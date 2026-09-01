Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сысуев — о противостоянии «Спартака» с «Зенитом»: «Гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Председатель совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев рассказал, почему противостояние «Спартака» с «Зенитом» навредило красно-белым.

— Как вы думаете, «Спартак» мог попытаться по-настоящему вырастить русского тренера, который бы понимал, что такое спартаковский стиль, и на долгое время стал наставником «Спартака»?

— Думаю, что да. Я видел это невооруженным взглядом. Эта гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа, кто будет впереди. Никто, конечно, особого внимания на школу, дух, философию, подготовку тренеров, соответствующих духу и философии, не обращал. Важно было показать кузькину мать «Газпрому» — вот что я видел вблизи.

— Много в свое время обсуждалось, что вы можете купить «Спартак».

— Это относилось к другой фамилии. Я даже ее назову — Авен. К Пете это относилось, к Петру Олеговичу. Он фигурировал как потенциальный покупатель, хотя на самом деле ничего подобного не было. Он пытался собрать пул людей, которые могли бы выкупить «Спартак», я знаю об этом. Но из этого ничего не вышло. Когда они узнали, как устроено финансирование, о каких объемах идет речь и как все это работает, то отказались от этой затеи.

— Каким должен быть клубный футбол в нашей стране? На государственные деньги или на частные? Очень много разговоров о том, что надо убрать государственное финансирование и должны остаться только частные деньги.

— Как и любая социальная сфера, футбол сильно зависит от экономики и ее структуры. Сейчас российская экономика в большинстве своем государственная. Так получилось, что государства оказалось очень много в экономике из-за многих геополитических и кризисных факторов, которые нас преследовали. Государство было вынуждено забирать частные активы, а сейчас, когда мы живем в известной ситуации, оно взяло на себя все рычаги управления.

В этом смысле вопрос не стоит. «Газпром» — это чьи деньги? Государственные. Частный клуб — это, пожалуй, безусловно, «Краснодар». Боюсь ошибиться, но, мне кажется, еще «Акрон». Те, кто борется за высокие места, — это клубы, которые во многом пользуются государственными возможностями, поэтому такая экономика, ничего не поделаешь, — приводит ИС «Вести» слова Сысуева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
CNBC сообщил о скандале на саммите G20 из-за появления Силуанова
Музей Москвы временно остановил работу до 14:00 во всех филиалах
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
Родион Газманов призвал не проводить концерт Канье Уэста в Петербурге
Популярное видео
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Онугха остался недоволен жизнью в Турции: «По сравнению с Россией — небо и земля»

«Акрон» подписал полузащитника сборной Армении Оганесяна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости