Валерием Карпиным для того же «КШ».
Неплохой такой набор безработного тренера. Или уже медиазвезды? Нет, конечно, уволенные специалисты обычно ходят на спортивные передачи, чтобы заработать что-то, посветить лицом, отдохнуть. До новой работы. Но у Слуцкого как будто другая история: он слишком увлекся. И так даже лучше!
Слуцкий — неактуальный тренер. Ему будет трудно найти работу
Леониду Викторовичу не стоит возвращаться в игру — он устарел. И в этом виноват лишь отчасти. Просто обстоятельства сложились так, что работу в ближайшие годы ему будет трудно найти. Слуцкий — тренер под идеальные условия: дорогие и регулярные трансферы, хорошая инфраструктура, позитивный микроклимат в коллективе.
Как только какой-нибудь компонент неидеален, у Леонида Викторовича срабатывает пожарная тревога — он паникует, валится, пишет заявления об уходе. Ткните в любой клуб (или даже сборную) Слуцкого — он уходил оттуда с трясущимися от бессилия и паники руками. Сборная России, «Халл», «Витесс», «Рубин» — везде ломалось сначала одно, а потом все. Начинались проклятья судей, игроков, газонов.
По сути, в России Слуцкому комфортно работалось бы только в «Зените», но Сергей Семак и сам неплохо справляется. А второй «Зенит» в ближайшие годы строить никто не будет. Леониду Викторовичу и с Казанью, в общем-то, повезло — такие проекты появляются не каждый день. А сейчас их не будет вовсе.
Хакшабановичей, Ин Бомов, Дрейеров и прочих массово можно не ждать. Сейчас время экономии и максимального эффекта при минимальных ресурсах. С такими вводными Слуцкий вылетел из РПЛ и не сумел вернуться, приправив это дело солидной презентацией о причинах неудач.
Такие тренеры сейчас не нужны. И не нужны будут еще долго. В ближайшее время отличные шансы у тех, кто раскрывает молодых россиян (вроде Карпина), или у жестких догматиков, кто может с ходу выстроить нужную игру (вроде Федотова или даже Бердыева). Слуцкий же точно не мама-утка, и возиться в песочнице он не готов — иногда кажется, что он скорее воспитал бы Холанна, чем раскрыл Глебова; а кризисные команды умеет только убивать, он не пожарный.
И Леонид Викторович, кажется, ощущает свою неактуальность.
Слуцкий — отличный шоумен. Пусть им и остается
Многие заклевали Слуцкого за его трехмесячный отпуск — вроде тренер, а занимается какой-то ерундой. Но это слабая позиция. Во-первых, работать тренером или нет, решать ему: профессия — это не всегда на всю жизнь. В теории Слуцкий может стать хоть режиссером, хоть пекарем. Во-вторых, занимался он вовсе не лишь бы чем — зарабатывал миллионы просмотров с «Плюшками», поднимал трафик «Коммент.Шоу» и даже попробовал себя в новой роли интервьюера.
И если представить на минуту, что Слуцкий делает это не «вместо», а просто изобретает новую версию себя, то почему бы и нет? Чем новая профессия хуже прежней? Два Гари — Линекер и Невилл, работающие на ТВ, кажется, популярнее любого английского тренера.
Леонид Викторович, пожалуй, самый талантливый российский спикер. Он интеллигентный, харизматичный и яркий дядька с огромным бэкграундом в футболе. В этом деле Шалимов или Рахимов, Талалаев или Григорян с ним не сравнятся. Он многое видел, многого добился и его приятно слушать.
При этом Слуцкий развивается и уже взял отличное интервью у Карпина. Многие любят Генича, который из футболиста превратился в яркую медиаперсону. Какие же тогда перспективы у Леонида Викторовича с его данными?
Слуцкий может сделать очень красивую историю, если он ее дооформит. В России в медиа катастрофически не хватает интересных людей от футбола — были Аршавин и Карпин, да оба вернулись в игру. А Леонида Викторовича будто бы ждет авторское ТВ-шоу. И он его, кажется, тоже.
Сможет ли он вернуться обратно?
Валерий Карпин — прототип Слуцкого, он уже уходил в медиа задолго до Леонида Викторовича. И ничего — вернулся в футбол, выходил в еврокубки, возглавил сборную, сейчас борется за медали. Так что у его коллеги тоже может получиться, почему нет?
Но вот нужно ли это — другой вопрос. Последние годы Слуцкий интересовал всех высказываниями, а не тренерскими делами. Схемы, мотивация, хитрые тренерские решения — это последние годы не про Леонида Викторовича. И вряд ли будет про него. Максимум — тимбилдинг.
А чтобы слушать его высказывания, прокладка в виде клубов не нужна. Он и сам прекрасно справится. Главное — не останавливаться и не возвращаться в тренерское кресло.
* мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2