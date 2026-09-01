Сысуев — о противостоянии «Спартака» с «Зенитом»: «Гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа»

Председатель совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев рассказал, почему противостояние «Спартака» с «Зенитом» навредило красно-белым.

— Как вы думаете, «Спартак» мог попытаться по-настоящему вырастить русского тренера, который бы понимал, что такое спартаковский стиль, и на долгое время стал наставником «Спартака»?

— Думаю, что да. Я видел это невооруженным взглядом. Эта гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа, кто будет впереди. Никто, конечно, особого внимания на школу, дух, философию, подготовку тренеров, соответствующих духу и философии, не обращал. Важно было показать кузькину мать «Газпрому» — вот что я видел вблизи.

— Много в свое время обсуждалось, что вы можете купить «Спартак».

— Это относилось к другой фамилии. Я даже ее назову — Авен. К Пете это относилось, к Петру Олеговичу. Он фигурировал как потенциальный покупатель, хотя на самом деле ничего подобного не было. Он пытался собрать пул людей, которые могли бы выкупить «Спартак», я знаю об этом. Но из этого ничего не вышло. Когда они узнали, как устроено финансирование, о каких объемах идет речь и как все это работает, то отказались от этой затеи.

— Каким должен быть клубный футбол в нашей стране? На государственные деньги или на частные? Очень много разговоров о том, что надо убрать государственное финансирование и должны остаться только частные деньги.

— Как и любая социальная сфера, футбол сильно зависит от экономики и ее структуры. Сейчас российская экономика в большинстве своем государственная. Так получилось, что государства оказалось очень много в экономике из-за многих геополитических и кризисных факторов, которые нас преследовали. Государство было вынуждено забирать частные активы, а сейчас, когда мы живем в известной ситуации, оно взяло на себя все рычаги управления.

В этом смысле вопрос не стоит. «Газпром» — это чьи деньги? Государственные. Частный клуб — это, пожалуй, безусловно, «Краснодар». Боюсь ошибиться, но, мне кажется, еще «Акрон». Те, кто борется за высокие места, — это клубы, которые во многом пользуются государственными возможностями, поэтому такая экономика, ничего не поделаешь, — приводит ИС «Вести» слова Сысуева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».