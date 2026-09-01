Онугха объяснил переход в «Родину» и возвращение в Россию желанием быть рядом с семьей

Нападающий «Родины» Герман Онугха в разговоре с «СЭ» объяснил решение вернуться в Россию.

«Поездил по Европе. Был в Дании, Турции, Израиле. Решил, что сейчас пришло время вернуться. Хочу быть дома, рядом с семьей», — сказал Онугха «СЭ».

Онугха перешел в «Родину» 20 августа. До этого россиянин играл за турецкий «Кайсериспор», датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».