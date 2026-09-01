Сысуев — о противостоянии «Спартака» с «Зенитом»: «Гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа»
Председатель совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев рассказал, почему противостояние «Спартака» с «Зенитом» навредило красно-белым.
— Как вы думаете, «Спартак» мог попытаться по-настоящему вырастить русского тренера, который бы понимал, что такое спартаковский стиль, и на долгое время стал наставником «Спартака»?
— Думаю, что да. Я видел это невооруженным взглядом. Эта гонка амбиций — газ против нефти, нефть против газа, кто будет впереди. Никто, конечно, особого внимания на школу, дух, философию, подготовку тренеров, соответствующих духу и философии, не обращал. Важно было показать кузькину мать «Газпрому» — вот что я видел вблизи.
— Много в свое время обсуждалось, что вы можете купить «Спартак».
— Это относилось к другой фамилии. Я даже ее назову — Авен. К Пете это относилось, к Петру Олеговичу. Он фигурировал как потенциальный покупатель, хотя на самом деле ничего подобного не было. Он пытался собрать пул людей, которые могли бы выкупить «Спартак», я знаю об этом. Но из этого ничего не вышло. Когда они узнали, как устроено финансирование, о каких объемах идет речь и как все это работает, то отказались от этой затеи.
— Каким должен быть клубный футбол в нашей стране? На государственные деньги или на частные? Очень много разговоров о том, что надо убрать государственное финансирование и должны остаться только частные деньги.
— Как и любая социальная сфера, футбол сильно зависит от экономики и ее структуры. Сейчас российская экономика в большинстве своем государственная. Так получилось, что государства оказалось очень много в экономике из-за многих геополитических и кризисных факторов, которые нас преследовали. Государство было вынуждено забирать частные активы, а сейчас, когда мы живем в известной ситуации, оно взяло на себя все рычаги управления.
В этом смысле вопрос не стоит. «Газпром» — это чьи деньги? Государственные. Частный клуб — это, пожалуй, безусловно, «Краснодар». Боюсь ошибиться, но, мне кажется, еще «Акрон». Те, кто борется за высокие места, — это клубы, которые во многом пользуются государственными возможностями, поэтому такая экономика, ничего не поделаешь, — приводит ИС «Вести» слова Сысуева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0