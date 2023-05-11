«Краснодар» второй раз в истории выиграл в МФЛ. Скоро в основу?

Прошлые победители уже давно в РПЛ.

28 апреля молодежная команда «Краснодара» разгромила сверстников из «Урала» со счетом 5:1. Через несколько часов «Зенит»-м — главные конкуренты «быков» — потеряли очки в игре с «Чертаново» (3:3) и лишились шансов на титул. Смотревшие в прямом эфире игру сине-бело-голубых краснодарцы отмечали чемпионство сразу после свистка — горожане стали лучшими среди молодежек второй раз в истории.

К этим парням однозначно стоит присмотреться — те, кто добывал для «Краснодара» первые золотые медали, уже давно шумят в РПЛ, и вы точно знаете, как их зовут. О том, чьи имена России только предстоит узнать, — в этом тексте.

Первые чемпионы — почти легенды

МФЛ каждый год выдает несколько талантов для РПЛ — однако если речь идет о «Краснодаре», где воспитанники в ранге культа, присматриваться к самым успешным из них нужно особенно. Тем более прецедент был — в сезоне-2017/18 «быки» тоже брали чемпионство, и карьеры многих из тех триумфаторов сложились хорошо.

МФЛ

Например, капитанил в той команде Артем Голубев — хотя в основу «Краснодара» опорник так и не пробился, он нашел себя в «Уфе», где выступает до сих пор. Если пример Голубева не показателен или не сильно вдохновляет, есть куда более знакомые имена. Так, вместе с Артемом в центре поля той молодежки играли Александр Черников и Даниил Уткин. Первый стал почти незаменимым игроком основы «быков», а у второго сложилась богатая на события карьера — Уткин успел поиграть и за «Краснодар», и за «Ахмат», а теперь зажигает у Карпина в «Ростове».

Но это еще не все. Главным бомбардиром той команды был Иван Игнатьев — регулярно забивал, оформил два хет-трика и покер, в общей сложности настреляв 19 мячей в той кампании. Помогал ему Шапи — правый вингер в том сезоне набрал 15 очков по системе гол+пас. Оба футболиста в будущем провели немало ярких игр за основу «Краснодара», хотя вряд ли реализовали собственный потенциал.

Однако даже эти игроки — еще не все известные ребята того состава. Большую часть сезона на лавке провел Денис Адамов — нынешний голкипер «Сочи». А просидел он потому, что в рамке стоял Матвей Сафонов — будущий культовый вратарь «Краснодара» и первый номер сборной России.

Наконец, еще один герой той команды — тренер. Молодыми «быками» на бровке руководил Мурад Мусаев — он получил повышение в основу прямо по ходу сезона и отлично отработал в «Краснодаре». Под его руководством горожане сыграли более ста матчей, завоевали две бронзы, выходили в плей-офф Лиги Европы и групповой этап Лиги чемпионов.

Смогут ли чемпионы сезона-2022/23 показать такой же успешный результат?

Непростой старт, железный финиш

Аслан Засеев стал тренером краснодарской молодежки в январе 2022 года — к тому моменту поколение 2003 года рождения уже попало в непростую ситуацию. Вырулить из нее удалось кое-как — в группе худших, куда «Краснодар» — м попал еще до Засеева, горожане в итоге стали лучшими, заняв в двухступенчатой системе МФЛ 11-е место.

Но пока Аслан Таймуразович выплывал в молодежном первенстве, его будущая команда разносила ЮФЛ-1. Краснодарцы 2004 года рождения отлично отыграли и в итоге заняли первое место. При этом судьба титула решалась в последнем туре, а «быки» в матче с «Рубином» ушли с 0:1 на 2:1 уже в добавленное время, оставив позади «Спартак» с отрывом в один балл.

Так к Аслану Засееву попала не просто команда, а лучшие в своем возрасте — и ребята с запасом подтвердили это звание. Несмотря на тяжелый старт (у «Краснодара» было два поражения — от «Химок» и «Чертанова»), дальше удалось выйти на серию без поражений из 13 матчей и первый этап закончить на третьем месте. А после разделения на чемпионскую и аутсайдерскую группы «быки» и вовсе только побеждали, выиграв титул за несколько туров до конца чемпионата.

Футболисты в этом поколении крепкие. Вратарь Даниил Голиков — возможно, будущий конкурент Матвея Сафонова, поскольку на уровне сверстников он выступает ничуть не хуже своего предшественника. Даниил не только уверенно отстоял в ЮФЛ-1 (пропустил 21 мяч в 25 играх), но и почти повторил успех в МФЛ — пропустил 24 мяча в 23 матчах. Для сравнения, в чемпионском сезоне Сафонов пропустил 20 раз в 22 встречах.

Конечно, голкиперу помогали защитники. Тут тоже непростые ребята — например, Георгий Арутюнян в конце марта дебютировал за основную сборную Армении вместе с Эдуардом Сперцяном. Более того, вышел в стартовом составе в матче квалификации чемпионата Европы и отыграл очень достойно — пусть Армения и проиграла Турции. Еще один защитник, Станислав Пузанов, уже привлекался к сборам с основной командой «быков».

Как и в прошлый чемпионский сезон, в нынешнем хватает ярких исполнителей в центре поля. Первую часть сезона можно смело называть именем Дмитрия Падерина. Полузащитник «Краснодара» оформил 7+10 в 18 играх, но потом получил досадный рецидив травмы и в финальной части МФЛ уже не играл. Однако команда его не забыла — после важнейшей весенней победы над «Зенитом» Аслан Засеев передал Падерину большой привет, назвав его лидером этого состава.

МФЛ

Не менее ценен Дмитрий Кучугура — некогда главный конкурент Сергея Пиняева за звание главного футболиста 2004 года рождения. Полузащитник не только успешно заменил травмированного Падерина, оформив 7+2 в девяти матчах, но также успел дебютировать за основную команду «быков» в РПЛ — в сезоне-2021/22 вышел в самой концовке в матче против «Урала», став самым молодым дебютантом в истории «Краснодара».

С форвардами в молодежке «Краснодара» тоже полный порядок — нападающий Александр Кокшаров забил шесть голов в МФЛ, а еще дебютировал за основной состав «быков» в Кубке России — и даже забил там гол «Химкам». Лучший бомбардир команды — Артем Арутюнов с десятью мячами, а сразу за ним — великолепный дриблер Кирилл Богданец. На его счету девять голов и несколько ярчайших хайлайтов с обводками соперника.

Нет сомнения, что в МФЛ победили игроки, чьи имена скоро узнают все — как было с предыдущим поколением. Может быть, это случится даже в следующем сезоне — чемпионы-2017/18 пришли в основу очень быстро. Нынешние футболисты точно имеют такой же потенциал.