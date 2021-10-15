«Спартак» стал лучшим российским клубом по вовлеченности в соцсетях по итогам сентября
«Спартак» занял первое место по вовлеченности пользователей в социальных сетях по итогам сентября, сообщает Deportes&Finanzas.
По данным источника, за прошлый месяц в сосцетях красно-белых зарегистрировано 9,17 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты).
Второе место занимает «Зенит» (4,86 миллиона взаимодействий), на третьей строчке — «Динамо» (2,36 миллиона взаимодействий).
??? @fcsm_official russian football club with the highest social media engagement during september of 2021!— Deportes&Finanzas(r) (@DeporFinanzas) October 15, 2021
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2.@zenit_spb 4,86M
3.@fcdynamo 2,36M#twitter #instagram #facebook #youtube #tiktok ?? pic.twitter.com/047huVpfkf
В рамках исследования использовались аккаунты клубов в Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и TikTok.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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